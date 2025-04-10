Uzak Şehir'de 'Cihan Deniz'i Canlandıran Kuzey Gezer'in Kamera Arkası Görüntüsünün Yayılması Tepki Çekti!
Uzak Şehir, Kanal D'nin soluksuz izlenen yapımları arasına girmeyi başardı. Reyting rekorları kıran dizinin her bölümü büyük bir dikkatle izlenirken bu sefer de yapımın kamera arkası görüntüleri paylaşıldı. Resmi hesaptan paylaşılan videolardan sonra bir de 'Cihan Deniz' karakterine hayat veren Kuzey Gezer'in bir videosu yayıldı. Çekim anından paylaşılan bu görüntü çocuk oyuncu ve ailesinin cephesinde tepkiyle karşılandı.
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Uzun zamandır hasret kalınan aşiret dizisi özlemini dindiren Uzak Şehir kısacık zamanda ekranlara damgasını vurdu.
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Dizinin izleyicisinin pür dikkatle ve endişeyle izlediği sahneler sosyal medyaya da damga vurdu.
Bu paylaşımların kısa sürede yayılmasından sonra Uzak Şehir'in sevimli oyuncusu Kuzey Gezer cephesinden bir tepki geldi.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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