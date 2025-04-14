Son Kombini Oldu: Doğum Gününde Zehirlenerek Öldürülen Pembe’nin Yeşil Elbisesinin Fiyatı Ortaya Çıktı!
Ekranların sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti son bölümde (11 Nisan) izleyicilere adeta duygusal bir fırtına yaşattı. Pembe karakterinin doğum günü kutlamasında yaşananlar hem senaryonun akışını tamamen değiştirdi hem de izleyicilerin yüreğini burktu.
Neşeyle başlayan gece, Pembe'nin zehirlenerek hayatını kaybetmesiyle büyük bir trajediye dönüştü. Sibel Taşçıoğlu’nun 3 sezondur sergilediği başarılı performansıyla hafızalara kazınan Pinko'nun diziden ani ayrılığı sosyal medyada tartışma yarattı.
Tüm bu olayların gölgesinde, Pembe'nin o gece giydiği yeşil elbise de dikkatlerden kaçmadı. Sahnenin duygusal yoğunluğuna rağmen, şıklığıyla bir hayli beğeni toplayan bu elbisenin fiyatı da merak konusu haline geldi. Gelin Pembe'nin doğum gününde giydiği elbisenin fiyatına da birlikte bakalım!
Kızılcık Şerbeti'nde 'Pembe Ünal' karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu dizinin 96. bölümünde ekranlara veda etti.
"Ayrılık kararı senaryo gereği mi yoksa perde arkasında başka sebepler mi var?" tartışmaları da bir hayli alevlendi.
Pembe'nin senaryo gereği zehirlenerek öldürülmesi tartışmaları daha da büyüttü.
Gündeme bomba gibi düşen zehirlenme sahnesine dair birçok detay konuşulurken, Pembe'nin doğum günü kutlamasında giydiği şık yeşil elbise de dikkatlerden kaçmadı.
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