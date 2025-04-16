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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 16 Nisan 2025 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 16 Nisan 2025 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
16.04.2025 - 20:16

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Herkesin heyecanla bir şeyler aldığı Temu'dan bile daha ucuz ürünleri biz bulduk. Amazon'daki ucuz ürünlerle Temu'da dolaşmanıza gerek kalmayacak. Hem işinize yarayacak hem de güzel birçok ürünü kolayca Amazon'dan almak istemez misiniz? Gelin bulduklarımıza beraber bakalım...

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 16.04.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Mulberry Fierce Pike Yatak Örtüsü

Mulberry Fierce Pike Yatak Örtüsü

Tek kişilik yataklar için uygun pike 170x230 cm. Yatağınızın üstüne örtebileceğiniz bu yatak örtüsü oldukça şık. Beyaz tonlarındaki yatak örtüsü ile odanız çok daha güzel gözükecek!

Çok beğendim.Farklı bir desenini aramak için bakarken yorum yazmak istedim. Hafif, kumaşı güzel, deseni, renkleri güzel. Uygun fiyata dilediğim gibi ürün alabilmek güzel. Hem satıcıya, hem Amazon'a teşekkür ederim.

409 TL olan örtünün benzeri Temu'da 962 TL.

Mulberry Fierce Pike Yatak Örtüsü

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

Nt Handmade Çift Kişilik Polar Battaniye

Nt Handmade Çift Kişilik Polar Battaniye

Polar battaniye ile soğuk günlerde hiç üşümeyeceksiniz. 220x230 cm olan battaniye kırmızı rengiyle çok güzel. Çift kişilik polar hem şık hem rahat. İster koltuk ister yatak için bu battaniyeyi kullanabilirsiniz.

510 TL olan battaniye Temu'da 791 TL.

Nt Handmade Çift Kişilik Polar Battaniye

Örtüm Flower Yatak Örtüsü Takımı

Örtüm Flower Yatak Örtüsü Takımı

Çift kişilik örtü yatağınızın daha temiz görünmesini sağlıyor. Kapitone yatak örtüsü beyaz ve pembe tonlarında. Günlük ya da çeyizlik olarak alınabilecek takım 2 tane yastık kılıfıyla geliyor.

899 TL olan yatak örtüsü takımına benzer bir örtü Temu'da 1.003 TL.

Örtüm Flower Yatak Örtüsü Takımı

Reyo Home Çift Kişilik Yatak Örtüsü

Reyo Home Çift Kişilik Yatak Örtüsü

Bu yatak örtüsü çok şık durmuyor mu? 220x240 cm olan yatak örtüsü püsküllü model. %100 pamuk olduğu için rahat ve kaliteli örtü çift kişilik modellerden. 

549 TL olan örtüye benzer yeşil renkli bir örtü Temu'da 1.208 TL.

Reyo Home Çift Kişilik Yatak Örtüsü

CREVENT Örgü Battaniye

CREVENT Örgü Battaniye

Koltuklar için uygun battaniye rengiyle de çok hoş. 127x152 cm olan battaniyeyi televizyon izlerken üzerinize örtebilirsiniz. Sıcak tutan battaniye ile dizi keyfiniz katlanıyor.

645 TL olan battaniye gibi bir battaniye Temu'da 1.045 TL.

CREVENT Örgü Battaniye

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CEMELI Battaniye

CEMELI Battaniye

Kanepe için uygun battaniyenin renkleri çok güzel. Koltuğunuzun daha güzel görünmesini sağlayacak battaniye aynı zamanda koltuğun temiz kalmasını da sağlıyor. Çift taraflı bu örtünün uçları püsküllü.  

867 TL olan battaniyenin benzeri Temu'da 1.034 TL.

CEMELI Battaniye

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

LATUDA CONCEPT Etnik Desenli Koltuk Örtüsü

LATUDA CONCEPT Etnik Desenli Koltuk Örtüsü

Etnik desenli bu koltuk örtüsü kaymaz yapıda. Koltuğunuzun hem güzel görünmesini hem de temiz kalmasını istiyorsanız bu örtüyü alabilirsiniz. 180x220 cm boyutlarındaki koltuk örtüsü mikrofiber kumaştan.

kaymıyor çok güzel çok memnun kaldım kardeşime önerdim oda bayıldı.

549 TL olan örtünün Temu'da kalını 951 TL.

LATUDA CONCEPT Etnik Desenli Koltuk Örtüsü

Mulberry Wellsoft Battaniye

Mulberry Wellsoft Battaniye

Beyaz renkli battaniye çift kişilik. Yumuşak battaniye peluş model. 220x230 cm boyutlarındaki battaniyeyi televizyon izlerken kullanabilirsiniz.

Yumuşacık battaniye rengi çok güzel tavsiye ederim

569 TL olan battaniye Temu'da 647 TL.

Mulberry Wellsoft Battaniye

Mulberry Fitilli Battaniye

Mulberry Fitilli Battaniye

Çift kişilik modellerden olan bu battaniyenin yumuşak bir dokusu var. 210x230 cm boyutlarındaki battaniye mavi rengiyle çok güzel. Fitilli battaniye yatağınıza çok yakışacak.

769 TL olan battaniye Temu'da 792 TL.

Mulberry Fitilli Battaniye

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

Mulberry Gri Wellsoft Tv Battaniye

Mulberry Gri Wellsoft Tv Battaniye

Gri battaniye 100x170 cm boyutlarında. Tv battaniyesi ile televizyon karşısında bir şeyler izlerken üstünüzü örtebileceksiniz. Bu battaniye hem şık hem de rahat!

Fırsat ürünü olan battaniye 269 TL, Temu'da ise benzeri 490 TL.

Mulberry Gri Wellsoft Tv Battaniye

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mulan
mulan
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