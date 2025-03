NOW TV'nin Süresi Bitti: RTÜK'ten Ceza Alması Beklenen Kanalın Dava Açtığı İddia Edildi!

RTÜK, NOW TV kanalına isim değişikliği için 30 gün süre tanımıştı. Kanal o sürenin sonuna geldi. Bugün sona eren süre kısıtlaması sonrası ne kanaldan ne de RTÜK'ten herhangi bir açıklama gelmedi. Merak konusu olan NOW TV isim değişikliği gündemine Birsen Altuntaş açıklık getirdi. Kulis bilgilerine göre, kanalın konuyu mahkemeye taşıdığını söyledi. İşte, NOW TV isim değişikliği ile ilgili merak edilenler...