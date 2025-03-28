Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 28 Mart 2025 Amazon Ürün Önerileri

Bu ceket çok şık değil mi? FIFA'nın antrenman ceketi olan bu ceket çok da kullanışlı. İster kendinize ister futbol hayranı bir sevdiğinize alabileceğiniz ceketin yüksek yakası var.

885 TL olan ceketin benzer bir modeli Temu'da 931 TL.

Fifa World Cup Ceketi

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