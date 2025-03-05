NOW TV'nin Süresi Bitti: RTÜK'ten Ceza Alması Beklenen Kanalın Dava Açtığı İddia Edildi!
NOW TV'nin Süresi Bitti: RTÜK'ten Ceza Alması Beklenen Kanalın Dava Açtığı İddia Edildi!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/kultur...
RTÜK, NOW TV kanalına isim değişikliği için 30 gün süre tanımıştı. Kanal o sürenin sonuna geldi. Bugün sona eren süre kısıtlaması sonrası ne kanaldan ne de RTÜK'ten herhangi bir açıklama gelmedi. Merak konusu olan NOW TV isim değişikliği gündemine Birsen Altuntaş açıklık getirdi. Kulis bilgilerine göre, kanalın konuyu mahkemeye taşıdığını söyledi. İşte, NOW TV isim değişikliği ile ilgili merak edilenler...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hatırlarsanız RTÜK, NOW TV kanalına isim değişikliği için 30 gün süre tanımıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Önce NOW TV'nin isim değişikliğinin neden gündeme geldiğini hatırlayalım.
Daha sonra RTÜK'ten 30 gün sınırlaması gelmişti.
Süre dolmak üzereyken gözler NOW TV'ye çevrildi.
Mahkeme, yürütmeyi durdurma kararı verirken, RTÜK ise bu karara itiraz etti. Hukuki süreç devam ederken, şu an için NOW kanalının isim değişikliği konusunda bir gelişme bulunmuyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın