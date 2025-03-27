Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 27 Mart 2025 Amazon Ürün Önerileri

Ölçülü tarifler yapmak için bu kap size şart. Mutfakta çok işinize yarayacak bu ölçü kabının üstünde işaretler var. Her mutfakta olması gereken kap cam.

Benzer ürünlerin plastik olanları vardı. Fakat cam en güzeli. Biraz ağır ama ben mutluyum. Teşekkürler.

188 TL olan ölçü kabı Temu'da 263 TL.

Paşabahçe Borcam Ölçü Kabı

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.