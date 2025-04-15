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Kızıl Goncalar Dibi Gördü: Aşiret Dizisi Uzak Şehir Bir Reyting Rekoru Daha Kırdı!

Kızıl Goncalar Dibi Gördü: Aşiret Dizisi Uzak Şehir Bir Reyting Rekoru Daha Kırdı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
15.04.2025 - 11:13

Kanal D ekranlarında soluksuz şekilde izlenen Uzak Şehir dizisi günden günde daha da popüler hale geldi. Her hafta yeni izleyici kazandığına şahitlik ettiğimiz aşiret dizisi geçtiğimiz haftalarda Kanal D’nin de son 15 yılın en iyi reytingini alarak tarihe geçmişti. 

Dün akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkan Uzak Şehir bu kez kendi rekorunu kırdı. Uzak Şehir'in reytingi 18'i geçerken en büyük rakibi Kızıl Goncalar ise inanılmaz bir hızla düşüş yaşadı. 

İşte 14 Nisan Pazartesi reyting sonuçları...

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Aşiret dizilerini özleyenlerin hasretini gideren Uzak Şehir pazartesi akşamlarının vazgeçilmez dizilerinden biri oldu.

Aşiret dizilerini özleyenlerin hasretini gideren Uzak Şehir pazartesi akşamlarının vazgeçilmez dizilerinden biri oldu.

Her bölüm izleyenlere apayrı heyecanlar yaşatan dizi Kanal D'nin son dönemlerdeki en iddialı yapımları arasına girdi. 

Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrollerinde yer aldığı Uzak Şehir dün akşam 21. bölümüyle ekranlara geldi. Peki son bölümde ne oldu?

Sadakat, Cihan'a Şahin'in Nare'yi kaçırdığı bilgisini iletir. Bu sırada Şahin, Nare'yi annesiyle yüzleştirmek için konağa getirir. Cihan, durumu çözümlemek adına Şahin'in konağına gider ve Nare'yi eve dönmeye ikna eder. Sonunda beklenen gün gelir ve Albora Konağı, Deniz'in sünnet düğününe ev sahipliği yapar. Konağa ilk adımını attığı günden beri yaşadığı tüm olaylar, Cihan'ın yaptıkları ve oğlunun mutluluğu Alya'yı bir karar vermeye sevk eder.

Her hafta izleyici kitlesinin arttığı tespit edilen Uzak Şehir geçtiğimiz haftalarda reytingleri altüst etmişti.

Her hafta izleyici kitlesinin arttığı tespit edilen Uzak Şehir geçtiğimiz haftalarda reytingleri altüst etmişti.

18. bölümüyle büyük ses getiren iddialı dizi Kanal D’nin son 15 yılın en iyi reytingini almayı başarmıştı. Adını tarihe geçirmeyi başaran aşiret dizisinin yeni bölümü de bir başarıya imza attı. 

Yeni bir reyting rekoru kıran Uzak Şehir, bu sefer kendi başarısının çıtasını daha da yükseğe koyup reytingini 18 üzerine taşıdı. 

Sıralama ise şu şekilde oldu: 

1. Total'de 18,07

1. AB'de 12,16

1. ABC'de 16,87

Yeni bölümüyle tüm kategorilerde birinciliği elde eden Uzak Şehir'in özet bölümü ise kategorilerin tamamında ikinciliğe oturdu:

2. Total'de 8,72

2. AB'de 5,05

2. ABC'de 7,08

Büyük finaline sadece iki bölüm kalan Kızıl Goncalar da NOW ekranlarında yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Büyük finaline sadece iki bölüm kalan Kızıl Goncalar da NOW ekranlarında yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Özcan Deniz'in canlandırdığı 'Levent' karakterinin öldüğü 44. bölümün reytinglerinde beklenmedik bir düşüş görüldü. En büyük rakibi Uzak Şehir uçuşa geçerken, Kızıl Goncalar fena şekilde çakıldı. 

Sıralama ise şu şekilde oldu: 

9. Total'de 3,02

7. AB'de 3,54

5. ABC'de 3,92

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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