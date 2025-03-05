Şakir Paşa Ailesi Dizisine Katılan Suna Selen Meğer Gerçekten Şakir Paşa'nın Küçük Oğlunun Geliniymiş!
Şakir Paşa Ailesi Dizisine Katılan Suna Selen Meğer Gerçekten Şakir Paşa'nın Küçük Oğlunun Geliniymiş!
Kaynak: https://x.com/gunesmurat/status/18962...
NOW TV'nin adı gibi skandalları peşinde getiren dizisi Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar'a yeni bir isim katılıyor. dizisi, usta oyuncu Suna Selen’in kadroya katılmasıyla hikaye daha da bir heyecanlı hale geldi. Sosyal medyada Suna Selen ile ilgili bir iddia ortaya atılmıştı. Gerçek hayattaki Cevat Şakir'in Sina Kabaağaç'tan torunu Deniz Kabaağaç bu iddiayı doğruladı. Meğer usta oyuncu gerçek hayatta Şakir Paşa ailesinin geliniymiş. İşte, tüm detaylar...
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NOW TV'nin yeni dizisi Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar sahiden skandallara imza attı.
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Şakir Paşa Ailesi dizisi önce "ahlaka aykırı olduğu gerekçesiyle" ceza almıştı. Daha sonra hakkında dava açıldı.
Fakat diziyi sevenlerin hevesi yine kursağında kaldı.
Neyse ki kadro bir efsane!
Hatta diziye yeni katılan bir oyuncu haberi ile de heyecanımız ikiye katlandı.
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Gerçek hayattaki Cevat Şakir'in Sina Kabaağaç'tan torunu Deniz Kabaağaç bu iddiayı doğruladı.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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