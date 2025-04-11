Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 11 Nisan 2025 Amazon Ürün Önerileri

Evinize çok yakışacak bu halı yıkanabilir olduğu için çok kullanışlı. Kırmızı renkli halı çiçekli model. 100x160 cm olan halı, salon veya oturma odası için uygun.

500 TL olan halı Temu'da 597 TL.

İva Home Collections Halı

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