Survivor'dan Elendiğinde Acun Ilıcalı'nın Sitem Ettiği Doğuş Dicle'den İlk Açıklama Geldi!

'Söylemek istediğim birkaç konu var. Öncelikle ben bu yarışmaya, Survivor'a gerçekten hak ederek gittim. Çok fazla elemeden geçerek gittim. O yüzden Acun abi ve ekibine gerçekten çok teşekkür ediyorum. Elemelerden beri bizi hem zorladılar ve hem bizimle çok ilgilendiler. Onlara gerçekten çok teşekkür ediyorum.

Ben sporculuk hayatımda olduğu gibi kazanmaya alışık, mücadele etmeyi seven bir karaktere, kişiliğe sahibim. Survivor'da çıktığım her oyunu kazanmak için çıktım, kazanmak için mücadele ettim. Ben Survivor'da diz sakatlığı yaşadım. Bu diz sakatlığı daha fazlasını yapacakken, yapacaklarımdan alıkoydu beni. Bu sakatlık motivasyonumu düşürdü. Benim de motivasyonum da bu şekilde bozuldu. Survivor, dünyanın en zorlu yarışmalarından biri. All Star sezonunda gönüllü olarak yarışmak gerçekten zordu. Bazı şeyleri başardığımı düşünüyorum.''