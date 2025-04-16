Başrolü Seçti Bile! Perihan Savaş, Eşi Yılmaz Zafer'in Filmini Çekmek İstiyor
Kaynak: https://x.com/muge_dag70/status/19122...
Perihan Savaş, 1995'te kaybettiği eşi Yılmaz Zafer'in hayatını konu alan bir film çekilmesini istediğini açıkladı. Hatta TV100'den İsmail Şen'in haberine göre, eşine benzeyen bir başrol oyuncusu bile buldu. İşte o isim...
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Perihan Savaş eşinin hayatını anlatan bir film hayali kuruyor.
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Savaş konu ile ilgili katıldığı bir etkinlikte konuştu.
Başrol oyuncusu için de bir fikri vardı.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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