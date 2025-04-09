Survivor'dan Elendiğinde Acun Ilıcalı'nın Sitem Ettiği Doğuş Dicle'den İlk Açıklama Geldi!

Her sezon dikkatle izlenen Survivor All Star'da aksiyon tam gaz devam ederken elenen isimler de gündeme oturuyor. Doğuş Dicle yarışmadan elendikten sonra Acun Ilıcalı'dan sitem dolu sözler gelmişti.

Türkiye'ye döner dönmez soluğu sosyal medyada alan Doğuş ilk açıklamasını yaptı. Yaşadığı diz sakatlığına değinen yarışmacı 'Beni bir daha layık görürlerse eğer, bir şans daha tanırlarsa eğer bu sefer hazırlanıp giderim' ifadelerini kullandı.

Doğuş Dicle'nin yine yarışmadan elenen Kaan Kazgan'la olan paylaşımı da gözden kaçmadı.