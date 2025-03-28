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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 28 Mart 2025 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 28 Mart 2025 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
28.03.2025 - 16:26

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 28.03.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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FIFA World Cup Ceketi

FIFA World Cup Ceketi

Bu ceket çok şık değil mi? FIFA'nın antrenman ceketi olan bu ceket çok da kullanışlı. İster kendinize ister futbol hayranı bir sevdiğinize alabileceğiniz ceketin yüksek yakası var.

885 TL olan ceketin benzer bir modeli Temu'da 931 TL.

Fifa World Cup Ceketi

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

adL Lee Baskılı Kısa Kol Tişört

adL Lee Baskılı Kısa Kol Tişört

Yaza girerken ne kadar tişört alsak az geliyor. Renkli baskılı bu tişört beyaz olduğu için her şeye çok uyuyor. Kot ya da kumaş pantolonlarla bu tişört çok yakışıyor.

149 TL olan tişört Temu'da 213 TL.

adL Lee Baskılı Kısa Kol Tişört

Koton Kruvaze Tulum

Koton Kruvaze Tulum

V yaka bu tulumun kemeri de var. Askılı tulumu özel etkinlikler için düşünebilirsiniz. Siyah olduğu için size çok yakışacağı kesin. 

469 TL olan tulum Temu'da 558 TL.

Koton Kruvaze Tulum

Dots E6s Bluetooth Kulaklık

Dots E6s Bluetooth Kulaklık

'Bluetooth kulaklık alayım ama öyle çok pahalı bir şey olmasın' diyorsan bu modele bakabilirsin. Fiyat-performans ürünü olan kulaklık oldukça kaliteli. Yüksek mikrofon kalitesine sahip kulaklıkla bir şeyler dinlemek kolaylaşıyor.

Süper Ürün.

265 TL olan kulaklık gibi bir model kulaklık Temu'da 355 TL.

Dots E6s Bluetooth Kulaklık

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

Weblonya Ayaklı Askılık

Weblonya Ayaklı Askılık

Ahşap bu asklılığı kapınızın girişine koyabilirsiniz. Ayaklı askılık az yer kaplıyor. Çam ağacından yapılan askılığa montlarınızı asabileceksiniz.  

499 TL olan askılık Temu'da 710 TL.

Weblonya Ayaklı Askılık

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RXMORI Geyik Heykel

RXMORI Geyik Heykel

Eviniz için güzel bir ürün arıyorsanız bu heykele bakabilirsiniz. Geyik şeklindeki heykel çok tatlı duruyor. Evinizin istediğiniz bir köşesine koyabileceğiniz geyikler yatar vaziyette duruyor. Anne ve bebek olan heykel çok tatlı! 

479 TL olan heykelin farklı modeli Temu'da 579 TL.

RXMORI Geyik Heykel

NUPTIO Duvar Saksısı

NUPTIO Duvar Saksısı

2 tane gelen saksılar duvara monte edilebiliyor. İçine en güzel çiçekleri koyup yetiştirebileceğiniz saksılar çok şık duruyor. Dış mekan için uygun saksıları kapınızın önüne asabilirsiniz.

291 TL olan saksıların Temu'da rustik olanı 1.067 TL.

NUPTIO Duvar Saksısı

Rotanev Makyaj Malzemesi Düzenleyici

Rotanev Makyaj Malzemesi Düzenleyici

6 parça gelen bu takımla makyaj malzemeleriniz çok daha düzenli duruyor. Organizer kutular herkese lazım. Bu kutuları sadece makyaj malzemeleri için değil, başka şeyleri düzenlemek için de kullanabilirsiniz.

179 TL olan düzenleyicilerin Temu'da teklisi 202 TL.

Rotanev Makyaj Malzemesi Düzenleyici

Superbag Sırt Çantası

Superbag Sırt Çantası

Siyah sırt çantası her yere götürebilecek çantalardan. İçi geniş çanta şık bir model. Sade çantayı ister okula giderken ister işe giderken kullanmanız mümkün. 

249 TL olan çanta Temu'da beyazı 388 TL.

Superbag Sırt Çantası

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

Civil Baby Erkek Bebek Tulum

Civil Baby Erkek Bebek Tulum

Bebekler için tulumlar vazgeçilmezler arasında. 6-18 aylık tulumun ayakları patiksiz model. Renkli baskısı olan tulum ile bebeğiniz çok rahat edecek. 

%20 indirime giren tulum 207 TL, Temu'da benzer model tulum 211 TL.

Civil Baby Erkek Bebek Tulum

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mulan
mulan
Onedio Üyesi
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