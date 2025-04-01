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ŞOK'a YUI Buharlı Temizlik Makinesi Geliyor! 2 Nisan 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a YUI Buharlı Temizlik Makinesi Geliyor! 2 Nisan 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

mulan
mulan - Onedio Üyesi
01.04.2025 - 14:54

ŞOK 2 Nisan - 9 Nisan 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2025 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 2 Nisan - 9 Nisan 2025 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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PiranTech Şarjlı Dik Süpürge 2.999 TL,

PiranTech Şarjlı Dik Süpürge 2.999 TL,

  • YUI Buharlı Temizlik Makinesi 2.899 TL,

  • Arzum Linda Saç Kurutma Makinesi 899 TL,

  • Çubuk/Çember/Kare Havluluk 89,95 TL,

  • Kurutma Makinesi Tutacağı 89,95 TL,

  • Bornaz Askısı 89,95 TL,

  • Kağıt Havluluk 89,95 TL,

  • Sepetli 3'lü Bulaşık Süngeri 49,95 TL,

  • Hazneli Sprey El Mopu 119 TL,

  • Mikrofiber Toz Alıcı 59,95 TL, 

  • Color Pilli Temizlik Fırçası 299 TL,

  • Carino Terra Ütü Masası 599 TL,

  • Carino Bella Kurutmalık 299 TL,

  • 360 Spin Mop 249 TL,

  • Lime Tablet Mop Set 279 TL,

  • Lime Pedallı 360 Spin Mop 499 TL,

  • Kurutulmuş Lavanta Buket 59,95

Daha fazla temizlik ekipmanı için buraya tıklayın.

Alo ve Rinso Toz Deterjan 289 TL,

Alo ve Rinso Toz Deterjan 289 TL,

  • Rinso Sıvı Deterjan 5 L 145 TL,

  • Mintax Mikrofiber Cam Bezi 29,90 TL,

  • Mintax Mikrofiber Temizlik Bezi 52,90 TL,

  • Mintax Tül ve Çamaşır Beyazlatıcı 49,90 TL,

  • Mintax Yer Temizlik Havlusu 99 TL,

  • Mintax Yüzey Temizleyici 66,50 TL,

  • Mintax Silikonlu Temizleyici 42,50 TL,

  • Mintax Sirkeli Genel Temizleyici 42,50 TL,

  • Mintax Yoğun Çamaşır Suyu 32,50 TL,

  • Mintax Ahşap Temizleyici 43,90 TL,

  • Arzum Cleancompact Cydone Süpürge 2.999 TL,

  • Lungo 2'si 1 Arada Dikey Süpürge 1.399 TL,

  • Practical 2'si 1 Arada Dikey Elektrikli Süpürge 1.499 TL,

  • Otomatik Mop Set 799 TL,

  • Vileda Turbo Temizlik Seti 1.199 TL

Birçok temizlik malzemesi burada!

Gezer Terlik Çeşitleri 109 TL,

Gezer Terlik Çeşitleri 109 TL,

  • Erkek Çift Toka Terlik 109 TL,

  • Kadın Çift Toka Terlik 109 TL, 

  • Kadın Tokalı Terlik Rugan 100 TL,

  • Çocuk Çift Toka Terlik 100 TL,

  • Kadın Simli Bant Terlik 100 TL

Daha fazla erkek terlik çeşidi için buraya, kadın terlik modelleri için buraya tıklayabilirsiniz.

Lio Natürel Sızma Zeytinyağı 379 TL,

Lio Natürel Sızma Zeytinyağı 379 TL,

  • Mis Yarım Yağlı Süzme Beyaz Peynir 62,50 TL,

  • Mis Tam Yağlı Peynir 135 TL, 

  • Mis Tam Yağlı Kaşar Peynir 62,50 TL,

  • Mis Yoğurt Tam Yağlı 58 TL,

  • Mis Pastorize Süt 34,50 TL,

  • İçim Tam Yağlı Beyaz Peynir 209 TL,

  • Anadolu Mutfağı Baldo Pirinç 165 TL,

  • Piyale Makarna, Pesto, Napoliten Sos 69,90 TL,

  • Terem Paket+Kase Margarin 69,90 TL,

  • SuperFresh Pizza King 165 TL,

  • Golf Royal Gourment 170 TL,

  • Magnum Mini Çeşitleri 199 TL,

  • Dr. Oetker Krem Şanti 3'lü + Pudra Şekeri 75 TL,

  • Dana Döner 119,90 TL,

  • Ülker Go Ahead Çilekli Hurma Bar 33,50 TL,

  • Ülker Go Ahead Yer Fıstıklı Protein Bar / Üç Katlı Lezzet 39,90 TL,

  • Ülker Go Ahead Kırmızı Meyveli / Portakallı Üzümlü Kuruyemiş Bar 35,90 TL,

  • Burn Kutu 30 TL,

  • Nescafe Classic Ekonomik 100 TL,

  • Amigo Kabuklu Yer Fıstığı 62,50 TL,

  • Amigo Siyah Tuzlu/Tuzsuz Ayçekirdeği 30 TL, 

  • Doritos Flamin Hot Lime 34,50 TL,

  • Nescafe 2'si 1 Arada 89 TL,

  • Jacobs Çekirdek Cafe Crema 269 TL

Daha fazla gıda ürünü için tıklayın.

Colgate markalı ürünlerde %40 indirim!

Colgate markalı ürünlerde %40 indirim!

  • Colgate Extra Clean Diş Fırçası 47,50 TL,

  • Colgate Gentle Clean Diş Fırçası 59,90 TL,

  • Colgate Zigzag Charcoal Diş Fırçası 36 TL,

  • Colgate Max Beyazlık Diş Macunu 34,50 TL,

  • Colgate Çürüklere Karşı Koruma Diş Macunu 35,90 TL,

  • Colgate Üçlü Etki Diş Macunu 45 TL,

  • Colgate Max White Purple Diş Macunu 66 TL,

  • Colgate Max White Diş Macunu 59,50 TL,

  • Colgate Advanced White Charcoal Diş Macunu 56,50 TL,

  • Colgate Üçlü Etki Ağız Bakım Suyu 65 TL,

  • Orkid Platinium Normal, Gece, Uzun 69 TL,

  • Orkid Günlük Yaprak Ultra İnce 66 TL,

  • Orkid Ultra Ekstra Normal, Gece 125 TL,

  • Orkid Günlük Ped Eko Normal 90 TL,

  • Orkid Ekstra Hassas Koruma Gece 119 TL

  • Elidor Keratin Şampuan, Keratin Sütü 169 TL, 

  • Ülker Çokoprens 55 TL,

  • Superfresh Patatesli Rulo Börek 75 TL,

  • Heinz Ketçap+Mayonez 85 TL,

  • Selpak Dev Rulo Kağıt Havlu 75 TL, 

  • Yumoş Sıvı Deterjan 99 TL

Kişisel bakım ürünlerine ulaşmak için tıklayın.

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mulan
mulan
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