Survivor'dan Elendiğinde Acun Ilıcalı'nın Sitem Ettiği Doğuş Dicle'den İlk Açıklama Geldi!
Survivor'dan Elendiğinde Acun Ilıcalı'nın Sitem Ettiği Doğuş Dicle'den İlk Açıklama Geldi!
Her sezon dikkatle izlenen Survivor All Star'da aksiyon tam gaz devam ederken elenen isimler de gündeme oturuyor. Doğuş Dicle yarışmadan elendikten sonra Acun Ilıcalı'dan sitem dolu sözler gelmişti.
Türkiye'ye döner dönmez soluğu sosyal medyada alan Doğuş ilk açıklamasını yaptı. Yaşadığı diz sakatlığına değinen yarışmacı 'Beni bir daha layık görürlerse eğer, bir şans daha tanırlarsa eğer bu sefer hazırlanıp giderim' ifadelerini kullandı.
Doğuş Dicle'nin yine yarışmadan elenen Kaan Kazgan'la olan paylaşımı da gözden kaçmadı.
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Survivor All Star 2025'in en dikkat çeken yarışmacılarından biri de Gönüllüler takımında yer alan Doğuş Dicle olmuştu.
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Ünlü yapımcı ve yarışmacının sunucusu Acun Ilıcalı ise Doğuş için "Tam bir hayal kırıklığıydı" ifadelerini kullanarak sitem etmişti.
Survivor'dan elenmesinden sonra Türkiye'ye dönen Doğuş Dicle direkt sosyal medyaya koşup konuya dair ilk kez konuştu.
Açıklamasının ardından "Beni bir daha layık görürlerse eğer, bir şans daha tanırlarsa eğer bu sefer hazırlanıp giderim" diyen Doğuş şöyle devam etti:
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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