Uzak Şehir’de Hamileliği Olay Olan 'Mine'yi Canlandıran Mine Kılıç Tepkilere Sert Cevap Verdi!

Uzak Şehir dizisi Kanal D ekranlarının en iddialı yapımlarından biri haline geldi. Soluksuz izlenen dizinin reytingleri uçarken birçok sahnesi de gündeme damgasını vuruyor. Bunların başında da Mine'nin hamilelik haberi sahnesi yer aldı. Dün akşam yayınlanan bölümün son sahnesinde Cihan ve Alya'nın mutluluğunu yarıda kesen Mine'ye tepki yağdı.

Uzak Şehir'de 'Mine' karakterine hayat veren Mine Kılıç kendisine gelen tepkilerin ardından sessiz kalmadı! '10 yaşındaki yeğenime kadar da tuhaf fotoğraflar ve mesajlar atamazsınız bölüm bittikten sonra' diyen Kılıç yasal işlem başlatacağını söyledi. Kılıç, hakkında dizi senaristle çıkan iddialarla ilgili de açıklama yaptı.