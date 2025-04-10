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Bunu Hiç Beklemiyorduk: Deha Dizisinin Yıldızı Yapımdan Ayrıldığını Bizzat Kendisi Açıkladı!

Bunu Hiç Beklemiyorduk: Deha Dizisinin Yıldızı Yapımdan Ayrıldığını Bizzat Kendisi Açıkladı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
10.04.2025 - 22:18

Show Tv ekranlarının dikkat çeken dizilerinden olan Deha son dönemlerde sıkça gündem oluyor. Bunun en büyük nedenlerinden biri de popüler dizide yaşanan oyuncu ayrılıkları! Tv8'den Umut Ünver'in haberine göre, geçtiğimiz saatlerde hiç beklenmedik bir ayrılık daha yaşandı. Dizinin en sevilen karakterlerinden biri Deha'dan ayrıldığını bizzat kendisi açıkladı.

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Show Tv'nin pazar akşamları izleyici karşısına çıkan dizisi Deha sıkça adından söz ettiren yapımlar arasına girdi.

Show Tv'nin pazar akşamları izleyici karşısına çıkan dizisi Deha sıkça adından söz ettiren yapımlar arasına girdi.

Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Melis Sezen gibi ünlü oyuncuların kadrosunda yer aldığı aksiyon dolu dizi konusuyla da beğeni topluyor. 

İlk bölümü 22 Eylül 2024 tarihinde ekranlara gelen Ay Yapım imzalı Deha özellikle son dönemlerde sosyal medyanın en çok konuştuğu dizilerden biri haline geldi.

Bunun en büyük nedenlerinden bir tanesi şüphesiz ki dizinin oyuncu kadrosunda yaşanan ayrılıklar oldu.

Bunun en büyük nedenlerinden bir tanesi şüphesiz ki dizinin oyuncu kadrosunda yaşanan ayrılıklar oldu.

İlk olarak 'Esme' karakterine hayat veren Ahsen Eroğlu popüler diziden ayrılarak yapımın takipçilerini bir hayli üzmüştü. Eroğlu, sevilen karakterine de 'Esme’nin İtalyanca öğrenmeden önceki hayatı 🥲 İyi ki geldin Esme’m şans getirdin. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum 🫂 ⚜️✨☀️' diyerek veda etmişti. 

Ahsen Eroğlun'un ardından 'Yusuf 'Karga' Nalkoparan' rolünü canlandıran Taner Rumeli yapımdan ayrılmıştı.

Dizi geçtiğimiz günlerde de reklam gelirlerinin düşük kalması sebebiyle yayın tarihini ertelemişti.

Adeta yaprak dökümünün yaşandığı dizide yeni bir gelişme daha yaşandı.

Adeta yaprak dökümünün yaşandığı dizide yeni bir gelişme daha yaşandı.

Umut Ünver'in haberine göre, Deha'da 'Karahan Doğan' karakterine hayat veren Ertan Saban diziden ayrıldığını bizzat kendisi açıkladı. 'Benim bitti artık.' diyen Saban'ın sözleri dizi izleyicisine ufak çaplı bir şok yaşattı. 

Ertab Saban, geçtiğimiz günlerde sette geçirdiği kaza sonrası bacağını kırıp ameliyat olan Aras Bulut İynemli hakkında da açıklamada bulunup 'Daha iyi artık çok şükür' ifadelerini kullandı.

O anları da buradan izleyebilirsiniz:

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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