Uzak Şehir'de 'Cihan Deniz'i Canlandıran Kuzey Gezer'in Kamera Arkası Görüntüsünün Yayılması Tepki Çekti!

İddiasını ilk günlerden ortaya koyan dizi hem konusuyla hem de güçlü oyuncu kadrosuyla büyük ilgi çekmeyi başardı. Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın paylaştığı dizide Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Atakan Özkaya, Dilin Döğer, Nazmi Kırık ve İlkay Kayku gibi isimler de yoğun ilgi gördü.

Her hafta reytingleri altüst eden Uzak Şehir son bölümüyle izleyenleri yine ekranlara kilitledi. Dizideki karakterler büyük bir çıkmazın içindeyken Cihan Deniz bir anda kayboldu. Cihan Deniz’i bulmak için herkes tek yürek oludu. Cihan ise korkusuzca suya atlayıp küçük Cihan'ı sağ salim annesi Alya'ya getirdi.