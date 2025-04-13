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Kızılcık Şerbeti'ne Veda Eden Sibel Taşçıoğlu Gelen Tepkilerin Ardından Yaptığı Açıklama Manidar Bulundu!

Kızılcık Şerbeti'ne Veda Eden Sibel Taşçıoğlu Gelen Tepkilerin Ardından Yaptığı Açıklama Manidar Bulundu!

Kızılcık Şerbeti
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
13.04.2025 - 11:11

Show Tv'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinde 'Pembe' karakterinin ölmesi izleyicileri epey kızdırdı. Sibel Taşçıoğlu'nun hayat verdiği Pembe'nin diziden ayrılışına ilk günden bu yana yağmur gibi tepki yağıyor. Geçtiğimiz günlerde ayrılığı sonrası ilk paylaşımı yapan Taşçıoğlu bu sefer de gelen tepkiler sonrası manidar bir açıklama yaptı. 

Kaynak: Show Tv / Eren Gürel

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Show TV ekranlarının fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde başrollerden biri olan Sibel Taşçıoğlu'nun vedası büyük ses getirdi.

Show TV ekranlarının fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde başrollerden biri olan Sibel Taşçıoğlu'nun vedası büyük ses getirdi.

Pembe'nin hikayesi bittiği için diziden ayrılması izleyici hayli üzdü. Doğum gününde son düşmanı Işıl tarafından pastasına zehir konulan Pembe'nin 96. bölümde diziye veda etmesi sonrası sosyal medya epey karıştı. 

Hatta konuyla ilgili birçok farklı teori üretildi. Bunlardan biri de dizi setinde yaşanan anlaşmazlıklarla, Sibel Taşçıoğlu'nun senarist Melis Civelek'in kızı Feyza Civelek'le sorun yaşadığı iddiası oldu. 

Ancak açıklama yapan Melis Civelek ise 'Benim bir oyuncuya “Kaşının üstünde gözün var” deme lüksüm yok…  Feyza’yla (Civelek) da Sibel arasında asla bir problem yok. Feyza geçen günlerde ameliyat olduğunda hastaneye ilk gelenlerden biri Sibel’di.' ifadelerini kullandı.

Pinko'nun ölümüne anlam veremeyen ve bu yapılanı haksızlık olarak bulan geniş bir kitle oldu.

Pinko'nun ölümüne anlam veremeyen ve bu yapılanı haksızlık olarak bulan geniş bir kitle oldu.

3 sezondur 'Pembe Ünal' performansıyla inanılmaz bir hayran kitlesi kazanan Taşçıoğlu'nun dizide bu şekilde ölmesi tepkilerin de hedefi haline geldi. Dizi ekibindeki arkadaşlarının düzenlediği veda etkinliğinde 'Başladığımız işi keşke birlikte bitirme imkanımız olsaydı' diyerek manidar bir vedaya imza atan Sibel Taşçıoğlu, gelen tepkilerin ardından da ilk kez açıklama yaptı.

Detaylar:

"Seyircinin Pembe karakterine kızdığı halde çok sevdiğini biliyordum. Gideceğim duyulduktan sonra ödüllendirilmiş gibi oldum. Seyircinin bu kadar ilgisini görmek beni çok mutlu etti. Gerçekten çok memnunum."

Sibel Taşçıoğlu'nun imalı açıklamasına gelen kullanıcı yorumlardan birkaç tanesini de buradan görebilirsiniz...

Sibel Taşçıoğlu'nun imalı açıklamasına gelen kullanıcı yorumlardan birkaç tanesini de buradan görebilirsiniz...
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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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