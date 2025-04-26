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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 26 Nisan 2025 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 26 Nisan 2025 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
26.04.2025 - 18:55

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Temu Türkiye satışı var mı? diye soruyorsanız cevabı evet. Tabii herkes Temu güvenilir bir site mi diye soruyor. Aslında gerekli araştırmayı yaparsanız Temu oldukça güvenilir site. Ama bu kadar ucuz olması biraz kafa karıştırıcı. Temu neden ucuz? Aslında bunun cevabı basit. Ürünler satıcıdan direkt üreticiye ulaştığı için bu kadar ucuz olabiliyor. Burada vergiden de bahsetmek gerek. Temu Türkiye gümrük vergisi ne kadar diye sorabilirsiniz. Türkiye Temu'ya %60 oranında vergi uyguluyor. 

Herkesin heyecanla bir şeyler aldığı Temu'dan bile daha ucuz ürünleri biz bulduk. Amazon'daki ucuz ürünlerle Temu'da dolaşmanıza gerek kalmayacak. Hem işinize yarayacak hem de güzel birçok ürünü kolayca Amazon'dan almak istemez misiniz? Gelin bulduklarımıza beraber bakalım...

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 26.04.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Orret Home Pizza Tepsisi

Orret Home Pizza Tepsisi

Lahmacun ve pizza pişirirken kullanabileceğiniz bu tepsi paslanmaz çelik. 28 cm olan pizza tepsisi delikli model. Lezzetli pizzalar yapmak için bu tepsiyi kullanabilirsiniz. Bu tepsi çok satanlarda 1. sırada yer alıyor.

199 TL olan tepsi Temu'da 361 TL.

Orret Home Pizza Tepsisi

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

VALLETTA DRONGO Spatula Seti

VALLETTA DRONGO Spatula Seti

Spatulalar mutfakta en çok kullanılanlardan. Beyaz renkli bu spatula setinde farklı boylarda 6 model var. Beyaz renkli spatulanın üzerinde renkli noktalar var. Bulaşık makinesinde yıkanabilen bu spatulaları temizlemek çok kolay. 

İndirimdeyken aldım çok kullanışlı makinede yıkıyorum tahta kaşıkları yıkamak zahmetliydi

189 TL olan spatulaların Temu'da 4'lüsü 177 TL.

VALLETTA DRONGO Spatula Seti

Nehir Silver Karıştırma Kabı Takımı

Nehir Silver Karıştırma Kabı Takımı

9 parçalık bu kaplar mutfakta işlerinizi kolaylaştıracak. Kapaklı oldukları için çok kullanışlı. Rende aparatı sayesinde bir şeyleri rendelerken rahat edeceğiniz kesin. 

929 TL olan kap Temu'da 967 TL.

Nehir Silver Karıştırma Kabı Takımı

Makkam Home Hamur Matı

Makkam Home Hamur Matı

65x45 cm büyüklüğündeki mat ile hamur açarken etraf pislenmiyor. Aynı zamanda bu mat hamurunuzu daha rahat açmanızı sağlıyor. Silikon mat tezgaha yapışıyor ve işinizi kolaylaştırıyor.

Diğer matlarla fiyat konusunda ebadına göre çok uygun ve ürün kaliteli belirtilen zamandan önce teslim edildi,ince diyen olmuş ama gayet iyi bu fiyata daha iyisi olamaz satıcıya çok teşekkür ederim ve ürünü kesinlikle tavsiye ederim

179 TL olan mat Temu'da 251 TL.

Makkam Home Hamur Matı

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

NIKKIER Yağ Püskürtücü

NIKKIER Yağ Püskürtücü

Yağı püskürtürken yardımcı olacak bu sprey 100 ml. İçine ayçiçek yağı ya da zeytinyağı koyabileceğiniz yağdanlığı airfryer için kullanmak mümkün. Salatalara da yağ sıkabileceğiniz bu sprey tam fiyat-performans ürünü.

Çok kullanışlı, keşke iki tane alsaymışım.

84 TL olan sprey Temu'da 129 TL.

NIKKIER Yağ Püskürtücü

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Orret Home Airfryer Pişirme Kağıdı

Orret Home Airfryer Pişirme Kağıdı

Airfryerınız varsa o zaman bu pişirme kağıtları sizin için şart. 50 tane gelen yağlı kağıtlar yanmaz. Airfryera uygun kağıtlarla makineniz temiz kalıyor. 

Fiyat performans ürünü, piyasanın yarı fiyatına, inceliği, rengi aynı, çok beğendim. Kullandım yapışmadı da gayet iyi.

84 TL olan pişirme kağıtları Temu'da 86 TL.

Orret Home Airfryer Pişirme Kağıdı

QNİAY Hamur Kesici

QNİAY Hamur Kesici

Hamur bölerken kullanabileceğiniz bu sette pastayı şekillendirebileceğiniz bir kazıyıcı da var. Evde hamur işi yapanlar için gerekli sette 3 ayrı ürün var. 

69 TL olan hamur kesici set Temu'da 72 TL.

QNİAY Hamur Kesici

Mini Tablet Çikolata Kalıbı

Mini Tablet Çikolata Kalıbı

Çikolata ya da başka şeyler için kullanabileceğiniz bu kalıp silikon. Silikon olduğu için kalıptan kolayca çıkıyor. 

139 TL olan kalıp Temu'da 142 TL.

Mini Tablet Çikolata Kalıbı

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

Ikea Idealisk Metal Çırpıcı Seti

Ikea Idealisk Metal Çırpıcı Seti

İkili gelen çırpıcılar Ikea'nın en sevilen ürünlerinden. Bir şeyler çırparken işinize yarayacak bu sette iki ayrı çırpıcı var. Bu çırpıcı seti çok satanlarda 1. sırada yer alıyor. 

Kaliteli şık görünüyor. Küçük olan inanılmaz güzel çırpıyor başka bir şey kullanmaz oldum.

158 TL olan çırpıcılara benzer 3'lü set Temu'da 281 TL.

Ikea Idealisk Metal Çırpıcı Seti

Safestore Pratik Mantı Kalıbı

Safestore Pratik Mantı Kalıbı

Pratik şekilde mantı yapmak için bu kalıbı alabilirsiniz. 32 cm'lik mantı kalıbından 121 adet mantı çıkıyor. Artık sadece hamuru açıp kıymaları koyacaksınız, kapatmayı bu kalıp sizin yerinize yapacak.

109 TL olan mantı kalıbı Temu'da 141 TL.

Safestore Pratik Mantı Kalıbı

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mulan
mulan
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