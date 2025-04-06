Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 6 Nisan 2025 Amazon Ürün Önerileri

Çift kişilik yorgan ve yastık kılıfı ile gelen takımdaki yorganın ölçüsü 195x215 cm. Turuncu rengiyle içinizi açacak yorgan çift taraflı. Bu yorganın başka renkleri de var.

Markanın daha ucuz başka bir yorganını aldım önce. Sonra bunu aldım. Önce bunu alsaydım diğerini hiç almazdım. Diğeri hafif bir yorgaan vücudu tam sarmıyor. Ama bu öyle değil, açıkta yer kalmıyor.

984 TL olan takım Temu'da 1.116 TL.

Formeya Çift Kişilik Lüx Wellsoft Yorgan Takımı

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.