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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 11 Nisan 2025 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 11 Nisan 2025 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
11.04.2025 - 21:21

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 11.04.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Monnhein Sevimli Tasarımlı Banyo Paspası

Monnhein Sevimli Tasarımlı Banyo Paspası

Mikrofiber bu paspas çok güzel değil mi? Kaktüs desenli paspas 40x60 cm boyutlarında. Kaymaz tabanıyla güvenli banyo paspası banyoda yıkanabiliyor. Su emici paspas banyonuza çok yakışacak!

219 TL olan paspas Temu'da 228 TL.

Monnhein Sevimli Tasarımlı Banyo Paspası

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

Babyjem Bebek Banyo Filesi

Babyjem Bebek Banyo Filesi

Bebek yıkarken zorlananlar için bu file ideal. Bebeğinize rahatça banyo yaptırabileceğiniz file bebeğinizi rahat ettiriyor. Banyo kenarlarına sabitlenen file ile bebeğinize güvenle banyo yaptırabilirsiniz.

Almadan önce tereddütlerim vardı, küçük gelir mi diye düşündüm. Kutunun üzerinde 45x77 cm yazıyor. Benim küvetim 50x90 cm. Biraz gerdirerek gayet güzel oldu. Şimdilik memnunum, bir sorun yok.

167 TL olan file Temu'da 169 TL.

Babyjem Bebek Banyo Filesi

Cam Tencere

Cam Tencere

Isıya dayanıklı tencere cam. 1,4 litrelik tencerede yemek pişirmek çok güzel. Cam olduğu için pişirdiğiniz yemekleri görebiliyorsunuz. Mutfakta en sevdiğiniz tencere olacak bu tencereyi gören herkes bayılacak.

399 TL olan tencere Temu'da 502 TL.

Cam Tencere

PsGreen Bulut Raf Seti

PsGreen Bulut Raf Seti

3'lü gelen raflar çok güzel. Özellikle çocuk odaları için uygun rafları istediğiniz şekilde doldurabilirsiniz. Bulut şeklindeki raflar beyaz rengiyle her odaya uyuyor. 

804 TL olan raflar Temu'da 806 TL

PsGreen Bulut Raf Seti

İva Home Collections Halı

İva Home Collections Halı

Evinize çok yakışacak bu halı yıkanabilir olduğu için çok kullanışlı. Kırmızı renkli halı çiçekli model. 100x160 cm olan halı, salon veya oturma odası için uygun. 

500 TL olan halı Temu'da 597 TL.

İva Home Collections Halı

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Polo&Sky Spring Model Valiz

Polo&Sky Spring Model Valiz

Her yere giderken kullanabileceğiniz valizle seyahat etmek kolaylaşıyor. Gold renkli valiz oldukça dayanıklı. Kabin boy valiz küçük olduğu için sizi yormuyor. 360 derece dönebilen tekerleri ile taşıması çok kolay.

899 TL olan valiz Temu'da 908 TL.

Polo&Sky Spring Model Valiz

Paşabahçe Aware Mantar Kapaklı Kavanoz

Paşabahçe Aware Mantar Kapaklı Kavanoz

Mantar kapaklı kavanozu istediğiniz amaçla kullanabilirsiniz. Şeker kavanozu ile hem ürünler taze kalıyor hem de şık bir görünüm oluyor. 

104 TL olan kavanozun emayesi Temu'da 271 TL.

Paşabahçe Aware Mantar Kapaklı Kavanoz

Bino Ahşap Saksılık

Bino Ahşap Saksılık

Çiçeklik almak istiyorsanız bu modele bakabilirsiniz. 3 tane gelen saksılık hem dekoratif hem de saksılarınızı koymak için ideal. Ahşap saksılık evde çok güzel görünecek.

599 TL olan saksılık Temu'da 956 TL.

Bino Ahşap Saksılık

Vientiane Matematik Duvar Saati

Vientiane Matematik Duvar Saati

Aynı duvar saatlerinden sıkıldıysanız o zaman bu farklı saat tam sizlik. Matematikle ilgili sembollerin olduğu duvar saati evinize çok yakışacak bizce. Yüksek kaliteli malzemeden üretilen saati gerçek matematik sevdalıları okuyabiliyor.

137 TL olan saat Temu'da 178 TL.

Vientiane Matematik Duvar Saati

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

Alwayspon Duvar Karosu

Alwayspon Duvar Karosu

10 yaprak gelen bu karolar yapışkanlı. Kendiniz yapıştırabileceğiniz ürünlerle yepyeni bir mutfağa kavuşacaksınız. Çok güzel bir yeşil rengi olan bu yapışkanlar su geçirmiyor. 

408 TL olan ürünün farklı versiyonu Temu'da 1.121 TL.

Alwayspon Duvar Karosu

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mulan
mulan
Onedio Üyesi
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