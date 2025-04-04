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BİM'e Gelse de Alsak Diyebileceğiniz 200 TL Altı Moda Ürünleri

etiket BİM'e Gelse de Alsak Diyebileceğiniz 200 TL Altı Moda Ürünleri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
04.04.2025 - 16:55

Ucuz kıyafet arıyorsanız biz sizin için bulduk! 200 TL ve altına alabileceğiniz kıyafet seçenekleriyle artık daha ucuza giyinebileceksiniz. 200 liranın altına alabileceğiniz kıyafetlere birlikte bakalım mı?

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 04.04.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Rebuwo Koşucu Bel Çantası

Rebuwo Koşucu Bel Çantası

Bel çantaları çok kullanışlı oluyor. Ellerinizi serbestçe kullanmanıza imkan veren çanta çok satanlarda 1. sırada yer alıyor. Bu çantanın turuncu rengi de var. 

Kaba değil kaliteli iki bölmeli olsa daha iyi olurdu dayanıklılığı kullandıkça daha iyi anlaşılacaktır.

%12 indirimde olan çanta 143 TL.

Rebuwo Koşucu Bel Çantası

Dagi Bandana Bikini Üst

Dagi Bandana Bikini Üst

Yazın giymelik mayo arıyorsanız o zaman bu üstü inceleyebilirsiniz. Fiyat-performans ürünü olan bikini üstü somon renginde. Plajda hem şık hem rahat olmak istiyorsanız bu bikini üstünü hemen alın deriz!

30 günün en düşük fiyatı olan üst 150 TL.

Dagi Bandana Bikini Üst

Koton Erkek Şort

Koton Erkek Şort

Çocukların beğenerek giyebileceği bu şort pamuklu kumaştan üretilmiş. Şortun kumaşı %100 pamuk. Yani çocuğunuz giydiğinde rahat ediyor. Yeşil renkli şortun üzerinde sörf baskısı var. 

Fırsat ürünü olan şort 133 TL.

Koton Erkek Şort

DeFacto Kadın Pamuk Tişört

DeFacto Kadın Pamuk Tişört

Tişörtler yazın en sık kullanılanları elbette. Sarı rengiyle tam bir yaz tişörtü olan tişört %100 pamuk. Başka renkleri de olan tişörtün diğer renklerini de alıp renk renk giyebilirsiniz.

Çok satanlarda 1. sırada yer alan tişört 124 TL.

DeFacto Kadın Pamuk Tişört

Wills Way Şardonlu Dalgıç Tayt

Wills Way Şardonlu Dalgıç Tayt

Tayt giymeyi seviyorsanız gri renkli bu taytı inceleyebilirsiniz. Dalgıç kumaş tayt yüksek bel. Spor yaparken ya da günlük hayatınızda giyebileceğiniz tayt size çok yakışacak!

Wills Way Şardonlu Dalgıç Tayt

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Koton Kadın Halter Yaka Atlet

Koton Kadın Halter Yaka Atlet

Halter yaka atlet yazın favori parçalarından. Çiçek baskısı olan atleti hem evde hem dışarıda giyebilirsiniz. Fiyatına göre oldukça kaliteli atleti şortlarla kombinleyebilirsiniz.

%66 indirimde olan atlet 74 TL. 

Koton Kadın Halter Yaka Atlet

Unv Collection Broklyn Baskılı Erkek Sweatshirt

Unv Collection Broklyn Baskılı Erkek Sweatshirt

Sweatshirtler kışın olmazsa olmazları. Rahat ve güzel sweatshirtle kışın rahat edeceğiniz kesin. Siyah rengiyle her şeye uyan sweat, uygun fiyatlı modellerden. 

185 boy 90-93 kg arası M beden çok iyi oldu. Ürün güzel ve kaliteli. Hızlı gönderi güzel paketleme tavsiye ederim.

Unv Collection Broklyn Baskılı Erkek Sweatshirt

Giel Basic Kısa Kollu Kaşmir Crop

Giel Basic Kısa Kollu Kaşmir Crop

150 TL olan crop çok kullanışlı bir parça. Yazın altına bir şey giyip dışarı çıkabileceğiniz üst, rengiyle her şeye yakışıyor. Bu üstün başka renkleri de var. Dolabınızı çeşitlendirmek istiyorsanız bu üstü alabilirsiniz.

Giel Basic Kısa Kollu Kaşmir Crop

Koton Erkek Oversize Tişört

Koton Erkek Oversize Tişört

Oversize tişörtün renkleri çok güzel. Pamuklu tişörtü günlük giyebileceğiniz gibi özel etkinliklerde de giyebilirsiniz. Kot pantolon ya da şortlarla güzel olabilecek tişört %46 indirimde. İndirimli fiyatı ise 156 TL.

Tişört oldukça kalınmış , efil efil bir ürün bekliyorsanız tavsiye etmem. Fiyatına göre ben çok kaliteli buldum.

Koton Erkek Oversize Tişört

DeFacto Boxy Fit Kısa Kollu Basic Düz Tişört

DeFacto Boxy Fit Kısa Kollu Basic Düz Tişört

Bisiklet yaka tişört basic tişört modellerinden. Pamuklu tişörtle yazın çok rahat edeceksiniz. Lacivert tişört standart kalıp. Klasik tişört, şık ve rahatlığı bir arada sunuyor.

DeFacto Boxy Fit Kısa Kollu Basic Düz Tişört

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Koton Crop Bluz

Koton Crop Bluz

Crop model bluzlardan olan bu ürünün kolları balon. Şık bir üst olan bu bluzla yaptığınız kombinler çok güzel olacak. Kare yakalı bluz turuncu rengiyle yaza çok uygun!

%46 indirimde olan bluz 118 TL.

Koton Crop Bluz

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mulan
mulan
Onedio Üyesi
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