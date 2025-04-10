Bunu Hiç Beklemiyorduk: Deha Dizisinin Yıldızı Yapımdan Ayrıldığını Bizzat Kendisi Açıkladı!
Show Tv ekranlarının dikkat çeken dizilerinden olan Deha son dönemlerde sıkça gündem oluyor. Bunun en büyük nedenlerinden biri de popüler dizide yaşanan oyuncu ayrılıkları! Tv8'den Umut Ünver'in haberine göre, geçtiğimiz saatlerde hiç beklenmedik bir ayrılık daha yaşandı. Dizinin en sevilen karakterlerinden biri Deha'dan ayrıldığını bizzat kendisi açıkladı.
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Show Tv'nin pazar akşamları izleyici karşısına çıkan dizisi Deha sıkça adından söz ettiren yapımlar arasına girdi.
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Bunun en büyük nedenlerinden bir tanesi şüphesiz ki dizinin oyuncu kadrosunda yaşanan ayrılıklar oldu.
Adeta yaprak dökümünün yaşandığı dizide yeni bir gelişme daha yaşandı.
O anları da buradan izleyebilirsiniz:
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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