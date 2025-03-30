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“Daha Önce Alsaydım Ne İyi Olurdu” Diyeceğiniz 11 Ürün

etiket “Daha Önce Alsaydım Ne İyi Olurdu” Diyeceğiniz 11 Ürün

mulan
mulan - Onedio Üyesi
30.03.2025 - 19:02

Bazı ürünleri aldıktan sonra keşke almasaydım dediğimiz oluyor, doğru. Ama bu seçtiğimiz ürünler size bu duyguyu yaşatmıyor. Aldığınız için çok memnun olacağınız ürünleri derledik. Gelin bu ürünlere birlikte bakalım...

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 30.03.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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1. B-Good Yuvarlak Yara Bandı

1. B-Good Yuvarlak Yara Bandı

Yuvarlak yara bandı özellikle sivilceler için ideal. 25 mm yara bantları 20 tane geliyor. Suya dayanıklı bantlar çok kullanışlı. Hipoalerjenik bantları uygulamak da çıkarmak da çok kolay.

B-Good Yuvarlak Yara Bandı

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

2. Kanji Klipsli Ölçü Kaşığı

2. Kanji Klipsli Ölçü Kaşığı

Ölçü kaşığı mutfakta çok kullanılanlardan. Krem renkli kaşıkla kahve ve çay koymak çok kolaylaşıyor. Klipsli olduğu için paketlere takıp kullanabiliyorsunuz. 

Bu ürün tam fiyat-performans ürünü, 99 TL.

Kanji Klipsli Ölçü Kaşığı

3. Relax Boyun Yoğurmalı Masaj Aleti

3. Relax Boyun Yoğurmalı Masaj Aleti

Yorgun günün ardından bir masaj iyi gelmez mi? Bu masaj aleti sırt ağrıları için birebir. Ovmalı masaj yapan bu aletle iş sonrası güzel bir keyif yapabileceksiniz. 

499 TL olan bu masaj aleti tüm ağrılarınızın çözümü olacak!

Relax Boyun Yoğurmalı Masaj Aleti

4. Kadın Kışlık Kalın Külotlu Çorap

4. Kadın Kışlık Kalın Külotlu Çorap

'Kışın etek giymek istiyorum ama üşürüm diye korkuyorum' diyorsanız o zaman bu çorap tayt sizin imdadınıza yetişiyor. Kalın tayt üstten çorap görünümünde. Bu sayede hem ayaklarınız üşümüyor hem de şıklığınız bozulmuyor. 

Tam oldu çok beğendim sıcak tutuyor çok hoşuma gitti.

Kadın Kışlık Kalın Külotlu Çorap

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

5. SUPRUS Elektrikli Çakmak

5. SUPRUS Elektrikli Çakmak

Elektrikli çakmaklar her eve lazım. Şarj edip kullanabileceğiniz çakmakla bir şeyleri yakmak çok daha kolay hale geliyor. Dışarıda ya da evde kullanabileceğiniz çakmağın emniyet kilidi de var.

USB-C ile şarj olan pratik bir şarjlı çakmak. Ocak ve mum için oldukça pratik. Yaklaşık 3 haftadır kullanıyorum ve henüz şarj etmeme gerek kalmadı.

SUPRUS Elektrikli Çakmak

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6. Stardrops The Pink Stuff Mucize Krem Temizleyici

6. Stardrops The Pink Stuff Mucize Krem Temizleyici

Pink Stuff krem oldukça etkili. Evde bir yerleri kolayca temizlemek için bu mucize kremi kullanabilirsiniz. Temizliği pratik hale getirmek istiyorsanız bu temizleyici sizin için ideal!

Stardrops The Pink Stuff Mucize Krem Temizleyici

7. mjcare mijin cosmetics Ayak Maskesi

7. mjcare mijin cosmetics Ayak Maskesi

Ayaklarınıza iyi bir bakım yapmak istiyorsanız bu maskeyi alabilirsiniz. Ayaklardaki ölü deriyi soyarak bakım yapan bu maske size çok iyi gelecek! Çorap tipi bu maskeyi uygulamak çok kolay.

İşe yarıyor kullandıktan 3 gün sonra ayak alt derim komple soyuldu .Şimdi el için olanı denemek zamanı. Mjcare ürünleri kullandım tavsiye ederim ürünleri kaliteli.İndirime girdiğinde yine alırım.

mjcare mijin cosmetics Ayak Maskesi

8. WADEO Çarşaf Klipsi

8. WADEO Çarşaf Klipsi

Çarşaf klipsi sayesinde çarşaflarınız çok daha düzgün görünüyor. 8 tane gelen klipsler ayarlanabiliyor. Elastik bu klipsler sayesinde artık çarşafların kayma derdi son buluyor.

WADEO Çarşaf Klipsi

9. Diversey Taskı Clonet Extra Temizleyici

9. Diversey Taskı Clonet Extra Temizleyici

Banyonuzu neyle temizleyeceğinizi bilmiyorsanız o zaman bu kireç çözücüyü deneyebilirsiniz. Banyonuzu tertemiz yapacak temizleyici ile artık uzun saatler temizlikle geçmiyor. Pratik şekilde temizlik yapmanızı sağlayacak ürün işlerinizi çok kolaylaştırıyor. 

Çok başarılı zahmetsizce kireç temizliyor.

Diversey Taskı Clonet Extra Temizleyici

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

10. Tassicup Termos Kupa

10. Tassicup Termos Kupa

Yaz gelice dışarıda geçirilen vakit artıyor. Kahvenizi alıp dışarıda vakit geçirmek için bu kupa ideal. 250 ml'lik kupayı her yere yanınızda taşıyabilirsiniz. Sızdırmaz kapaklı olduğu için dökülme derdi yok. 

Tassicup Termos Kupa

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11. Jouis Tüy Toplayıcı

11. Jouis Tüy Toplayıcı

Evcil hayvanınız varsa o zaman evde bu tüy toplayıcı şart. Koltuklardaki ve kıyafetlerdeki tüyleri toplayan ürün ile evde hiçbir yerde tüy kalmayacak. Evcil hayvanı olan herkes bu ürünü almalı.

Fiyat-performans ürünü olan tüy toplayıcı 124 TL.

Jouis Tüy Toplayıcı

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mulan
mulan
Onedio Üyesi
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