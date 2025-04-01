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Pahalı Güzellik Ürünleri Bütçenizi Zorluyorsa Uygun Fiyatlı Alternatifi

etiket Pahalı Güzellik Ürünleri Bütçenizi Zorluyorsa Uygun Fiyatlı Alternatifi

mulan
mulan - Onedio Üyesi
01.04.2025 - 16:16

Güzellik ürünleri alırken fiyatları görünce vazgeçenlerden misiniz? Eğer öyleyse sizin için uygun fiyatlı güzel ürünleri derledik. Gelin ucuz ama etkili bu ürünler nelermiş bakalım...

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 01.04.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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NIVEA Hydra Skin Effect Nemlendirici Jel Krem

NIVEA Hydra Skin Effect Nemlendirici Jel Krem

Nemlendirici etkili kremler bakımların vazgeçilmezleri. 72 saat nemlendiren jel krem tüm cilt tiplerine uygun. 50 ml'lik krem cildinizi pürüzsüz hale getiriyor. Yüzünüzü temizledikten sonra masaj yaparak bu jel kremi uygulayabilirsiniz.

tercih ettiğim bir marka ve ürün. memnunum. Kaliteli malzeme. Uygun fiyat ve hızlı kargo için teşekkür ediyorum.

Bu krem 200 TL.

NIVEA Hydra Skin Effect Nemlendirici Jel Krem

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

NIVEA Aqua Sensation Canlandırıcı Yüz Bakım Kremi

NIVEA Aqua Sensation Canlandırıcı Yüz Bakım Kremi

Yüzünüze uygulayabileceğiniz bakım kreminde salatalık özü var. Hızla emilen krem canlı ve dolgun bir cilt için şart diyebiliriz. Bu yüz bakım kremini kullanarak ışıltılı bir cilde kavuşabilirsiniz.

Sivilce yapmayan, nemlendirme oranı gayet doygun yaklaşık 2 senedir memnuniyet duyduğum krem.

134 TL olan krem uygun fiyatlı!

NIVEA Aqua Sensation Canlandırıcı Yüz Bakım Kremi

NIVEA Q10 Kağıt Yüz Maskesi

NIVEA Q10 Kağıt Yüz Maskesi

Cildinize enerji veren yüz maskesinin içeriğinde C vitamini var. Kırışıklıkları azaltan yüz maskesi sadece 54 TL. Anında nemlendiren maske ile cildiniz çok daha taze ve  pürüzsüz olacak!

Nivea güvendiğim bir marka ve eşim bu ürünü oldukça beğendi.

NIVEA Q10 Kağıt Yüz Maskesi

NIVEA Sıkılaştırıcı Vücut Losyonu

NIVEA Sıkılaştırıcı Vücut Losyonu

Çok satanlarda 1. sırada olan vücut losyonu 10 günde sıkılaşma vaat ediyor. C vitaminli losyon hassas ve normal ciltler için ideal. Cilt bakımınıza eklemeniz gereken losyon 48 saat nemlendirici etkili. Bu losyon yağlı his bırakmıyor. 

Nemlendirirmesi ve kokusu güzel fakat sıkılaştırıcı özelliği meçhul.

NIVEA Sıkılaştırıcı Vücut Losyonu

Blistex Medplus Dudak Bakım Kremi

Blistex Medplus Dudak Bakım Kremi

Kuru ve çatlamış dudaklar için kullanabileceğiniz bakım kremi ile dudaklarınıza gerekli bakımı sağlayabileceksiniz. Onarıcı ve ferahlatıcı etkisi olan Blistex'i yaz-kış kullanabilirsiniz. Bu dudak bakım kreminin 15 faktör koruması var. 

Bence en iyisi.

Blistex Medplus Dudak Bakım Kremi

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NIVEA Yüz Yıkama Köpüğü

NIVEA Yüz Yıkama Köpüğü

Kuru ciltler için uygun yatıştırıcı yüz yıkama köpüğü ile yüzünüz tertemiz oluyor. İçinde doğal badem yağı olan köpük ile cildiniz derinlemesine temizleniyor. 

Kampanyadan aldım. Kuru ve hassas ciltler için uygun bir ürün. Özenli paketleme için satıcıya teşekkür ederim.

Bu köpük 79 TL.

NIVEA Yüz Yıkama Köpüğü

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

NIVEA Gözenek Arındırıcı Bantlar

NIVEA Gözenek Arındırıcı Bantlar

Cildinizi gözeneklerden temizlemek için bu bantlar şart. İçinde 4 tane gelen bantlar siyah noktaları yok ediyor. T bölgesi için uygulanabilen bantlarla temiz bir cilde kavuşacaksınız.

NIVEA Gözenek Arındırıcı Bantlar

Vaseline Vücut Losyonu

Vaseline Vücut Losyonu

Kuru bir cildiniz varsa size özel bir ürün gerekiyor. Cildinizi onaran bu losyon fırsat ürünlerinden. 97 TL olan losyon 48 saat boyunca cildi nemlendirici etkiye sahip. Yapışkan ve yağlı his bırakmadığı için kullanması çok kolay.

Vaseline Vücut Losyonu

NIVEA Make Up Expert Göz Makyaj Temizleyici

NIVEA Make Up Expert Göz Makyaj Temizleyici

Göz çevresindeki makyajı temizlemek için bu temizleyiciyi kullanmanız mümkün. Çift fazlı makyaj temizleyicide mavi kantaron çiçeği özü var. Hassas kirpik bakımı yapan temizleyici gözlerde yağlı kalıntı bırakmıyor.

Gercekten hic maceraya gerek yok. Cikmayan goz makyajlarini guzelce cikariyor.

NIVEA Make Up Expert Göz Makyaj Temizleyici

L’Oréal Paris Elseve Hydra Nem ile Dolgunlaştıran Serum

L’Oréal Paris Elseve Hydra Nem ile Dolgunlaştıran Serum

Saçlar için üretilen serum saçınızı ağırlaştırmadan nemle dolgunlaştırıyor. Saç telinizin kalınlığını %9 artıran serum 72 saat boyunca saçlarınızın mis gibi kokmasını sağlıyor. 

L’Oréal Paris Elseve Hydra Nem ile Dolgunlaştıran Serum

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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mulan
mulan
Onedio Üyesi
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