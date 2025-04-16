Barış Arduç ve Tuba Büyüküstün'ün Başrolünde Yer Aldığı Dehşet Bey Filminden İlk Kareler Geldi!

Önce merakla beklenen Dehşet Bey filminin konusunu anlatalım:

Fedailer Ocağı'nın seçkin bir üyesi olan Dehşet Engiz, ilk bakışta Abide'ye aşık olur. Ocağın üyeleri, çocukluklarından beri izlenen ve ailesi olmayan bireylerden oluşur. Bu milliyetçi teşkilatın en önemli kurallarından biri, fedailerin aşık olmaması ve evlenmemesidir. Ancak Dehşet, tüm direnişine rağmen Abide'ye karşı koyamaz ve ona aşık olur. Bu aşk, Dehşet'in içinde bulunduğu örgütün ve onun varoluş felsefesinin sorgulanmasına yol açar. Bu sorgulama süreci, herkes için ağır sonuçlara yol açacaktır.