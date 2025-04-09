onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Survivor'dan Elendiğinde Acun Ilıcalı'nın Sitem Ettiği Doğuş Dicle'den İlk Açıklama Geldi!

Survivor'dan Elendiğinde Acun Ilıcalı'nın Sitem Ettiği Doğuş Dicle'den İlk Açıklama Geldi!

survivor
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
09.04.2025 - 16:26

Her sezon dikkatle izlenen Survivor All Star'da aksiyon tam gaz devam ederken elenen isimler de gündeme oturuyor. Doğuş Dicle yarışmadan elendikten sonra Acun Ilıcalı'dan sitem dolu sözler gelmişti. 

Türkiye'ye döner dönmez soluğu sosyal medyada alan Doğuş ilk açıklamasını yaptı. Yaşadığı diz sakatlığına değinen yarışmacı 'Beni bir daha layık görürlerse eğer, bir şans daha tanırlarsa eğer bu sefer hazırlanıp giderim' ifadelerini kullandı. 

Doğuş Dicle'nin yine yarışmadan elenen Kaan Kazgan'la olan paylaşımı da gözden kaçmadı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Survivor All Star 2025'in en dikkat çeken yarışmacılarından biri de Gönüllüler takımında yer alan Doğuş Dicle olmuştu.

Survivor All Star 2025'in en dikkat çeken yarışmacılarından biri de Gönüllüler takımında yer alan Doğuş Dicle olmuştu.

24 Mart'ta rakibi İsmail Balaban'a verdiği mücadelede mağlup olan Doğuş Dicle, yarışmaya veda eden isim olmuştu.

Ünlü yapımcı ve yarışmacının sunucusu Acun Ilıcalı ise Doğuş için "Tam bir hayal kırıklığıydı" ifadelerini kullanarak sitem etmişti.

Ünlü yapımcı ve yarışmacının sunucusu Acun Ilıcalı ise Doğuş için "Tam bir hayal kırıklığıydı" ifadelerini kullanarak sitem etmişti.

Ilıcalı açıklamasının tamamında şu ifadeleri kullanmıştı:

'Doğuş için de birkaç cümle söyleyelim. Survivor her şeyden önce mental bir yarışma. Onu bir kez daha söylüyoruz. Son iki senedir performans ön planda biliyorsunuz.  SMS'i kaldırdık bunların hepsi doğru. Mental olarak yarışmacıların dirençli olması gerekiyor. Maalesef genel olarak yeni yarışmacılarda görülen Survivor travması Doğuş'u da adadan adeta çekti aldı bence. Yıllar boyunca Survivor'a katılmak için casting'lere giren, buranın hayali diye yanıp tutuşan bir yarışmacı Doğuş aramızdan ayrıldı. Benim kendisine tabi ki benim bir sitemim var. Bildiğimiz Doğuş olarak gitmedi buradan. Ve şunu da unutmasın ki buraya gelmek için çırpınan bir yarışmacının yerine gelmişti. Ve burada ölümüne savaşacak bir yarışmacı şu anda yarışmaya katılamamış oldu.''

Survivor'dan elenmesinden sonra Türkiye'ye dönen Doğuş Dicle direkt sosyal medyaya koşup konuya dair ilk kez konuştu.

Survivor'dan elenmesinden sonra Türkiye'ye dönen Doğuş Dicle direkt sosyal medyaya koşup konuya dair ilk kez konuştu.

'Söylemek istediğim birkaç konu var. Öncelikle ben bu yarışmaya, Survivor'a gerçekten hak ederek gittim. Çok fazla elemeden geçerek gittim. O yüzden Acun abi ve ekibine gerçekten çok teşekkür ediyorum. Elemelerden beri bizi hem zorladılar ve hem bizimle çok ilgilendiler. Onlara gerçekten çok teşekkür ediyorum.

Ben sporculuk hayatımda olduğu gibi kazanmaya alışık, mücadele etmeyi seven bir karaktere, kişiliğe sahibim. Survivor'da çıktığım her oyunu kazanmak için çıktım, kazanmak için mücadele ettim. Ben Survivor'da diz sakatlığı yaşadım. Bu diz sakatlığı daha fazlasını yapacakken, yapacaklarımdan alıkoydu beni. Bu sakatlık motivasyonumu düşürdü. Benim de motivasyonum da bu şekilde bozuldu. Survivor, dünyanın en zorlu yarışmalarından biri. All Star sezonunda gönüllü olarak yarışmak gerçekten zordu. Bazı şeyleri başardığımı düşünüyorum.''

Açıklamasının ardından "Beni bir daha layık görürlerse eğer, bir şans daha tanırlarsa eğer bu sefer hazırlanıp giderim" diyen Doğuş şöyle devam etti:

Açıklamasının ardından "Beni bir daha layık görürlerse eğer, bir şans daha tanırlarsa eğer bu sefer hazırlanıp giderim" diyen Doğuş şöyle devam etti:

'Hem fizik hem mental olarak hazırlanıp giderim. Çünkü artık tecrübe ettim. Son olarak tekrardan Acun abi ve ekibine sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum bana bu fırsatı tanıdıkları için.'

Ülke dönünce adadaki uzayan sakallarını da kesen Doğuş Dicle, Survivor'a oldukça erken veda eden takım arkadaşı Kaan Kazgan ile buluşup o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın