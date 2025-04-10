Yabani Final Yapmıştı: Ekranlara Dönen Halit Özgür Sarı'nın Yeni Dizisi Belli Oldu!
Son olarak NOW ekranlarında yayınlanan Yabani dizisinde rol alan Halit Özgür Sarı, en popüler oyunculardan bir tanesi oldu. Kısa sürede büyük bir kitle tarafından sevilen genç ünlü oyuncu Yabani'nin final yapmasından sonra ekranlara ara vermişti. Yapımcıların yoğun ilgi gösterdiği Sarı'nın yeni projesi merakla bekleniyordu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Halit Özgür Sarı, atv'nin yeni dizisinin kadrosuna dahil oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Halit Özgür Sarı ilk olarak Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı 'Süleyman Alp' karakteriyle kamera karşısına çıkmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kısa bir zaman içinde ülkenin en popüler oyuncularından biri haline gelip sevilen ünlü oyuncu son olarak Yabani dizisinde rol almıştı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın