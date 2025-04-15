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Uzak Şehir’de Hamileliği Olay Olan 'Mine'yi Canlandıran Mine Kılıç Tepkilere Sert Cevap Verdi!

Uzak Şehir’de Hamileliği Olay Olan 'Mine'yi Canlandıran Mine Kılıç Tepkilere Sert Cevap Verdi!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
15.04.2025 - 14:21

Uzak Şehir dizisi Kanal D ekranlarının en iddialı yapımlarından biri haline geldi. Soluksuz izlenen dizinin reytingleri uçarken birçok sahnesi de gündeme damgasını vuruyor. Bunların başında da Mine'nin hamilelik haberi sahnesi yer aldı. Dün akşam yayınlanan bölümün son sahnesinde Cihan ve Alya'nın mutluluğunu yarıda kesen Mine'ye tepki yağdı. 

Uzak Şehir'de 'Mine' karakterine hayat veren Mine Kılıç kendisine gelen tepkilerin ardından sessiz kalmadı! '10 yaşındaki yeğenime kadar da tuhaf fotoğraflar ve mesajlar atamazsınız bölüm bittikten sonra' diyen Kılıç yasal işlem başlatacağını söyledi. Kılıç, hakkında dizi senaristle çıkan iddialarla ilgili de açıklama yaptı.

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Aşiret dizisi özlemini dindiren Uzak Şehir'in son bölümü yine ortalığı fena karıştırdı. Mine'nin hamileliği diziye damga vurdu.

Aşiret dizisi özlemini dindiren Uzak Şehir'in son bölümü yine ortalığı fena karıştırdı. Mine'nin hamileliği diziye damga vurdu.

Yayınlanan son bölümde ultrasona giren Mine'nin Cihan'dan 8 haftalık hamile olduğu ortaya çıktı. Cihan ve Alya'nın mutluluğunu isteyen izleyiciler bu hamilelik haberiyle birlikte deliye döndü. 

Dün akşam reytingi 18 üzerine çıkıp kendi rekorunu kıran Uzak Şehir'in 21. bölümünün son sahnesinde seyirciyi şoke eden anlar yaşandı.Cihan ve Alya'nın el ele tutuşup 'sonunda' dediğimiz anlarda çıkıp gelen Mine, CihAl fanlarını yine fena şekilde kızdırdı.

Mine başrolünde Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın yer aldığı dizide kötü karakter olarak ilan edildi.

Mine başrolünde Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın yer aldığı dizide kötü karakter olarak ilan edildi.

Dün akşam yayınlanan yeni bölümün ardından sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulan Mine Kılıç, karakteri yüzünden aldığı tepkiler sonrası açıklama yapmak zorunda kaldı.

"Ülkenin gündeminde bunlar olurken şu story'i atmaktan sizin adınıza utanıyorum" diyen Mine Kılıç tepkilere yönelik ilk kez cevap verdi.

"Ülkenin gündeminde bunlar olurken şu story'i atmaktan sizin adınıza utanıyorum" diyen Mine Kılıç tepkilere yönelik ilk kez cevap verdi.

'0 yaşındaki yeğenime kadar da tuhaf fotoğraflar ve mesajlar atamazsınız bölüm bittikten sonra. Artık ailesel bir şeylere dönüştüyse bunlara sessiz kalamam. Yasal işlem başlatılacaktır' diyen Kılıç, Uzak Şehir dizisinin senaristi Gülizar Irmak ile yakın arkadaş olduğu iddialarına açıklık getirdi. 

'Çamur at izi kalsın politikasından bir kurtulamadık ülkece, vazgeçelim. Gülizar Hanım senaristimiz benim arkadaşım, eşim, dostum asla değil. Karakterimin anlaşması onaylandıktan sonra kendisiyle okuma provasının toplantısında tanıştım' dedi.

Mine Kılıç'ın Instagram'dan yaptığı paylaşımı da buradan görebilirsiniz:

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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