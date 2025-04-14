onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Pembe ve Nilay'ın Hastane Sahnelerindeki Şarkı Seçimi Farklılığı İzleyicilerin Gözüne Fena Battı!

Pembe ve Nilay'ın Hastane Sahnelerindeki Şarkı Seçimi Farklılığı İzleyicilerin Gözüne Fena Battı!

Kızılcık Şerbeti
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
14.04.2025 - 10:45

Ekranların fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Sibel Taşçıoğlu'nun hayat verdiği 'Pembe' karakterinin ölümü izleyiciler tarafından tepkiyle karşılandı. 96. bölümde zehirlenerek hayatını kaybeden Pembe'nin yoğun bakımdaki sahnesinde dizi müziği çalınması büyük bir kesimin dikkatinden kaçmadı. 

Öte yandan dizinin senaristi olan annesi Melis Civelek'ten torpilli olduğu iddiaları konuşulan Feyza Civelek'in canlandırdığı 'Nilay'ın ölmediği ancak hayli uzun gösterildiği hastanelerinde duygusal şarkılar çalınmıştı. İki karakterin hastane bölümlerindeki şarkı seçimi farklılığı da yine eleştirilerin hedefi oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kızılcık Şerbeti, 11 Nisan'da yayınlanan 96. bölümüyle izleyicisini adeta gözyaşlarına boğdu.

Kızılcık Şerbeti, 11 Nisan'da yayınlanan 96. bölümüyle izleyicisini adeta gözyaşlarına boğdu.

Sibel Taşçıoğlu'nun 3 sezondur hayat verdiği Pembe, Işıl tarafından doğum gününde zehirlenerek öldürüldü. Seyirci bir hayli sarsan bu veda sosyal medyada olay oldu. 'Hikayesi bittiği için' diziden ayrılan ancak bu şekilde apar topar bir ölüm senaryosuyla Şerbo'dan ayrılan Pembe için isyan bayrakları kaldırıldı. 

Hastanede tedavi gördüğü sıralarda kalbi duran Pembe'nin ölüm sahnesinde arka planda çalan dizi fon müziği izleyicilerin dikkatinden kaçmadı.

Tabii hal böyle olunca, akıllara Nilay'ın 'neredeyse öleceği' o meşhur bölümler geldi.

Tabii hal böyle olunca, akıllara Nilay'ın 'neredeyse öleceği' o meşhur bölümler geldi.

Pek çok dizi Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek'in diziden ayrılacağını düşünürken 'sürpriz' bir gelişme yaşandı. Nilay Kızılcık Şerbeti'nde kalmaya devam etti. O bölümlerden sonra kendisinin daha da göz önünde tutulmaya başlandığını düşünenler de oldu. 

Nilay'ın ölümle burun buruna geldiği sahnelerde ise Pembe'nin aksine 'Değmen Benim Gamlı Yaslı Gönlüme' gibi duygusal parçalar çalınmıştı.

Tabii Pembe'nin resmi olarak diziden ayrılmasından sonra bu detaylar daha da göze batar bir hale geldi.

Tabii Pembe'nin resmi olarak diziden ayrılmasından sonra bu detaylar daha da göze batar bir hale geldi.
twitter.com

Feyza Civelek'in Kızılcık Şerbeti'nin senaristi olan annesi Melis Civelek tarafından torpilli olduğu iddiaları da bu tarz detaylarla sürekli gündeme gelmeye devam ediyor. 

Sibel Taşçıoğlu'nun Feyza Civelek'le anlaşamadığı için diziden çıkarıldığı tartışmaları da bununla birlikte sürüyor. Her ne kadar Melis Civelek bunu yalanlasa da kimileri buna hiç inanmadı.

Gelin kullanıcılardan gelen tepkileri de beraber görelim...

Gelin kullanıcılardan gelen tepkileri de beraber görelim...
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın