Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 30 Mart 2025 Amazon Ürün Önerileri

Altın görünümlü kolyeleri seviyorsanız bu kolye tam sizlik. Ucunda mücevher olan kolye çok güzel duruyor. Her kıyafete yakışacak kolye ile çok şık olacağınız kesin!

401 TL olan kolyenin benzeri Temu'da 461 TL.

Mistaha Katmanlı Kolye

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