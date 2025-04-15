Kızıl Goncalar Dibi Gördü: Aşiret Dizisi Uzak Şehir Bir Reyting Rekoru Daha Kırdı!

18. bölümüyle büyük ses getiren iddialı dizi Kanal D’nin son 15 yılın en iyi reytingini almayı başarmıştı. Adını tarihe geçirmeyi başaran aşiret dizisinin yeni bölümü de bir başarıya imza attı.

Yeni bir reyting rekoru kıran Uzak Şehir, bu sefer kendi başarısının çıtasını daha da yükseğe koyup reytingini 18 üzerine taşıdı.

Sıralama ise şu şekilde oldu:

1. Total'de 18,07

1. AB'de 12,16

1. ABC'de 16,87

Yeni bölümüyle tüm kategorilerde birinciliği elde eden Uzak Şehir'in özet bölümü ise kategorilerin tamamında ikinciliğe oturdu:

2. Total'de 8,72

2. AB'de 5,05

2. ABC'de 7,08