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Uzak Şehir'de 'Cihan Deniz'i Canlandıran Kuzey Gezer'in Kamera Arkası Görüntüsünün Yayılması Tepki Çekti!

Uzak Şehir'de 'Cihan Deniz'i Canlandıran Kuzey Gezer'in Kamera Arkası Görüntüsünün Yayılması Tepki Çekti!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
11.04.2025 - 01:30

Uzak Şehir, Kanal D'nin soluksuz izlenen yapımları arasına girmeyi başardı. Reyting rekorları kıran dizinin her bölümü büyük bir dikkatle izlenirken bu sefer de yapımın kamera arkası görüntüleri paylaşıldı. Resmi hesaptan paylaşılan videolardan sonra bir de 'Cihan Deniz' karakterine hayat veren Kuzey Gezer'in bir videosu yayıldı. Çekim anından paylaşılan bu görüntü çocuk oyuncu ve ailesinin cephesinde tepkiyle karşılandı.

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Uzun zamandır hasret kalınan aşiret dizisi özlemini dindiren Uzak Şehir kısacık zamanda ekranlara damgasını vurdu.

Uzun zamandır hasret kalınan aşiret dizisi özlemini dindiren Uzak Şehir kısacık zamanda ekranlara damgasını vurdu.

İddiasını ilk günlerden ortaya koyan dizi hem konusuyla hem de güçlü oyuncu kadrosuyla büyük ilgi çekmeyi başardı. Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın paylaştığı dizide Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Atakan Özkaya, Dilin Döğer, Nazmi Kırık ve İlkay Kayku gibi isimler de yoğun ilgi gördü. 

Her hafta reytingleri altüst eden Uzak Şehir son bölümüyle izleyenleri yine ekranlara kilitledi.  Dizideki karakterler büyük bir çıkmazın içindeyken Cihan Deniz bir anda kayboldu. Cihan Deniz’i bulmak için herkes tek yürek oludu. Cihan ise korkusuzca suya atlayıp küçük Cihan'ı sağ salim annesi Alya'ya getirdi.

Dizinin izleyicisinin pür dikkatle ve endişeyle izlediği sahneler sosyal medyaya da damga vurdu.

Dizinin izleyicisinin pür dikkatle ve endişeyle izlediği sahneler sosyal medyaya da damga vurdu.

Bunun ardından Uzak Şehir'in resmi sayfalarından 'Deniz nasıl mı bulundu?' başlığıyla ilk kez kamera arkası görüntüleri paylaşıldı. Ozan Akbaba'nın hayat verdiği Cihan karakterinin suya atlayışından Deniz'in bulunmasına dair anların detaylı halleri gözler önüne serildi.

Uzak Şehir'in daha önce hiç görmediğimiz kamera arkası görüntüsünü buradan izleyebilirsiniz:

Bu paylaşımların kısa sürede yayılmasından sonra Uzak Şehir'in sevimli oyuncusu Kuzey Gezer cephesinden bir tepki geldi.

Bu paylaşımların kısa sürede yayılmasından sonra Uzak Şehir'in sevimli oyuncusu Kuzey Gezer cephesinden bir tepki geldi.

Ailesinin yönettiği Instagram hesabından yapılan bir açıklamada, kamera arkası görüntülerini paylaşan sayfaların engelleneceği belirtildi. Yapılan paylaşımda da 'Saatlerimizi verdiğimiz emek harcadığımız bir işe sizlerden de saygı bekliyorum. Düşünsenize sizin yaptığınız işlere biri gelip saygısızlık yapsa ne hissedersiniz? Kamera önü kamera arkası en az 400 kişinin emeğini yok saymak ne kadar adaletli? Lütfen bana iletin paylaşan sayfaları tek tek engellemek istiyorum' ifadeleri yer aldı.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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