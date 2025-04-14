Son Kombini Oldu: Doğum Gününde Zehirlenerek Öldürülen Pembe’nin Yeşil Elbisesinin Fiyatı Ortaya Çıktı!

Popüler dizide yaşanan bu beklenmedik ayrılık pek çok iddiayı da beraberinde getirdi tabii. Kimileri Pembe'nin ölümüyle ilgili kararın tamamen senaryoya bağlı olduğunu ifade ederken, bazı izleyiciler de gündemdeki iddiaların gerçek olduğunu düşünüyor. Bu iddialar arasında, dizinin senaristi Melis Civelek tarafından torpilli olduğu öne sürülen Feyza Civelek ile Sibel Taşçıoğlu'nun anlaşamadığı yer alıyor. Ünlü senarist ise 'Nilay' karakterini canlandıran kızı Feyza hakkındaki bu iddialara yönelik açıklamada bulundu:

'Bu ayrılık tamamen bir hikâye meselesi… Sibel Taşçıoğlu’nu ‘Bizim İçin Şampiyon’ filmi ve ‘Bir Zamanlar Çukurova’ dizisinde izlemiş, oyunculuğunu çok beğenmiştim. Ve ‘Mutlaka çalışmalıyız’ diyerek Sibel Taşçıoğlu’nun ‘Kızılcık Şerbeti’nde olmasını isteyen zaten benim… 96 bölüm boyunca beraber çalıştık. Ancak 90. Bölüm itibariyle tekrara düştük. Hikâyede bir sıçrama yapmamız gerekiyordu.

Farklı karakterlerin üzerine de ayrılık formülleri çalıştık ama en işlevsel ve evrilebilen hikâye Pembe’nin ölümüyle ortaya çıktı. Bir ay önce bu kararı verdik. Her şeyden önce hikâyeyi devam ettirmekle yükümlüyüm. Benim bir oyuncuya “Kaşının üstünde gözün var” deme lüksüm yok… Feyza’yla (Civelek) da Sibel arasında asla bir problem yok. Feyza geçen günlerde ameliyat olduğunda hastaneye ilk gelenlerden biri Sibel’di.'