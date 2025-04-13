Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 13 Nisan 2025 Amazon Ürün Önerileri

Yaz yaklaşınca mayo telaşı sarıyor. Bu bikini üstü çok güzel duruyor. Örgü bikini üstü üçgen model. Siyah olduğu için başka bikini altları ya da şortlarla kombinlenebilir.

Bu ürün şu an fırsat ürünü, fiyatı 119 TL, Temu'da ise benzeri 145 TL.

Koton Kroşe Örgü Bikini Üstü

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