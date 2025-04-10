Bunu Hiç Beklemiyorduk: Deha Dizisinin Yıldızı Yapımdan Ayrıldığını Bizzat Kendisi Açıkladı!

Show Tv ekranlarının dikkat çeken dizilerinden olan Deha son dönemlerde sıkça gündem oluyor. Bunun en büyük nedenlerinden biri de popüler dizide yaşanan oyuncu ayrılıkları! Tv8'den Umut Ünver'in haberine göre, geçtiğimiz saatlerde hiç beklenmedik bir ayrılık daha yaşandı. Dizinin en sevilen karakterlerinden biri Deha'dan ayrıldığını bizzat kendisi açıkladı.