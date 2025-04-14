Pembe ve Nilay'ın Hastane Sahnelerindeki Şarkı Seçimi Farklılığı İzleyicilerin Gözüne Fena Battı!
Ekranların fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Sibel Taşçıoğlu'nun hayat verdiği 'Pembe' karakterinin ölümü izleyiciler tarafından tepkiyle karşılandı. 96. bölümde zehirlenerek hayatını kaybeden Pembe'nin yoğun bakımdaki sahnesinde dizi müziği çalınması büyük bir kesimin dikkatinden kaçmadı.
Öte yandan dizinin senaristi olan annesi Melis Civelek'ten torpilli olduğu iddiaları konuşulan Feyza Civelek'in canlandırdığı 'Nilay'ın ölmediği ancak hayli uzun gösterildiği hastanelerinde duygusal şarkılar çalınmıştı. İki karakterin hastane bölümlerindeki şarkı seçimi farklılığı da yine eleştirilerin hedefi oldu.
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Kızılcık Şerbeti, 11 Nisan'da yayınlanan 96. bölümüyle izleyicisini adeta gözyaşlarına boğdu.
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Tabii hal böyle olunca, akıllara Nilay'ın 'neredeyse öleceği' o meşhur bölümler geldi.
Tabii Pembe'nin resmi olarak diziden ayrılmasından sonra bu detaylar daha da göze batar bir hale geldi.
Gelin kullanıcılardan gelen tepkileri de beraber görelim...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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