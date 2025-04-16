Başrolü Seçti Bile! Perihan Savaş, Eşi Yılmaz Zafer'in Filmini Çekmek İstiyor

Savaş, Yılmaz Zafer'i canlandıracak oyuncu olarak Engin Akyürek'i düşündüğünü ifade etti ve 'Biraz benzerlik olduğunu düşünüyorum' diyerek bu tercihinin nedenini açıkladı. Kendisinin kim tarafından canlandırılacağı hakkında ise henüz bir karar vermediğini belirtti.