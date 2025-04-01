ŞOK'a YUI Buharlı Temizlik Makinesi Geliyor! 2 Nisan 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu
ŞOK'a YUI Buharlı Temizlik Makinesi Geliyor! 2 Nisan 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu
ŞOK 2 Nisan - 9 Nisan 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2025 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 2 Nisan - 9 Nisan 2025 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?
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PiranTech Şarjlı Dik Süpürge 2.999 TL,
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Alo ve Rinso Toz Deterjan 289 TL,
Gezer Terlik Çeşitleri 109 TL,
Lio Natürel Sızma Zeytinyağı 379 TL,
Colgate markalı ürünlerde %40 indirim!
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