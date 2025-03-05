Şakir Paşa Ailesi Dizisine Katılan Suna Selen Meğer Gerçekten Şakir Paşa'nın Küçük Oğlunun Geliniymiş!

NOW TV'nin adı gibi skandalları peşinde getiren dizisi Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar'a yeni bir isim katılıyor. dizisi, usta oyuncu Suna Selen’in kadroya katılmasıyla hikaye daha da bir heyecanlı hale geldi. Sosyal medyada Suna Selen ile ilgili bir iddia ortaya atılmıştı. Gerçek hayattaki Cevat Şakir'in Sina Kabaağaç'tan torunu Deniz Kabaağaç bu iddiayı doğruladı. Meğer usta oyuncu gerçek hayatta Şakir Paşa ailesinin geliniymiş. İşte, tüm detaylar...