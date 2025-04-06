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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 6 Nisan 2025 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 6 Nisan 2025 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
06.04.2025 - 10:47

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 06.04.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Lava Metal Döküm Mini Tencere

Lava Metal Döküm Mini Tencere

10 cm'lik bu tencere mini model. İçinde yemek ya da sos pişirebileceğiniz tencere kırmızı rengiyle çok tatlı. 

Lava markasi zaten cok cok iyi. Bu mini tencere de cok guzel.sofraya getirilebilir. Renk cok iyi.dikkat mini mini dir

566 TL olan tencerenin benzeri Temu'da 1.128 TL.

Lava Metal Döküm Mini Tencere

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

Miningaa Emaye Çaydanlık

Miningaa Emaye Çaydanlık

Emaye bu çaydanlık çok şık. Yapışmaz yüzeyli çaydanlıkla lezzetli çaylar demleyeceksiniz. Hem şık bir çaydanlığım olsun hem de lezzetli çaylar yapayım diyorsanız bu çaydanlığa bir şans verin!

1.119 TL olan çaydanlık Temu'da 1.179 TL.

Miningaa Emaye Çaydanlık

Emsan Gourmet Tencere

Emsan Gourmet Tencere

Derin tencerede çorbalar ya da sulu yemekler yapabileceksiniz. 22 cm'lik tencere her eve lazım. Mutfakta lezzetli yemekler yaparken size yardımcı olacak tencere oldukça kaliteli.

999 TL olan tencere Temu'da 1.075 TL.

Emsan Gourmet Tencere

SMARTER Tablet Mop

SMARTER Tablet Mop

Gri renkli mop yanında 4 yedek bezle geliyor. Evinizi temizlerken en büyük yardımcınız olacak mopla temizlik çok daha pratik. Eliniz değmeden yerleri sileceğiniz mop işinizi kolaylaştırıyor.

599 TL olan mop Temu'da 1.121 TL.

SMARTER Tablet Mop

Formeya Çift Kişilik Lüx Wellsoft Yorgan Takımı

Formeya Çift Kişilik Lüx Wellsoft Yorgan Takımı

Çift kişilik yorgan ve yastık kılıfı ile gelen takımdaki yorganın ölçüsü 195x215 cm. Turuncu rengiyle içinizi açacak yorgan çift taraflı. Bu yorganın başka renkleri de var. 

Markanın daha ucuz başka bir yorganını aldım önce. Sonra bunu aldım. Önce bunu alsaydım diğerini hiç almazdım. Diğeri hafif bir yorgaan vücudu tam sarmıyor. Ama bu öyle değil, açıkta yer kalmıyor.

984 TL olan takım Temu'da 1.116 TL.

Formeya Çift Kişilik Lüx Wellsoft Yorgan Takımı

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Plartree Sebze Kesici

Plartree Sebze Kesici

Sebze keserken bu ürünü kullanabilirsiniz. Çok fonksiyonlu sebze dilimleyicinin 7 farklı bıçağı var. Temizlenmesi kolay sebze kesici ile bir şeyleri doğramak çok kolay!

Evet Pratik kullanımın için gayet başarılı ve teknik bir ürün olmuş.

789 TL olan kesicinin benzeri Temu'da 954 TL.

Plartree Sebze Kesici

Penguen Çelik Çay Termosu

Penguen Çelik Çay Termosu

3 litrelik termosla dışarıda rahatça çay içebileceksiniz. Çift katlı çelik termos 12 saat sıcak, 24 saat soğuk tutuyor. Kırılmaz yapıdaki termos oldukça dayanıklı.

Ürün aynı geldi sağlam ve güzel teşekkürler.

1.000 TL olan termos Temu'da 1.080 TL.

Penguen Çelik Çay Termosu

mavi trend Yuvarlak Ahşap Altlık

mavi trend Yuvarlak Ahşap Altlık

Yuvarlak bu altlığı her yerde kullanabilirsiniz. Mutfakta kahve köşeniz için kullanabileceğiniz gibi saksı altı için de kullanabilirsiniz. Bu ahşap altlık çok kullanışlı yani!

399 TL olan altlık Temu'da 558 TL.

mavi trend Yuvarlak Ahşap Altlık

IXTIX French Fry Cutter Patates Doğrayıcı

IXTIX French Fry Cutter Patates Doğrayıcı

Asıl olarak patates doğrarken kullanabileceğiniz bu doğrayıcıyla salatalık, havuç gibi sebzeleri de doğrayabileceksiniz. Paslanmaz çelik bıçakları olan kesici oldukça kullanışlı.

Çok satanlarda 1. sırada yer alan doğrayıcı 675 TL, Temu'da benzer bir doğrayıcı 1.029 TL.

IXTIX French Fry Cutter Patates Doğrayıcı

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

Lava Döküm Yuvarlak Kızartma Tavası

Lava Döküm Yuvarlak Kızartma Tavası

Yuvarlak tava demir döküm. Kızartma tavası olarak kullanabileceğiniz tava 24 cm. İki saplı tava evde çok işinize yarayacak.

Çok iyi.

799 TL olan kızartma tavası Temu'da 1.079 TL.

Lava Döküm Yuvarlak Kızartma Tavası

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mulan
mulan
Onedio Üyesi
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