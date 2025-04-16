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Barış Arduç ve Tuba Büyüküstün'ün Başrolünde Yer Aldığı Dehşet Bey Filminden İlk Kareler Geldi!

Barış Arduç ve Tuba Büyüküstün'ün Başrolünde Yer Aldığı Dehşet Bey Filminden İlk Kareler Geldi!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
16.04.2025 - 18:52

'Dehşet Bey' yerli John Wick tadında hikayesiyle merakla beklenen yapımlardan biri oldu. Başrolünde Barış Arduç ve Tuba Büyüküstün'ün rol aldığı film, Murat Menteş'in aynı isimli çizgi romanından uyarlanıyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, kadrosuna son olarak Kemal Toktaş'ın katıldığı Dehşet Bey filminden ilk kareler geldi. Sosyal medya kullanıcıları da Barış Arduç ve Tuba Büyüküstün'ün uyumlarına yönelik birçok yorum yaptı. 

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Yazar Murat Menteş'in kaleminden çıkan 'Dehşet Bey' adlı çizgi romanın film versiyonu büyük bir heyecan yaşattı.

Yazar Murat Menteş'in kaleminden çıkan 'Dehşet Bey' adlı çizgi romanın film versiyonu büyük bir heyecan yaşattı.

Önce merakla beklenen Dehşet Bey filminin konusunu anlatalım:

Fedailer Ocağı'nın seçkin bir üyesi olan Dehşet Engiz, ilk bakışta Abide'ye aşık olur. Ocağın üyeleri, çocukluklarından beri izlenen ve ailesi olmayan bireylerden oluşur. Bu milliyetçi teşkilatın en önemli kurallarından biri, fedailerin aşık olmaması ve evlenmemesidir. Ancak Dehşet, tüm direnişine rağmen Abide'ye karşı koyamaz ve ona aşık olur. Bu aşk, Dehşet'in içinde bulunduğu örgütün ve onun varoluş felsefesinin sorgulanmasına yol açar. Bu sorgulama süreci, herkes için ağır sonuçlara yol açacaktır.

Başrolünde Barış Arduç ve Tuba Büyüküstün'ün rol aldığı filmin çekimleri de tam gaz devam ediyor. Çekimlerinin Mayıs ayı sonunda biteceği düşünülüyor.

Başrolünde Barış Arduç ve Tuba Büyüküstün'ün rol aldığı filmin çekimleri de tam gaz devam ediyor. Çekimlerinin Mayıs ayı sonunda biteceği düşünülüyor.

Yapımcı Saner Ayar'ın 'yerli John Wick' olarak nitelendirdiği Barış Arduç'un filmle ilgili paylaşımları da bir hayli dikkat çekmişti. 

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin'in üstlendiği Royal Pictures imzalı Dehşet Bey filminden ilk kareler de geldi. 

İlk kez Dehşet Engiz ve Abide olarak yan yana gördüğümüz Barış Arduç ve Tuba Büyüküstün'ün birlikte verdiği pozlar kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Sosyal medya kullanıcıları da Barış Arduç ve Tuba Büyüküstün'ün uyumlarına yönelik yorumlarda bulundu.

Sosyal medya kullanıcıları da Barış Arduç ve Tuba Büyüküstün'ün uyumlarına yönelik yorumlarda bulundu.
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Peki siz Barış Arduç ve Tuba Büyüküstün ikilisinin uyumu hakkında ne düşünüyorsunuz?

Peki siz Barış Arduç ve Tuba Büyüküstün ikilisinin uyumu hakkında ne düşünüyorsunuz?

Hadi yorumlara...

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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