onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 30 Mart 2025 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 30 Mart 2025 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
30.03.2025 - 14:59

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 30.03.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Mistaha Katmanlı Kolye

Mistaha Katmanlı Kolye

Altın görünümlü kolyeleri seviyorsanız bu kolye tam sizlik. Ucunda mücevher olan kolye çok güzel duruyor. Her kıyafete yakışacak kolye ile çok şık olacağınız kesin!

401 TL olan kolyenin benzeri Temu'da 461 TL.

Mistaha Katmanlı Kolye

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

MaNMaNing Crossbody Çanta

MaNMaNing Crossbody Çanta

Geniş çanta ile eşyalarınızı rahatça taşıyabiliyorsunuz. Büyük kapasiteli olan çanta sert duran modellerden. Bu çantanın birçok farklı rengi de var. 

368 TL olan çanta Temu'da 634 TL.

MaNMaNing Crossbody Çanta

Promani Rose Tırnak Makası

Promani Rose Tırnak Makası

Normal tırnak makaslarına benzemeyen bu tırnak makası rengi ile göze çarpıyor. Rose tırnak makası kullanışlı olduğu kadar şık bir ürün. 

140 TL olan tırnak makası Temu'da 190 TL.

Promani Rose Tırnak Makası

Mobee Teleskopik Mop

Mobee Teleskopik Mop

Çift taraflı mop camları silerken çok işinize yarayacak. Mikrofiber bezi olan cam silecekle camlarınız çok güzel olacak. Pratik bir cam temizleyici olan bu mop her eve lazım!

Fiyatına göre makul bir ürün Satıcı çok güzel kargolamis 1 gün içinde elime ulaştı.

124 TL olan mop Temu'da 322 TL.

Mobee Teleskopik Mop

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

Buffer Kemer Delme Pensesi

Buffer Kemer Delme Pensesi

Kemerlerinize delik açmak için bu aparat kullanılıyor. 6 farklı boyutta delik açabilen aparat sayesinde istediğiniz zaman kemerlerinize delik açabileceksiniz. 

204 TL olan delme pensesi Temu'da 268 TL.

Buffer Kemer Delme Pensesi

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Uonlytech Güvenlik Lambası

Uonlytech Güvenlik Lambası

Güneş enerjisiyle çalışan bu lambanın hareket sensörü de var. Kablosuz güvenlik lambası su geçirmez özellikte. Evinizin önüne koyabileceğiniz lamba ile her yer aydınlanıyor. 

229 TL olan lamba Temu'da 241 TL.

Uonlytech Güvenlik Lambası

Banyor Yapışkanlı Banyo Rafı

Banyor Yapışkanlı Banyo Rafı

2'li gelen bu raflar banyo için ideal. Duşun içine takıp şampuanlarınızı düzenleyebileceğiniz gibi banyonuzun herhangi bir yerine de asabilirsiniz. Bu ürün çok satanlarda 1. sırada.

Mükemmel bir ürün çok kaliteli.

169 TL olan banyo rafı Temu'da 489 TL.

Banyor Yapışkanlı Banyo Rafı

Mia Luas Mıknatıslı Kapı Sinekliği

Mia Luas Mıknatıslı Kapı Sinekliği

90 cm olan kapı sinekliği sayesinde evinize hiç sinek girmiyor. Böcekleri ve sinekleri sizden uzak tutacak sineklik mıknatıslı olduğu için kolayca açılıp kapanabiliyor. 

Çift taraflı bantları biraz daha kaliteli olabilir; ama önemli değil, kendi 3M bantlarımı kullandım. Önceden de benzer bir ürün almıştım, bu ürün daha kaliteli geldi bana. Kullanımı da rahat.

145 TL olan sineklik Temu'da 185 TL.

Mia Luas Mıknatıslı Kapı Sinekliği

COMECASE JBL Kılıfı

COMECASE JBL Kılıfı

JBL'inizi dışarıda taşırken bu kılıf şart. Dışarıdan gelecek her şeye karşı hoparlörünüzü koruyacak kılıfın kendi askısı da var. USB kablosu da bu kılıfa sığıyor.

Beklediğimden kaliteli, flip 6 ya sıkı sıkı uydu, içinde hareket etmiyor. Dış yüzeyi çok sert ve sağlam, içi yeterince yumuşak.

168 TL olan kılıf Temu'da 224 TL.

COMECASE JBL Kılıfı

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

FORMEYA Soft Dört Mevsim Yorgan

FORMEYA Soft Dört Mevsim Yorgan

Antrasit renkli yorgan dört mevsim kullanılabiliyor. Tek kişilik bu yorganla yaz-kış rahat edeceksiniz. Yorganınız eskidiyse ve yenisini almak istiyorsanız bu ürün tam sizlik diyebiliriz.

486 TL olan yorgan Temu'da 812 TL.

FORMEYA Soft Dört Mevsim Yorgan

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
mulan
mulan
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın