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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 27 Mart 2025 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 27 Mart 2025 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
27.03.2025 - 12:01

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 26.03.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Funly mee Vintage Dekoratif Duvar Aynası

Funly mee Vintage Dekoratif Duvar Aynası

42x29 cm boyutlarındaki aynanın kenarları altın rengi. Dekoratif bu ayna evinize çok yakışacak. Her yere asabileceğiniz aynayı gören herkes bayılacak. 

625 TL olan aynanın Temu'da yuvarlak olanı 757 TL.

Funly mee Vintage Dekoratif Duvar Aynası

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

Trendseninle Erkek Triko Kazak

Trendseninle Erkek Triko Kazak

Bordo renkli kazak triko. Bisiklet yaka kazak her kombine çok iyi oluyor. Bordo rengiyle kotlarla çok yakışacak kazak her dolapta yer almalı. Uzun kollu kazak kış için ideal.

Bahar Fırsatı olan kazak 284 TL, Temu'da ise kısa kollusu 345 TL.

Trendseninle Erkek Triko Kazak

Monox Erkek Mevsimlik Sweatshirt

Monox Erkek Mevsimlik Sweatshirt

Sweatshirt olmayan bir dolap olur mu? Gri rengiyle her şeyin üstüne olabilecek sweat tam mevsimlik. Kapüşonu olduğu için çok kullanışlı bir parça. Bu sweatin başka renkleri de var.

299 TL olan sweatshirt Temu'da 373 TL.

Monox Erkek Mevsimlik Sweatshirt

Cedy Denim Kadın Jean

Cedy Denim Kadın Jean

Yüksel bel bu kot pantolon koyu renk. Salaş kotları seviyorsanız o zaman bu kotu da seveceğiniz kesin. Siyah rengiyle bu jean çok kullanışlı. İster tişörtlerle ister kazaklarla kombinleyebileceğiniz jean çok güzel.

565 TL olan jeanin daha açık renklisi Temu'da 601 TL.

Cedy Denim Kadın Jean

Koton Crop Tişört

Koton Crop Tişört

Crop tişörtleri seviyorsanız buna da bayılacağınız kesin. Üzerinde baskı olan bu tişörtün kenarlarında ip detayları bulunuyor. Kırık beyaz rengindeki tişört vücudu saran modellerden.

%24 indirimli tişört 150 TL, Temu'da farklı modeli 180 TL. 

Koton Crop Tişört

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Ütü Masası

Ütü Masası

Ütü yaparken ihtiyaç duyacağınız masa katlanabilir olduğu için hiç yer kaplamıyor. İşiniz bittiğinde katlayıp kenara koyabiliyorsunuz. Üstünde pamuklu kılıf olan masa ile ütü yapmak çok kolay.

783 TL olan masa Temu'da 928 TL.

Ütü Masası

ÜLBAG Büyük Boy Vakumlu Hurç

ÜLBAG Büyük Boy Vakumlu Hurç

3 tane büyük boy vakumlu hurç bulunan bu settekiler 80x100 cm. Vakumlu oldukları için hiç yer kaplamıyorlar. Eşyalarınızı ortadan kaldıracak bu vakumlu hurç her eve lazım!

Ürün kalınlığı güzel vakumlama tapasi sağlam memnun kaldım.

349 TL olan vakumlu hurç Temu'da 357 TL.

ÜLBAG Büyük Boy Vakumlu Hurç

TVMALL Bavul Kılıfı

TVMALL Bavul Kılıfı

Bavulunuzu dış etkilerden korumak için bu kılıf ideal. Su ve toz geçirmeyen kılıf sayesinde bavulunuz korunmuş olacak. Şeffaf bu kılıf her bavula lazım!

245 TL olan kılıf Temu'da 301 TL.

TVMALL Bavul Kılıfı

Paşabahçe Borcam Ölçü Kabı

Paşabahçe Borcam Ölçü Kabı

Ölçülü tarifler yapmak için bu kap size şart. Mutfakta çok işinize yarayacak bu ölçü kabının üstünde işaretler var. Her mutfakta olması gereken kap cam.

Benzer ürünlerin plastik olanları vardı. Fakat cam en güzeli. Biraz ağır ama ben mutluyum. Teşekkürler.

188 TL olan ölçü kabı Temu'da 263 TL.

Paşabahçe Borcam Ölçü Kabı

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

LOLIAS Bohem Bileklik

LOLIAS Bohem Bileklik

Bohem bu bilezikler çok şık. 6'lı duran bilezikler çok katmanlı. Kalabalık bilezikleri seviyorsanız bu tam sizlik bizce!

316 TL olan bileklik Temu'da 319 TL.

LOLIAS Bohem Bileklik

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mulan
mulan
Onedio Üyesi
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