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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 19 Nisan 2025 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 19 Nisan 2025 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
19.04.2025 - 09:31

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Temu Türkiye satışı var mı? diye soruyorsanız cevabı evet. Tabii herkes Temu güvenilir bir site mi diye soruyor. Aslında gerekli araştırmayı yaparsanız Temu oldukça güvenilir site. Ama bu kadar ucuz olması biraz kafa karıştırıcı. Temu neden ucuz? Aslında bunun cevabı basit. Ürünler satıcıdan direkt üreticiye ulaştığı için bu kadar ucuz olabiliyor. Burada vergiden de bahsetmek gerek. Temu Türkiye gümrük vergisi ne kadar diye sorabilirsiniz. Türkiye Temu'ya %60 oranında vergi uyguluyor. 

Herkesin heyecanla bir şeyler aldığı Temu'dan bile daha ucuz ürünleri biz bulduk. Amazon'daki ucuz ürünlerle Temu'da dolaşmanıza gerek kalmayacak. Hem işinize yarayacak hem de güzel birçok ürünü kolayca Amazon'dan almak istemez misiniz? Gelin bulduklarımıza beraber bakalım...

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 19.04.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Leesentec Halı

Leesentec Halı

Beyaz renkli halı her odaya uygun. Fildişi rengindeki halı 80x120 cm boyutlarında. Odanızın havasını değiştirecek halı aynı zamanda odaya şıklık katıyor.

800 TL olan halı Temu'da 880 TL.

Leesentec Halı

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

Ciieeo Peluş Halı

Ciieeo Peluş Halı

Peluş halı evlere çok yakışıyor. Evinizin dekoruna çok yakışacak halı yıkanabiliyor. 50 cm'lik peluş halı pembe tonlarında. Oturma odası ya da diğer odalar için uygun halı bizce evinize çok yakışacak!

788 TL olan halı Temu'da benzer bir halı 883 TL.

Ciieeo Peluş Halı

Latte Dizayn Rood Desenli Mutfak Halısı

Latte Dizayn Rood Desenli Mutfak Halısı

Mutfağınızın daha şık görünmesini sağlamak istiyorsanız bu halıya bakabilirsiniz. 100x160 cm olan halı mutfağınızın daha temiz görünmesini de sağlıyor. Yıkanabildiği için temizliği oldukça kolay!

Güzel.

984 TL olan halının benzeri bir mutfak halısı Temu'da 1.208 TL.

Latte Dizayn Rood Desenli Mutfak Halısı

KIMODE Boho Yuvarlak Halı

KIMODE Boho Yuvarlak Halı

Bu halı çok güzel değil mi? Eski model halılardan biri olan halı yuvarlak model. 90 cm olan yuvarlak halının temizliği çok kolay. Özellikle kapı girişleri ya da oturma odaları için uygun halı evinize çok yakışacak!

637 TL olan halının benzeri yuvarlak halı Temu'da 769 TL.

KIMODE Boho Yuvarlak Halı

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

Jüt Desenli Tasarım Halı

Jüt Desenli Tasarım Halı

Jüt desenli bu halı çok güzel duruyor. Her odayı şık hale getirecek bu halı oturma alanı için gayet uygun. 60x60 cm olan halı yuvarlak şekilde. 

329 TL olan halı Temu'da 484 TL.

Jüt Desenli Tasarım Halı

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Mistaha 3D Yuvarlak Halı

Mistaha 3D Yuvarlak Halı

3D model halı çok değişik duruyor. Evde böyle farklı bir halı istiyorsanız bu modele bakın bizce! Kaymaz yapılı halı her odaya uygun. 

887 TL olan halı Temu'da 1.017 TL.

Mistaha 3D Yuvarlak Halı

Kozzy Home Banyo Takımı

Kozzy Home Banyo Takımı

Banyonuza çok yakışacak takım dijital baskılı. 2 tane gelen paspas takımının üzerinde köpek deseni var. 

Tam bir fiyat / performans ürünü. Kesinlikle ince değil hatta kalın diyebilirim. Renkleri de çok canlı.

142 TL olan takımın farklı modellisi Temu'da 279 TL.

Kozzy Home Banyo Takımı

Latte Dizayn Anika Desenli Salon Halısı

Latte Dizayn Anika Desenli Salon Halısı

Rengarenk desenli halı oldukça geniş. Salon için uygun halı antibakteriyel özellikli olduğu için oldukça kullanışlı. 80x150 cm boyutlarındaki halı kaydırmaz tabanlı.

Süpürmesi çok kolay, yıkanması çok kolay özellikle renk ve desenini çok beğeniyorum. Aynı renk ve desende aldığım ikinci ürün

749 TL olan halının yine böyle renkli bir modeli Temu'da 871 TL.

Latte Dizayn Anika Desenli Salon Halısı

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

Chilai Home Çocuk Halısı

Chilai Home Çocuk Halısı

Çocuk odaları için ideal halı seksek desenli. Mavi renkli halı çok güzel. Kaymaz tabanlı olduğu için çocuklar için oldukça güvenli. 80x200 cm olan halı üzerinde çocuğunuz oynayabilecek. Leke tutmadığı için temizlenmesi kolay.

787 TL olan halı Temu'da 847 TL.

Chilai Home Çocuk Halısı

Trafik Araba Baskılı Halı

Trafik Araba Baskılı Halı

Trafik desenli bu halı tam çocukların oynaması için ideal. Üzerinde arabalarıyla tüm çocuklar çok eğlenerek bu halıyla oynayacak. 80x150 cm boyutlarındaki halı yıkanabiliyor. 

fiyata göre ideal. Çocuk odasına yakıştı.

499 TL olan halı Temu'da 779 TL.

Trafik Araba Baskılı Halı

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mulan
mulan
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