Saçlar Gitti: Hande Erçel "İki Dünya Bir Dilek" Adlı Yeni Filmi İçin Radikal Bir İmaj Değişikliğine Gitti!
Türk televizyonlarının en çok konuşulan oyuncularından bir tanesi olan Hande Erçel attığı her adımla dikkatleri üzerine çekiyor. Oyunculuğu nedeniyle sıkça tartışılan Erçel, son dönemlerde dijital platformlarda yayınlanan yapımlarla öne çıkıyor. Barış Arduç'la birlikte 'Rüzgara Bırak' filmide rol alan ünlü oyuncu son projesi 'İki Dünya Bir Dilek' filmi için kolları sıvadı.
Bu kez Metin Akdülger ile başrolü paylaşan Hande Erçel yaptığı son paylaşımla bir anda tüm gözleri üzerine topladı. Bir avukat olan 'Bilge' karakterine hayat vermeye hazırlanan Erçel, upuzun saçlarını kestirip radikal bir imaj değişikliğine gitti. Kullanıcılardan da hızla yorumlar gelmeye başladı.
Son dönemlerde hem özel hayatı hem de kariyeriyle sıkça konuşulan Hande Erçel ülkemizde olduğu kadar yurt dışında da bir hayli popüler hale geldi.
Attığı her adımla adından söz ettirip manşetlere yerleşmeyi başaran Hande Erçel'in ilk filmi olan Rüzgara Bırak epey konuşulmuştu.
Artık ekranları bırakıp dijital platformlara yönelen Hande Erçel'in yeni projesi de bir hayli dikkat çekti.
Bu kez bir avukatı canlandıracak olan Hande Erçel'in nasıl bir performans sergileyeceği merakla beklenirken, ünlü oyuncudan beklenmedik bir paylaşım geldi.
Hande Erçel "İki Dünya Bir Dilek" filmi setine giderken de böyle görüntülendi:
Kimileri Hande Erçel'in kısa kestirdiği saçlarını çok beğenirken kimileri de eleştirmekten geri kalmadı.
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Bence yakışmış ama film için, o yüzden katlamıştır umarım
Gayet güzel ve modern duruyor. Yok ona özenmiş de yok bilmem ne falan illa hep bir bk bulacaklar