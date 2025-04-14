Pembe ve Nilay'ın Hastane Sahnelerindeki Şarkı Seçimi Farklılığı İzleyicilerin Gözüne Fena Battı!

Pek çok dizi Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek'in diziden ayrılacağını düşünürken 'sürpriz' bir gelişme yaşandı. Nilay Kızılcık Şerbeti'nde kalmaya devam etti. O bölümlerden sonra kendisinin daha da göz önünde tutulmaya başlandığını düşünenler de oldu.

Nilay'ın ölümle burun buruna geldiği sahnelerde ise Pembe'nin aksine 'Değmen Benim Gamlı Yaslı Gönlüme' gibi duygusal parçalar çalınmıştı.