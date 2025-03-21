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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 21 Mart 2025 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 21 Mart 2025 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
21.03.2025 - 12:22

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 21.03.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Victoria's Journals Günlük Ajanda

Victoria's Journals Günlük Ajanda

Spiralli defterin kullanması çok kolay. A5 boyutundaki ajandayı her yere kolayca taşıyabiliyorsunuz. Sert kapaklı bu defter ile günlerinizi çok daha iyi planlayacaksınız.

çok guzel cok begendim.

%5 indirime giren ajanda 236 TL, Temu'da 257 TL.

Victoria's Journals Günlük Ajanda

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

Plastik Ayaklı Saksı Seti

Plastik Ayaklı Saksı Seti

2 tane gelen saksılar 6 litrelik. 30x29 cm boyutlarındaki saksılar gri renkli. Ayaklı saksılar hem iç hem dış mekanda kullanılmaya uygun. Klasik modellerden biri olan saksı evinize ya da bahçenize çok yakışacak.

Fotoğraflarda gösterildiği gibi.

Bu saksı seti 359 TL. Teklisi ise Temu'da 372 TL.

Plastik Ayaklı Saksı Seti

Koton Fitilli Tişört

Koton Fitilli Tişört

Fitilli model tişört yazın en çok kullandığınız tişörtlerden olacak. Pamuklu tişört oldukça rahat. Her şeyle uyan tişört her dolapta olmalı.

Fiyatına göre güzel ürün.

187 TL olan tişört Temu'da 210 TL.

Koton Fitilli Tişört

Koton Kot Şort

Koton Kot Şort

Kargo model şortlardan olan bu kot şortun cebi de var. Pamuklu kumaştan üretilen kot şort beyaz rengiyle her şeye uyan bir parça. Şık ve rahat şortla yazın en güzel kombinleri siz yapacaksınız.

%50 indirime giren şort 390 TL, Temu'da benzeri 401 TL.

Koton Kot Şort

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

Livanomi Beyaz Kot Elbise

Livanomi Beyaz Kot Elbise

Beyaz renkli elbise ile yazın çok şık olacaksınız. Önden düğmeli elbisenin kemeri de var. Yaz için ideal bu elbisenin dolabınızda olması gerek.

451 TL olan kot elbisenin siyahı Temu'da 655 TL.

Livanomi Beyaz Kot Elbise

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DeFacto Şort

DeFacto Şort

Yaz demek şort sezonu demek. Bu siyah şort dolabınızda olması gerekenlerden. Hem rahat hem de kolayca kombinleyebileceğiniz siyah şort yazın vazgeçilmeziniz olacak.

180 TL olan şort Temu'da 330 TL.

DeFacto Şort

Smartware Touch Çöp Kovası

Smartware Touch Çöp Kovası

20 litrelik bu çöp kovası beyaz rengiyle çok şık. Her yer için uygun çöp kovası az yer kaplıyor. Temizliği kolay çöp kovası evinizin dekoruna da katkı sağlayan bir parça.

319 TL olan çöp kovası Temu'da 924 TL.

Smartware Touch Çöp Kovası

GangGangBAO Yoğurt Bardağı

GangGangBAO Yoğurt Bardağı

Evde kendi yemeğinizi hazırlayıp dışarıda yiyorsanız o zaman bu kaplar şart. Yanında kaşığı ile gelen bardaklar 350 ml. İçine yoğurt, yulaf gibi şeyler hazırlayabileceğiniz bardak cam olduğu için sağlıklı.

570 TL olan 2'li bardaklar Temu'da 500 ml'liği 743 TL.

GangGangBAO Yoğurt Bardağı

VOKUVIKU Kadife Çanta

VOKUVIKU Kadife Çanta

Kadife çanta çok güzel duruyor. İçi geniş çantayı günlük olarak kullanabilirsiniz. Omza takılan çanta her kombine uyuyor. Bu çantanın birçok farklı rengi var.

319 TL olan çanta Temu'da benzeri 474 TL.

VOKUVIKU Kadife Çanta

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

EigPluy Kupa Tutacağı

EigPluy Kupa Tutacağı

Kahve kupası çok olanların bu tutacağa ihtiyacı var bizce. Dolap altına asabileceğiniz tutacaklar az yeri olanlar için ideal. Kahve fincanlarınızı asabileceğiniz bu tutacaklar 3 parça geliyor.

426 TL olan tutacak Temu'da ayrı olarak 723 TL.

EigPluy Kupa Tutacağı

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mulan
mulan
Onedio Üyesi
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