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Son Kombini Oldu: Doğum Gününde Zehirlenerek Öldürülen Pembe’nin Yeşil Elbisesinin Fiyatı Ortaya Çıktı!

Son Kombini Oldu: Doğum Gününde Zehirlenerek Öldürülen Pembe’nin Yeşil Elbisesinin Fiyatı Ortaya Çıktı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
14.04.2025 - 19:30

Ekranların sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti son bölümde (11 Nisan) izleyicilere adeta duygusal bir fırtına yaşattı. Pembe karakterinin doğum günü kutlamasında yaşananlar hem senaryonun akışını tamamen değiştirdi hem de izleyicilerin yüreğini burktu.

Neşeyle başlayan gece, Pembe'nin zehirlenerek hayatını kaybetmesiyle büyük bir trajediye dönüştü. Sibel Taşçıoğlu’nun 3 sezondur sergilediği başarılı performansıyla hafızalara kazınan Pinko'nun diziden ani ayrılığı sosyal medyada tartışma yarattı. 

Tüm bu olayların gölgesinde, Pembe'nin o gece giydiği yeşil elbise de dikkatlerden kaçmadı. Sahnenin duygusal yoğunluğuna rağmen, şıklığıyla bir hayli beğeni toplayan bu elbisenin fiyatı da merak konusu haline geldi. Gelin Pembe'nin doğum gününde giydiği elbisenin fiyatına da birlikte bakalım!

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Kızılcık Şerbeti'nde 'Pembe Ünal' karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu dizinin 96. bölümünde ekranlara veda etti.

Kızılcık Şerbeti'nde 'Pembe Ünal' karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu dizinin 96. bölümünde ekranlara veda etti.

Sibel Taşçıoğlu’nun tam 3 sezondur başarıyla hayat verdiği Pinko, dizinin son bölümünde yaşanan trajik bir olayla diziden ayrıldı. Doğum günü kutlaması sırasında, Abdullah'ın yeni yasak aşkı olan Işıl tarafından sinsice zehirlenen Pembe'nin öldürülmesi izleyicilerde adeta şok etkisi yarattı.

Özellikle başta dizinin fanları olmak üzere birçok sosyal medya kullanıcısı, bu beklenmedik vedayı öfkeyle karşıladı. Hikayesi bittiği için diziden çıkan Taşçıoğlu'nun son sahnesinden sonra #pembe ve #kızılcıkşerbeti etiketleri kısa sürede X trendlerine taşındı.

"Ayrılık kararı senaryo gereği mi yoksa perde arkasında başka sebepler mi var?" tartışmaları da bir hayli alevlendi.

"Ayrılık kararı senaryo gereği mi yoksa perde arkasında başka sebepler mi var?" tartışmaları da bir hayli alevlendi.

Popüler dizide yaşanan bu beklenmedik ayrılık pek çok iddiayı da beraberinde getirdi tabii. Kimileri Pembe'nin ölümüyle ilgili kararın tamamen senaryoya bağlı olduğunu ifade ederken, bazı izleyiciler de gündemdeki iddiaların gerçek olduğunu düşünüyor. Bu iddialar arasında, dizinin senaristi Melis Civelek tarafından torpilli olduğu öne sürülen Feyza Civelek ile Sibel Taşçıoğlu'nun anlaşamadığı yer alıyor. Ünlü senarist ise 'Nilay' karakterini canlandıran kızı Feyza hakkındaki bu iddialara yönelik açıklamada bulundu:

'Bu ayrılık tamamen bir hikâye meselesi… Sibel Taşçıoğlu’nu ‘Bizim İçin Şampiyon’ filmi ve ‘Bir Zamanlar Çukurova’ dizisinde izlemiş, oyunculuğunu çok beğenmiştim. Ve ‘Mutlaka çalışmalıyız’ diyerek Sibel Taşçıoğlu’nun ‘Kızılcık Şerbeti’nde olmasını isteyen zaten benim… 96 bölüm boyunca beraber çalıştık. Ancak 90. Bölüm itibariyle tekrara düştük. Hikâyede bir sıçrama yapmamız gerekiyordu.

Farklı karakterlerin üzerine de ayrılık formülleri çalıştık ama en işlevsel ve evrilebilen hikâye Pembe’nin ölümüyle ortaya çıktı. Bir ay önce bu kararı verdik. Her şeyden önce hikâyeyi devam ettirmekle yükümlüyüm. Benim bir oyuncuya “Kaşının üstünde gözün var” deme lüksüm yok…  Feyza’yla (Civelek) da Sibel arasında asla bir problem yok. Feyza geçen günlerde ameliyat olduğunda hastaneye ilk gelenlerden biri Sibel’di.'

Pembe'nin senaryo gereği zehirlenerek öldürülmesi tartışmaları daha da büyüttü.

Pembe'nin senaryo gereği zehirlenerek öldürülmesi tartışmaları daha da büyüttü.

Zehirlenmesinden sonra hastaneye kaldırılan Pembe'nin sahnelerinin çok hızlı geçtiği ve dizisinin böylesine sevilen bir karakterinin bu şekilde ölmesi pek çok izleyici tarafından da haksızlık olarak değerlendirildi.

Arka arkaya birçok paylaşımın yapıldığı sosyal medyada dikkat çeken bir detaysa Nilay ve Pembe'nin hastane sahnelerinde şarkı farklılıkları oldu:

Gündeme bomba gibi düşen zehirlenme sahnesine dair birçok detay konuşulurken, Pembe'nin doğum günü kutlamasında giydiği şık yeşil elbise de dikkatlerden kaçmadı.

Gündeme bomba gibi düşen zehirlenme sahnesine dair birçok detay konuşulurken, Pembe'nin doğum günü kutlamasında giydiği şık yeşil elbise de dikkatlerden kaçmadı.
www.instagram.com

İzleyenlerin bir kısmı zehirlenme şokunu atlattıktan sonra Pembe'nin yeşil elbisesi hakkında araştırma yapmaya başladı. Gümüş detaylı yeşil elbisenin fiyatı da merak edildi. 

AİŞE MODA adlı bir tesettür giyim markasına ait olan Pembe'nin yeşil elbisesinin fiyatının da 2250 TL olduğu ortaya çıktı.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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