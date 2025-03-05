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Şakir Paşa Ailesi Dizisine Katılan Suna Selen Meğer Gerçekten Şakir Paşa'nın Küçük Oğlunun Geliniymiş!

Şakir Paşa Ailesi Dizisine Katılan Suna Selen Meğer Gerçekten Şakir Paşa'nın Küçük Oğlunun Geliniymiş!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
05.03.2025 - 21:24

NOW TV'nin adı gibi skandalları peşinde getiren dizisi Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar'a yeni bir isim katılıyor. dizisi, usta oyuncu Suna Selen’in kadroya katılmasıyla hikaye daha da bir heyecanlı hale geldi. Sosyal medyada Suna Selen ile ilgili bir iddia ortaya atılmıştı. Gerçek hayattaki Cevat Şakir'in Sina Kabaağaç'tan torunu Deniz Kabaağaç bu iddiayı doğruladı. Meğer usta oyuncu gerçek hayatta Şakir Paşa ailesinin geliniymiş. İşte, tüm detaylar...

Kaynak: https://x.com/gunesmurat/status/18962...
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NOW TV'nin yeni dizisi Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar sahiden skandallara imza attı.

NOW TV'nin yeni dizisi Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar sahiden skandallara imza attı.

İlk bölümünden bu yana başı dertten kurtulmayan dizi, yayından kaldırılma tehlikesi atlattı. Şimdi de RTÜK cezası nedeniyle ne zaman ekrana geleceği belli değil.

Şakir Paşa Ailesi dizisi önce "ahlaka aykırı olduğu gerekçesiyle" ceza almıştı. Daha sonra hakkında dava açıldı.

Şakir Paşa Ailesi dizisi önce "ahlaka aykırı olduğu gerekçesiyle" ceza almıştı. Daha sonra hakkında dava açıldı.

Şakir Paşa Ailesi dizisine gerçek aile üyeleri tepki gösterdi. Diziye açılan dava sonucu dizi ekrandan ve her türlü sosyal mecradan kaldırıldı. Neyse ki yapım şirketi sonunda aile ile anlaşmaya vardı da dizi yeniden ekrana geldi.

Fakat diziyi sevenlerin hevesi yine kursağında kaldı.

Fakat diziyi sevenlerin hevesi yine kursağında kaldı.

RTÜK'ten ceza alan Şakir Paşa Ailesi dizisinin Pazar günleri yayın günü olmasına rağmen durdurma cezası aldığı için bundan sonra ne zaman ekrana geleceği bilinmiyor.

Neyse ki kadro bir efsane!

Neyse ki kadro bir efsane!

Vahide Perçin, Fırat Tanış, Meryem Uzerli, Devrim Yakut ve Cem Yiğit Üzümoğlu gibi isimlerin yer aldığı kadrodan kötü bir dizi çıkması neredeyse imkansız. Dizi her yeni bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başarıyor.

Hatta diziye yeni katılan bir oyuncu haberi ile de heyecanımız ikiye katlandı.

Hatta diziye yeni katılan bir oyuncu haberi ile de heyecanımız ikiye katlandı.

Diziye usta oyuncu Suna Selen katılıyor haberi herkesi mutlu etmişti. Yeni bölümde Şakir Paşa’nın kayınvalidesi olarak diziye giren Suna Selen ile ilgili geçtiğimiz günlerde sosyal medyada bir iddia da dolaşmaya başlamıştı.

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Gerçek hayattaki Cevat Şakir'in Sina Kabaağaç'tan torunu Deniz Kabaağaç bu iddiayı doğruladı.

Gerçek hayattaki Cevat Şakir'in Sina Kabaağaç'tan torunu Deniz Kabaağaç bu iddiayı doğruladı.

Meğer usta oyuncu gerçek hayatta Şakir Paşa ailesinin geliniymiş. Şakir Paşa'nın en küçük oğlu Suat'ın gelini çıkan Selen, Suat’ın oğlu ressam Cem Kabaağaç ile evlenmiş. Usta ismin aynı zamanda 50 liraların üstünde fotoğrafı basılı olan yazar Fatma Aliye’nin torunu olduğu da biliniyor. 

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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