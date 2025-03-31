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Amazon'dan 500 TL’nin Altına Satın Alabileceğiniz Ebeveynlerin Çok Beğendiği 10 Ürün

etiket Amazon'dan 500 TL’nin Altına Satın Alabileceğiniz Ebeveynlerin Çok Beğendiği 10 Ürün

mulan
mulan - Onedio Üyesi
31.03.2025 - 22:48

Bebekli aileler için bazı ürünler var ki hayat kurtarıyor. Hele yeni bir ebeveynseniz o zaman bu ürünler size çok yardımcı olacak. Bebekli ebeveynleri rahatlatacak ürünleri merak ediyorsanız hemen içeriğe buyurun!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 31.03.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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1. Miracle Baby Bebek Arabası Çantası

1. Miracle Baby Bebek Arabası Çantası

Bebek arabasına takılabilecek bu çanta çok kullanışlı. İçine gerekli eşyaları koyabileceğiniz bu çanta eşyaları derleyip topluyor. Ayrı cepleri olan çanta her ebeveyne lazım!

Miracle Baby Bebek Arabası Çantası

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

2. Guiseapue Bardak Tutucu

2. Guiseapue Bardak Tutucu

Bebek arabasına takılan bu bardak tutucu bebekle rahat gezmenizi sağlıyor. Bardak ve telefon koyulabilen bardak tutucu ile eşyalarınızın elinizde olmasına gerek yok. Biberon, kahve kupası koyabileceğiniz bardak tutucu çoğu bebek arabasına takılabiliyor.

Guiseapue Bardak Tutucu

3. Araba Koltuk Organizatör

3. Araba Koltuk Organizatör

Arabada koltuk arkasına asabileceğiniz bu organizatör bebekli ebeveynler için hayat kurtarıcı. Katlanabilir organizatör su geçirmiyor. Çocukların eşyalarını koyabileceğiniz organizatörü koltuk arkasına takarak çocuğunuzun rahat etmesini sağlayabilirsiniz.

Tam fiyat performans değil ama hayat kurtardığı da bir gerçek.

Araba Koltuk Organizatör

4. KARELLS Çocuk Tırnak Törpüsü

4. KARELLS Çocuk Tırnak Törpüsü

Bebeğinizin tırnaklarını keserken bu törpü ideal. Elektrikli tırnak törpüsü ile çocukların rahatça tırnaklarını kesebiliyorsunuz. Sesi az olduğu için çocukları rahatsız etmiyor. Kullanımı kolay törpü her ebeveyne lazım!

KARELLS Çocuk Tırnak Törpüsü

5. AEE® Dijital Temassız Ateş Ölçer

5. AEE® Dijital Temassız Ateş Ölçer

Çocukların ateşi en büyük sorunlardan. Ateş ölçerken kullanabileceğiniz bu ürün temassız. Çocuğunuzu rahatsız etmeden ateşini ölçebileceğiniz bu ateş ölçer pille çalışıyor. Bu ürün çok satanlarda 1. sırada.

İhtiyacı karşılıyor. Hızlı ölçüyor, hafızası da var. Sesi açıp kapanıyor. Paketleme de güzeldi.

Fırsat ürünlerinden olan ateş ölçer 359 TL.

AEE® Dijital Temassız Ateş Ölçer

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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6. BAMM Silikon Bebek Diş Kaşıyıcı

6. BAMM Silikon Bebek Diş Kaşıyıcı

Silikon bu diş kaşıyıcı hafif ve rahat. Bebeğinizin rahatça kavrayabileceği bu oyuncağın 6 bölmesi var. 

Normal kullanıma sahip. Özellikle çok bölmeli olması iyi oldu. Rahat şekilde ağızda çevrilebiliyor. Yorum 6 aylık bebek için yapılmıştır.

200 TL olan diş kaşıyıcı BPA içermiyor.

BAMM Silikon Bebek Diş Kaşıyıcı

7. Eynel Store Bebek Bakım Çantası

7. Eynel Store Bebek Bakım Çantası

Bebek bakım çantası keçeden üretilmiş. Bebeğinizin bakımı için gerekli her şeyi koyabileceğiniz çantaya bezler, kremler, bebek oyuncakları ve daha birçok şey sığıyor. Bebek eşyalarını düzenleyen çanta ile çok rahat edeceksiniz.

Çok kullanışlı. Bebeğimin altını değiştirirken yanından hiç ayrılmadan tüm eşyalara ulaşabiliyorum

Bu ürün tam fiyat-performans ürünü, fiyatı 169 TL.

Eynel Store Bebek Bakım Çantası

8. CLESOO Biberon Kurutma Rafı

8. CLESOO Biberon Kurutma Rafı

Bebeğinizin biberonlarını kuruturken bu rafa ihtiyaç duyabilirsiniz. 12 kanca olan kurutma rafında biberonlar ve kapakları için ayrı kurutma yerleri var. Kolayca biberon kurutmak için bu rafı kaçırmayın deriz!

Amazon'un seçimi bu ürün 459 TL.

CLESOO Biberon Kurutma Rafı

9. ZEYXINH Bebek Meyve Emziği

9. ZEYXINH Bebek Meyve Emziği

Bebeklerinize meyve püresi vermek için bu emziği kullanabilirsiniz. 2 tane gelen emzikler 6-12 ay için uygun. Bebeğiniz kaşınan dişlerine de iyi gelecek bu emzikle en sevdiği meyveleri rahatça yiyebilecek.

ZEYXINH Bebek Meyve Emziği

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

10. Hamur Home Alt Değiştirme Bezi

10. Hamur Home Alt Değiştirme Bezi

Bebeğinizin bezini her yerde değiştirmek için bu ürünü alabilirsiniz. 40x70 cm olan alt değiştirme bezi kapanınca küçülüyor ve her yere taşınabiliyor. Su geçirmez olduğu için etraf kirlenmiyor. Bu bez makinede yıkanabiliyor.

Hamur Home Alt Değiştirme Bezi

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mulan
mulan
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