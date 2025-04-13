Kızılcık Şerbeti'ne Veda Eden Sibel Taşçıoğlu Gelen Tepkilerin Ardından Yaptığı Açıklama Manidar Bulundu!
Show Tv'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinde 'Pembe' karakterinin ölmesi izleyicileri epey kızdırdı. Sibel Taşçıoğlu'nun hayat verdiği Pembe'nin diziden ayrılışına ilk günden bu yana yağmur gibi tepki yağıyor. Geçtiğimiz günlerde ayrılığı sonrası ilk paylaşımı yapan Taşçıoğlu bu sefer de gelen tepkiler sonrası manidar bir açıklama yaptı.
Kaynak: Show Tv / Eren Gürel
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Show TV ekranlarının fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde başrollerden biri olan Sibel Taşçıoğlu'nun vedası büyük ses getirdi.
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Pinko'nun ölümüne anlam veremeyen ve bu yapılanı haksızlık olarak bulan geniş bir kitle oldu.
"Seyircinin Pembe karakterine kızdığı halde çok sevdiğini biliyordum. Gideceğim duyulduktan sonra ödüllendirilmiş gibi oldum. Seyircinin bu kadar ilgisini görmek beni çok mutlu etti. Gerçekten çok memnunum."
Sibel Taşçıoğlu'nun imalı açıklamasına gelen kullanıcı yorumlardan birkaç tanesini de buradan görebilirsiniz...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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