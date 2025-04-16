Barış Arduç ve Tuba Büyüküstün'ün Başrolünde Yer Aldığı Dehşet Bey Filminden İlk Kareler Geldi!
'Dehşet Bey' yerli John Wick tadında hikayesiyle merakla beklenen yapımlardan biri oldu. Başrolünde Barış Arduç ve Tuba Büyüküstün'ün rol aldığı film, Murat Menteş'in aynı isimli çizgi romanından uyarlanıyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, kadrosuna son olarak Kemal Toktaş'ın katıldığı Dehşet Bey filminden ilk kareler geldi. Sosyal medya kullanıcıları da Barış Arduç ve Tuba Büyüküstün'ün uyumlarına yönelik birçok yorum yaptı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Yazar Murat Menteş'in kaleminden çıkan 'Dehşet Bey' adlı çizgi romanın film versiyonu büyük bir heyecan yaşattı.
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Başrolünde Barış Arduç ve Tuba Büyüküstün'ün rol aldığı filmin çekimleri de tam gaz devam ediyor. Çekimlerinin Mayıs ayı sonunda biteceği düşünülüyor.
Sosyal medya kullanıcıları da Barış Arduç ve Tuba Büyüküstün'ün uyumlarına yönelik yorumlarda bulundu.
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Peki siz Barış Arduç ve Tuba Büyüküstün ikilisinin uyumu hakkında ne düşünüyorsunuz?
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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