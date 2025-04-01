Pahalı Güzellik Ürünleri Bütçenizi Zorluyorsa Uygun Fiyatlı Alternatifi

Kuru ciltler için uygun yatıştırıcı yüz yıkama köpüğü ile yüzünüz tertemiz oluyor. İçinde doğal badem yağı olan köpük ile cildiniz derinlemesine temizleniyor.

Kampanyadan aldım. Kuru ve hassas ciltler için uygun bir ürün. Özenli paketleme için satıcıya teşekkür ederim.

Bu köpük 79 TL.

NIVEA Yüz Yıkama Köpüğü

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