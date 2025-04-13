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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 13 Nisan 2025 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 13 Nisan 2025 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
13.04.2025 - 10:25

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 12.04.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Koton Kroşe Örgü Bikini Üstü

Koton Kroşe Örgü Bikini Üstü

Yaz yaklaşınca mayo telaşı sarıyor. Bu bikini üstü çok güzel duruyor. Örgü bikini üstü üçgen model. Siyah olduğu için başka bikini altları ya da şortlarla kombinlenebilir.

Bu ürün şu an fırsat ürünü, fiyatı 119 TL, Temu'da ise benzeri 145 TL.

Koton Kroşe Örgü Bikini Üstü

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

DoReMi Bikini Takım

DoReMi Bikini Takım

Bağlama model bu bikini takımı mavi renkli. Denizde ya da havuzda giyebileceğiniz takımla yazın çok rahat edeceksiniz. Normal bel bikini takımı yazın en sevdiğiniz mayonuz olacak.

274 TL olan takımın benzeri Temu'da 287 TL.

DoReMi Bikini Takım

TianMaiGeLun Mayo

TianMaiGeLun Mayo

Daha kapalı mayoları tercih ediyorsanız bu modele bakabilirsiniz. Kısa kollu üst ve yarım tayttan oluşan takım güneşten korunmak isteyenler için ideal. Yüzerken rahat edeceğiniz mayo ile çok şık olacağınız kesin!

799 TL olan mayonun Temu'da benzeri 981 TL.

TianMaiGeLun Mayo

Odziezet Tek Parça Mayo

Odziezet Tek Parça Mayo

Bebeğinizin denize girerken rahat etmesini istiyorsanız bu mayoyu alabilirsiniz. Dinazor model mayoya çocuğunuz da bayılacak. Her yeri kapalı olan mayoyla bebeğiniz güneşten etkilenmiyor.

799 TL olan mayo Temu'da 834 TL.

Odziezet Tek Parça Mayo

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

FLYILY Kadın Yüzme Şortu

FLYILY Kadın Yüzme Şortu

Şort mayoları seviyorsanız bu modele bakabilirsiniz. Üzerine bikini giyip denize ya da havuza girebilirsiniz. 

139 TL olan şort Temu'da 225 TL.

FLYILY Kadın Yüzme Şortu

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Manila Mayo Tayt

Manila Mayo Tayt

Mayo tayt denizde ya da havuzda giyilebilir. Uzun mayo tercih ediyorsanız mayo taytı satın alabilirsiniz. Siyah olduğu için başka mayolarla kombin yapması çok kolay!

271 TL olan mayo tayt Temu'da 412 TL.

Manila Mayo Tayt

Şortlu Yüzücü Mayo

Şortlu Yüzücü Mayo

Şortlu bu mayo tek parça şeklinde. Yüzücü tipi mayo ile yüzmek çok daha güzel. Hem rahat hem kullanışlı mayo aynı zamanda çok şık bir ürün. Bu mayonun siyah rengi de var.

489 TL olan mayo Temu'da 495 TL.

Şortlu Yüzücü Mayo

Desenli Tam Kapalı Tesettür Mayo

Desenli Tam Kapalı Tesettür Mayo

Tesettür mayo arıyorsanız bu modele bakabilirsiniz. Üstü elbise altı pantolon bu tesettür mayo 3 parçadan oluşuyor. Mavi ve gri renkleri de olan tesettür mayo ile yazın denizde rahat edeceksiniz.

569 TL olan mayo Temu'da 609 TL.

Desenli Tam Kapalı Tesettür Mayo

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

Koton Tek Omuz Mayokini

Koton Tek Omuz Mayokini

Tek omuz detaylı mayokini çok şık bir parça. Pencere detaylı mayo size çok yakışacak. Şık bu mayoyu denizde ya da havuzda kullanabilirsiniz.

302 TL olan mayokini Temu'da 323 TL.

Koton Tek Omuz Mayokini

Sauna Suit Pareo

Sauna Suit Pareo

Yırtmaçlı bu pareo deniz için ideal. Deniz kenarında giyebileceğiniz pareo standart beden. Belden lastikli pareo siyah rengiyle her şeyle uyuyor. Aynı modelin beyaz rengi de var.

339 TL olan pareo Temu'da 361 TL.

Sauna Suit Pareo

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mulan
mulan
Onedio Üyesi
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