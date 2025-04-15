Kızıl Goncalar Dibi Gördü: Aşiret Dizisi Uzak Şehir Bir Reyting Rekoru Daha Kırdı!
Kanal D ekranlarında soluksuz şekilde izlenen Uzak Şehir dizisi günden günde daha da popüler hale geldi. Her hafta yeni izleyici kazandığına şahitlik ettiğimiz aşiret dizisi geçtiğimiz haftalarda Kanal D’nin de son 15 yılın en iyi reytingini alarak tarihe geçmişti.
Dün akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkan Uzak Şehir bu kez kendi rekorunu kırdı. Uzak Şehir'in reytingi 18'i geçerken en büyük rakibi Kızıl Goncalar ise inanılmaz bir hızla düşüş yaşadı.
İşte 14 Nisan Pazartesi reyting sonuçları...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aşiret dizilerini özleyenlerin hasretini gideren Uzak Şehir pazartesi akşamlarının vazgeçilmez dizilerinden biri oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Her hafta izleyici kitlesinin arttığı tespit edilen Uzak Şehir geçtiğimiz haftalarda reytingleri altüst etmişti.
Büyük finaline sadece iki bölüm kalan Kızıl Goncalar da NOW ekranlarında yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın