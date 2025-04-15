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Saçlar Gitti: Hande Erçel "İki Dünya Bir Dilek" Adlı Yeni Filmi İçin Radikal Bir İmaj Değişikliğine Gitti!

Saçlar Gitti: Hande Erçel "İki Dünya Bir Dilek" Adlı Yeni Filmi İçin Radikal Bir İmaj Değişikliğine Gitti!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
15.04.2025 - 16:25

Türk televizyonlarının en çok konuşulan oyuncularından bir tanesi olan Hande Erçel attığı her adımla dikkatleri üzerine çekiyor. Oyunculuğu nedeniyle sıkça tartışılan Erçel, son dönemlerde dijital platformlarda yayınlanan yapımlarla öne çıkıyor. Barış Arduç'la birlikte 'Rüzgara Bırak' filmide rol alan ünlü oyuncu son projesi 'İki Dünya Bir Dilek' filmi için kolları sıvadı. 

Bu kez Metin Akdülger ile başrolü paylaşan Hande Erçel yaptığı son paylaşımla bir anda tüm gözleri üzerine topladı. Bir avukat olan 'Bilge' karakterine hayat vermeye hazırlanan Erçel, upuzun saçlarını kestirip radikal bir imaj değişikliğine gitti. Kullanıcılardan da hızla yorumlar gelmeye başladı.

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Son dönemlerde hem özel hayatı hem de kariyeriyle sıkça konuşulan Hande Erçel ülkemizde olduğu kadar yurt dışında da bir hayli popüler hale geldi.

Son dönemlerde hem özel hayatı hem de kariyeriyle sıkça konuşulan Hande Erçel ülkemizde olduğu kadar yurt dışında da bir hayli popüler hale geldi.

Arzu Sabancı'nın ortanca oğlu Hakan Sabancı'yla deli dolu bir aşk yaşayan Hande Erçel, rol aldığı her yapımla dikkatleri üzerine çekiyor. Güzelliğiyle beğeni toplayan Erçel, oyunculuk yetenekleriyle bir kesim tarafından takdir görse de büyük bir kitle tarafından sıkça eleştiriliyor. 

Güneşin Kızları dizisinde canlandırdığı 'Selin' karakteriyle hayatımıza giren ünlü oyuncu daha sonra Aşk Laftan Anlamaz, Sen Çal Kapımı gibi yapımlarda da rol aldı. Kendisini en son Burak Deniz'le başrolü paylaştığı Bambaşka Biri dizisinde 'Leyla Savcı' karakteriyle izledik. Erçel, o günden sonra televizyon ekranlarda yayınlanan herhangi bir yapımda rol almadı, yüzü olduğu reklam filmleri dışında!

Attığı her adımla adından söz ettirip manşetlere yerleşmeyi başaran Hande Erçel'in ilk filmi olan Rüzgara Bırak epey konuşulmuştu.

Attığı her adımla adından söz ettirip manşetlere yerleşmeyi başaran Hande Erçel'in ilk filmi olan Rüzgara Bırak epey konuşulmuştu.

Güzel oyuncu, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Netflix'te yayınlanan romantik filmde başrolü Barış Arduç'la paylaşmıştı.

Barış ve Hande partnerliği epey gündem olurken Rüzgara Bırak filmindeki bazı cesur sahneler de sosyal medyaya yorumların odağı haline gelmişti. 

Epey dikkat çeken oyuncu ikili bir de,  romantik komedi türündeki 8 bölümlü  ‘Aşkı Hatırla’ dizisi için kolları sıvadı.

Artık ekranları bırakıp dijital platformlara yönelen Hande Erçel'in yeni projesi de bir hayli dikkat çekti.

Artık ekranları bırakıp dijital platformlara yönelen Hande Erçel'in yeni projesi de bir hayli dikkat çekti.

Bu kez de başrolü Metin Akdülger'le paylaşan Erçel ilk kez, hikayesini kendisinin kaleme aldığı 'İki Dünya Bir Dilek' adlı filmle karşımıza çıkacak. Ünlü oyuncu merakla beklenen filmde 'Bilge' adlı bir avukata, Akdülger ise 'Can' isimli bir arkeoloğa hayat verecek. Erçel ve Akdülger'in dışında İdil Fırat, Mert Ege Ak, Rami Narin, Eylül Su Sapan, Nazlıcan Demir ve Serkan Tınmaz gibi isimler de yapımda rol alacak.

Ketche'nin yönetmen koltuğunda oturduğu, Taff Pictures’ın da yapımcılığını üstlendiği film 10 Nisan Perşembe günü sete çıkacak. Prime Video‘da yayınlanacak yeni filmle ilgili detaylar da gelmeye devam ediyor.

Bu kez bir avukatı canlandıracak olan Hande Erçel'in nasıl bir performans sergileyeceği merakla beklenirken, ünlü oyuncudan beklenmedik bir paylaşım geldi.

Bu kez bir avukatı canlandıracak olan Hande Erçel'in nasıl bir performans sergileyeceği merakla beklenirken, ünlü oyuncudan beklenmedik bir paylaşım geldi.

'Bilge' olarak karşımıza çıkmaya hazırlanan Hande Erçel, Instagram hesabından bir hikaye paylaştı. Radikal bir imaj değişikliğine giden güzel oyuncunun uzun saçlarını kısacık kestirdiği görüldü.

Film için saçlarına kıyan Hande Erçel paylaşımına da 'Hoşgeldin Bilge' notunu düştü!

'Erçel saçlarını gerçekten kestirdi mi yoksa bir peruk mu kullandı ya da katlama yöntemiyle topladı mı?' gibi sorular da sonraki paylaşımlarda daha da netlik kazanacak gibi duruyor.

Hande Erçel "İki Dünya Bir Dilek" filmi setine giderken de böyle görüntülendi:

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Kimileri Hande Erçel'in kısa kestirdiği saçlarını çok beğenirken kimileri de eleştirmekten geri kalmadı.

Kimileri Hande Erçel'in kısa kestirdiği saçlarını çok beğenirken kimileri de eleştirmekten geri kalmadı.
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twitter.com
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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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d cord

Bence yakışmış ama film için, o yüzden katlamıştır umarım

Onur Önal

Gayet güzel ve modern duruyor. Yok ona özenmiş de yok bilmem ne falan illa hep bir bk bulacaklar