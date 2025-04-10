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Yabani Final Yapmıştı: Ekranlara Dönen Halit Özgür Sarı'nın Yeni Dizisi Belli Oldu!

Yabani Final Yapmıştı: Ekranlara Dönen Halit Özgür Sarı'nın Yeni Dizisi Belli Oldu!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
10.04.2025 - 17:58

Son olarak NOW ekranlarında yayınlanan Yabani dizisinde rol alan Halit Özgür Sarı, en popüler oyunculardan bir tanesi oldu. Kısa sürede büyük bir kitle tarafından sevilen genç ünlü oyuncu Yabani'nin final yapmasından sonra ekranlara ara vermişti. Yapımcıların yoğun ilgi gösterdiği Sarı'nın yeni projesi merakla bekleniyordu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Halit Özgür Sarı, atv'nin yeni dizisinin kadrosuna dahil oldu. 

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Halit Özgür Sarı ilk olarak Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı 'Süleyman Alp' karakteriyle kamera karşısına çıkmıştı.

Halit Özgür Sarı ilk olarak Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı 'Süleyman Alp' karakteriyle kamera karşısına çıkmıştı.

Daha sonra da Şampiyon ve Kırmızı Oda'da rol alan Sarı'nın başrol olduğu ilk dizi de atv'de yayınlanan Kardeşlerim dizisi olmuştu. Büyük bir izleyici kitlesi tarafından takip edilen Kardeşlerim'de 'Kadir Eren' karakterine hayat veren Halit Özgür Sarı'nın yıldızı bu diziyle epey parlamıştı.

Kısa bir zaman içinde ülkenin en popüler oyuncularından biri haline gelip sevilen ünlü oyuncu son olarak Yabani dizisinde rol almıştı.

Kısa bir zaman içinde ülkenin en popüler oyuncularından biri haline gelip sevilen ünlü oyuncu son olarak Yabani dizisinde rol almıştı.

2023-2025 yılları arasında NOW'da yayınlanan dizide de 'Yaman Ali Aydın' karakteriyle karşımıza çıkmıştı. Dram türündeki dizideki performansıyla yine epey dikkat çeken Sarı'nın bundan sonra hangi diziyle ekranlara döneceği merak konusu olmuştu. 

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; yapımcıların gözde isimlerinden olan Halit Özgür Sarı yeni bir projeyle anlaştı. atv ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan 'Skandal' dizisiyle el sıkışan Sarı, bir uzun yol kaptanı olan 'Azil' karakterine hayat verecek.

Halit Özgür Sarı tıpkı Yabani'deki gibi, Sandık Kokusu'nun yönetmeni Altan Dönmez'in çekeceği Skandal dizisindeki karakteri için de kampa girecek.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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