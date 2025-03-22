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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 22 Mart 2025 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 22 Mart 2025 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
22.03.2025 - 12:16

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 22.03.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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BEBALETY Taşınabilir Ayak Kovası

BEBALETY Taşınabilir Ayak Kovası

Ayaklarınızı yıkamak ve rahatlatmak için bu ürün ideal. Fermuarlı yapısıyla kullanışlı ayak kovasını yanınızda istediğiniz yere taşıyabilirsiniz. 

395 TL olan kovanın farklı modeli Temu'da 456 TL.

BEBALETY Taşınabilir Ayak Kovası

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

Rachel Araz X Koton Midi Etek

Rachel Araz X Koton Midi Etek

Rachel Araz'ın Koton için tasarımı olan bu etek çok güzel duruyor. Midi boy etek yırtmaçlı model. Pamuklu yapısıyla rahat eteği yazın en güzel kombinlerinizde kullanacaksınız.

Güzel bir ürün , pamuklu yaz boyunca giydim ve çok rahattı.yalnızca astarı yok , astarsız iç gösterir.

%35 indirimli olan etek 395 TL, Temu'da ise benzeri 452 TL.

Rachel Araz X Koton Midi Etek

Koton Triko Sweatshirt

Koton Triko Sweatshirt

Kapüşonu olan sweatshirt ince modellerden. Mor rengiyle içinizi açacak sweati her şeyle kombinleyebileceksiniz. Crop sweatshirtlerden olan Koton sweat en sevdiğiniz parçalardan biri olacak!

Bahar Fırsatı olan sweat 200 TL. Temu'da düz sweatshirt 249 TL.

Koton Triko Sweatshirt

3 Boyutlu Ahşap Tablo

3 Boyutlu Ahşap Tablo

Mutfağınızın dekoruna katkı sağlamak için alabileceğiniz tablo 20x30 cm. 3 boyutlu bu ahşap tabloda mutfakla ilgili görseller ve yazı var. Mutfağınızı daha güzel hale getirecek tablo çok güzel!

99 TL olan tablonun Temu'da farklı modeli 212 TL.

3 Boyutlu Ahşap Tablo

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

Lapidaria Kristal Masa Lambası

Lapidaria Kristal Masa Lambası

2'li bu kristal lambalar çok şık durmuyor mu? 12 cm'lik bu lambalarla eviniz daha güzel görünecek. Küçük boy oldukları için her yere çok yakışıyor. Kristal LED masa lambalarını gören herkes bayılacak.

224 TL olan masa lambasının büyük boy tek olanı Temu'da 444 TL.

Lapidaria Kristal Masa Lambası

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Koton Spor Tişört

Koton Spor Tişört

Spor yaparken giyebileceğiniz bu atlet çok rahat. Spor dışında da giyebileceğiniz tişörtün üstünde yazı baskısı var.

Spor yaparken veya denize giderken sorunsuz kullanılabilir, ancak gün boyu kullanmayı düşünüyorsanız yeterli gelmeyebilir.

149 TL olan kolsuz tişört Temu'da 181 TL.

Koton Spor Tişört

DeFacto Erkek Regular Fit Şort

DeFacto Erkek Regular Fit Şort

Spor yaparken giymek için bu şort ideal. Yeşil renkli şortun başka renkleri de bulunuyor. Rahat ve şık bu şort ile spor yapmak çok daha kolay. Spor yaparken de tarzınızı konuşturmak istiyorsanız bu şort tam sizlik!

200 TL olan şort Temu'da 277 TL.

DeFacto Erkek Regular Fit Şort

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

Delta Deluxe Atlama İpi

Delta Deluxe Atlama İpi

Uzunluğu ayarlanabilir olduğu için herkesin kullanabileceği atlama ipi ile rahatça ip atlayabiliyorsunuz. Siyah renkli atlama ipi oldukça kaliteli.

boyum 1.65 ve sapın altındaki ip göğsüme denk geldi. ipin boyu ve kargodan çok memnun kaldım, siparişin ertesi günü teslim edildi. sadece ipin kalınlığı beklediğim gibi değil, şarj kablosundan bir tık daha kalın. atlama konusunda da ip dolaşmıyor, atlamak keyifli. satıcıya teşekkürler.

112 TL olan ip Temu'da 122 TL.

Delta Deluxe Atlama İpi

Gritin 19 LED Okuma Işığı

Gritin 19 LED Okuma Işığı

Kitap okurken kullanabileceğiniz okuma ışığı esnek. İstediğiniz şekle sokabileceğiniz lambanın 3 ışık rengi var. 5 farklı parlaklık seviyesi olan ışıkla akşam kitap okumak kolaylaşıyor.

Her yöne ışık yansıtabilmek çok iyi.Öneririm.

449 TL olan ışık Temu'da 457 TL.

Gritin 19 LED Okuma Işığı

Sayılarla Boyama Kitabı

Sayılarla Boyama Kitabı

Kodlamalı olan bu boyama kitabı çocukları hem eğlendiriyor hem öğretiyor. Çocuğunuz renkleri ve sayıları öğrenebileceği bu kitabı çok sevecek bizce! 

69 TL olan boyama kitabı Temu'da 104 TL.

Sayılarla Boyama Kitabı

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mulan
mulan
Onedio Üyesi
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