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Başrolü Seçti Bile! Perihan Savaş, Eşi Yılmaz Zafer'in Filmini Çekmek İstiyor

Başrolü Seçti Bile! Perihan Savaş, Eşi Yılmaz Zafer'in Filmini Çekmek İstiyor

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
17.04.2025 - 00:12

Perihan Savaş, 1995'te kaybettiği eşi Yılmaz Zafer'in hayatını konu alan bir film çekilmesini istediğini açıkladı. Hatta TV100'den İsmail Şen'in haberine göre, eşine benzeyen bir başrol oyuncusu bile buldu. İşte o isim...

Kaynak: https://x.com/muge_dag70/status/19122...
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Perihan Savaş eşinin hayatını anlatan bir film hayali kuruyor.

Perihan Savaş eşinin hayatını anlatan bir film hayali kuruyor.

Savaş, 1995 yılında kaybettiği eşi Yılmaz Zafer'in hayatını konu alan bir film yapılmasını istediğini açıkladı. 1987'de evlendiği Yılmaz Zafer, geçirdiği beyin kanaması nedeniyle 9 Kasım 1995’te yaşamını yitirdi. Çiftin oğlu Savaş ise, bu evlilikten dünyaya geldi.

Savaş konu ile ilgili katıldığı bir etkinlikte konuştu.

Savaş konu ile ilgili katıldığı bir etkinlikte konuştu.

Eşinin hayatının sinemaya aktarılmasını arzuladığını belirterek, 'Yılmaz'ın filmi yapılmalı, bu yıl ya da önümüzdeki yıl bu konuda harekete geçeceğim' dedi.

Başrol oyuncusu için de bir fikri vardı.

Başrol oyuncusu için de bir fikri vardı.

Savaş, Yılmaz Zafer'i canlandıracak oyuncu olarak Engin Akyürek'i düşündüğünü ifade etti ve 'Biraz benzerlik olduğunu düşünüyorum' diyerek bu tercihinin nedenini açıkladı. Kendisinin kim tarafından canlandırılacağı hakkında ise henüz bir karar vermediğini belirtti.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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