Kızılcık Şerbeti'ne Veda Eden Sibel Taşçıoğlu Gelen Tepkilerin Ardından Yaptığı Açıklama Manidar Bulundu!

Pembe'nin hikayesi bittiği için diziden ayrılması izleyici hayli üzdü. Doğum gününde son düşmanı Işıl tarafından pastasına zehir konulan Pembe'nin 96. bölümde diziye veda etmesi sonrası sosyal medya epey karıştı.

Hatta konuyla ilgili birçok farklı teori üretildi. Bunlardan biri de dizi setinde yaşanan anlaşmazlıklarla, Sibel Taşçıoğlu'nun senarist Melis Civelek'in kızı Feyza Civelek'le sorun yaşadığı iddiası oldu.

Ancak açıklama yapan Melis Civelek ise 'Benim bir oyuncuya “Kaşının üstünde gözün var” deme lüksüm yok… Feyza’yla (Civelek) da Sibel arasında asla bir problem yok. Feyza geçen günlerde ameliyat olduğunda hastaneye ilk gelenlerden biri Sibel’di.' ifadelerini kullandı.