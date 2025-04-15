Saçlar Gitti: Hande Erçel "İki Dünya Bir Dilek" Adlı Yeni Filmi İçin Radikal Bir İmaj Değişikliğine Gitti!

Türk televizyonlarının en çok konuşulan oyuncularından bir tanesi olan Hande Erçel attığı her adımla dikkatleri üzerine çekiyor. Oyunculuğu nedeniyle sıkça tartışılan Erçel, son dönemlerde dijital platformlarda yayınlanan yapımlarla öne çıkıyor. Barış Arduç'la birlikte 'Rüzgara Bırak' filmide rol alan ünlü oyuncu son projesi 'İki Dünya Bir Dilek' filmi için kolları sıvadı.

Bu kez Metin Akdülger ile başrolü paylaşan Hande Erçel yaptığı son paylaşımla bir anda tüm gözleri üzerine topladı. Bir avukat olan 'Bilge' karakterine hayat vermeye hazırlanan Erçel, upuzun saçlarını kestirip radikal bir imaj değişikliğine gitti. Kullanıcılardan da hızla yorumlar gelmeye başladı.