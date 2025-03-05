onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Ekran
NOW TV'nin Süresi Bitti: RTÜK'ten Ceza Alması Beklenen Kanalın Dava Açtığı İddia Edildi!

NOW TV'nin Süresi Bitti: RTÜK'ten Ceza Alması Beklenen Kanalın Dava Açtığı İddia Edildi!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
05.03.2025 - 18:23

RTÜK, NOW TV kanalına isim değişikliği için 30 gün süre tanımıştı. Kanal o sürenin sonuna geldi. Bugün sona eren süre kısıtlaması sonrası ne kanaldan ne de RTÜK'ten herhangi bir açıklama gelmedi. Merak konusu olan NOW TV isim değişikliği gündemine Birsen Altuntaş açıklık getirdi. Kulis bilgilerine göre, kanalın konuyu mahkemeye taşıdığını söyledi. İşte, NOW TV isim değişikliği ile ilgili merak edilenler...

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/kultur...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hatırlarsanız RTÜK, NOW TV kanalına isim değişikliği için 30 gün süre tanımıştı.

Hatırlarsanız RTÜK, NOW TV kanalına isim değişikliği için 30 gün süre tanımıştı.

Bu süre bugün sona erdi. Ancak ne kanaldan ne de RTÜK'ten herhangi bir açıklama gelmeyince herkesin merak ettiği bir mesele haline geldi. Detayları Birsen Altuntaş açıkladı.

Önce NOW TV'nin isim değişikliğinin neden gündeme geldiğini hatırlayalım.

Önce NOW TV'nin isim değişikliğinin neden gündeme geldiğini hatırlayalım.

NAM Televizyon ve Reklamcılık şirketi, Türk Patent ve Marka Kurumu’na yaptığı başvuruda, bünyelerinde bulunan İstanbul NOW kanalı ile 12 Şubat 2024’te FOX’tan NOW’a dönüşen kanal arasındaki isim benzerliğine dikkat çekmiş ve Huzur Radyo TV’ye ait kanalın “Now” markası için yaptığı tescil başvurusunun reddini talep etmişti. Türk Patent ve Marka Kurumu, değerlendirme sonucunda markalar arasında karışıklık ve ilişkilendirme ihtimali bulunduğunu belirterek itirazı haklı bulmuştu.

Daha sonra RTÜK'ten 30 gün sınırlaması gelmişti.

Daha sonra RTÜK'ten 30 gün sınırlaması gelmişti.

Bu süreçte RTÜK Üyesi Tuncay Keser, NOW kanalına isim değişikliği için 30 gün süre verildiğini, ayrıca yeni logo belgelerinin eksiksiz sunulmaması halinde kanalın yayınlarının üç ay süreyle durdurulabileceğini ve hatta lisans iptaline kadar gidebilecek yaptırımlar uygulanabileceğini açıklamıştı.

Süre dolmak üzereyken gözler NOW TV'ye çevrildi.

Süre dolmak üzereyken gözler NOW TV'ye çevrildi.

Kanalın ismini tekrar değiştirip değiştirmeyeceği merak edilirken, kulislerde konuşulan bilgilere göre NOW, 2001 yılında tescillediği markanın Huzur Radyo TV’ye ait olduğunu savunarak konuyu mahkemeye taşıdı.

Mahkeme, yürütmeyi durdurma kararı verirken, RTÜK ise bu karara itiraz etti. Hukuki süreç devam ederken, şu an için NOW kanalının isim değişikliği konusunda bir gelişme bulunmuyor.

Mahkeme, yürütmeyi durdurma kararı verirken, RTÜK ise bu karara itiraz etti. Hukuki süreç devam ederken, şu an için NOW kanalının isim değişikliği konusunda bir gelişme bulunmuyor.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın