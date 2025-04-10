Yabani Final Yapmıştı: Ekranlara Dönen Halit Özgür Sarı'nın Yeni Dizisi Belli Oldu!

2023-2025 yılları arasında NOW'da yayınlanan dizide de 'Yaman Ali Aydın' karakteriyle karşımıza çıkmıştı. Dram türündeki dizideki performansıyla yine epey dikkat çeken Sarı'nın bundan sonra hangi diziyle ekranlara döneceği merak konusu olmuştu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; yapımcıların gözde isimlerinden olan Halit Özgür Sarı yeni bir projeyle anlaştı. atv ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan 'Skandal' dizisiyle el sıkışan Sarı, bir uzun yol kaptanı olan 'Azil' karakterine hayat verecek.

Halit Özgür Sarı tıpkı Yabani'deki gibi, Sandık Kokusu'nun yönetmeni Altan Dönmez'in çekeceği Skandal dizisindeki karakteri için de kampa girecek.