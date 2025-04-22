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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 22 Nisan 2025 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 22 Nisan 2025 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
22.04.2025 - 19:46

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Temu Türkiye satışı var mı? diye soruyorsanız cevabı evet. Tabii herkes Temu güvenilir bir site mi diye soruyor. Aslında gerekli araştırmayı yaparsanız Temu oldukça güvenilir site. Ama bu kadar ucuz olması biraz kafa karıştırıcı. Temu neden ucuz? Aslında bunun cevabı basit. Ürünler satıcıdan direkt üreticiye ulaştığı için bu kadar ucuz olabiliyor. Burada vergiden de bahsetmek gerek. Temu Türkiye gümrük vergisi ne kadar diye sorabilirsiniz. Türkiye Temu'ya %60 oranında vergi uyguluyor. 

Herkesin heyecanla bir şeyler aldığı Temu'dan bile daha ucuz ürünleri biz bulduk. Amazon'daki ucuz ürünlerle Temu'da dolaşmanıza gerek kalmayacak. Hem işinize yarayacak hem de güzel birçok ürünü kolayca Amazon'dan almak istemez misiniz? Gelin bulduklarımıza beraber bakalım...

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 22.04.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Lighterday Makyaj Düzenleyici

Lighterday Makyaj Düzenleyici

Dönebilen bu organizerle makyaj malzemeleriniz çok daha düzenli oluyor. Dönebildiği için istediğinizi bulmak çok kolay. 2 katlı olduğu için birçok eşyayı sığdırmak mümkün.

699 TL olan düzenleyici Temu'da düz modeli 853 TL.

Lighterday Makyaj Düzenleyici

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

ZVZM Duş Düzenleyici

ZVZM Duş Düzenleyici

Banyonuzun daha temiz ve düzenli durması için bu ürünleri kullanabilirsiniz. 2'li gelen düzenleyiciler duş için ideal. Köşe model duş organizerlerine şampuan, duş jeli ve başka ürünler koymak mümkün.

Kaliteli.

599 TL olan düzenleyiciler Temu'da 3'lüsü 1.005 TL.

ZVZM Duş Düzenleyici

VaeFae Bambu Küvet Tepsisi

VaeFae Bambu Küvet Tepsisi

Küvette rahatlamak istiyorsanız almanız gereken ürün bu! Bambudan yapılan tepsi çok kullanışlı. Bardaklık, telefonluk ve daha birçok şey için yer olan tepsiye kitap da koyabiliyorsunuz.

771 TL olan banyo tepsisi Temu'da 1.134 TL.

VaeFae Bambu Küvet Tepsisi

Deconox Kozmetik Düzenleyici

Deconox Kozmetik Düzenleyici

9 bölmeli bu düzenleyici makyaj fırçalarınız için ideal. Çekmecesi de olan kozmetik düzenleyici şeffaf model. Birçok malzeme için kullanılabilen düzenleyici özellikle fırçalar için çok iyi.

Fırsat ürünü olan düzenleyici 143 TL, Temu'da 187 TL.

Deconox Kozmetik Düzenleyici

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

VitrA Universal Klozet Kapağı

VitrA Universal Klozet Kapağı

Bu klozet kapağı yavaş kapandığı için hem sessiz kapanıyor hem de kolayca deforme olmuyor. Beyaz renkli bu klozet kapağının montajı oldukça kolay.

Kaliteliği ve sağlam montajı da kolay.

899 TL olan kapak Temu'da 1.239 TL.

VitrA Universal Klozet Kapağı

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Gsocel Havlu Askısı

Gsocel Havlu Askısı

Havlu asmak için alabileceğiniz bu askılığa 2 tane havlu sığıyor. Kendinden yapışkanlı olduğu için askıyı takmak çok kolay. 39 cm olan askı siyah rengiyle her banyoya yakışıyor.

500 TL olan askı Temu'da 729 TL.

Gsocel Havlu Askısı

SVUPUE Kozmetik Düzenleyici

SVUPUE Kozmetik Düzenleyici

Fırçalarınızı koyacak yeri bir türlü bulamıyorsanız o zaman bu düzenleyiciyi alabilirsiniz. 3 bölmeli olan düzenleyici ile tüm fırçalarınızı güzelce ayırabileceksiniz. Şeffaf bu düzenleyici çok da şık bir parça!

410 TL olan düzenleyici Temu'da 502 TL.

SVUPUE Kozmetik Düzenleyici

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

Noksi Elit Pedallı Çöp Kovası

Noksi Elit Pedallı Çöp Kovası

Çöp kovası banyo için ideal. 5 litrelik kova şık ve kaliteli bir parça. Pedallı olduğu için elinizi sürmeden çöp atabiliyorsunuz. Banyonuza çok yakışacak bu çöp kovası paslanmaz çelik.

Gorunumu ve kullanımı basarili.

449 TL olan kova Temu'da 518 TL.

Noksi Elit Pedallı Çöp Kovası

WakiHong Diş Fırçası Tutucu

WakiHong Diş Fırçası Tutucu

Diş fırçalarınızı tutmak için alabileceğiniz bu tutucu yapıştırılarak monte ediliyor. 4 diş fırçasının sığdığı bu tutucu suya ve neme dayanıklı.

265 TL olan tutucu Temu'da 380 TL.

WakiHong Diş Fırçası Tutucu

Porsima Tuvalet Fırçası

Porsima Tuvalet Fırçası

Pratik bu tuvalet fırçası çok kullanışlı. Tuvaletinizi tertemiz yapacak bu fırça beyaz rengiyle banyoya çok uyacak. 

195 TL olan fırça Temu'da 245 TL.

Porsima Tuvalet Fırçası

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mulan
mulan
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