Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 21 Mart 2025 Amazon Ürün Önerileri

Spiralli defterin kullanması çok kolay. A5 boyutundaki ajandayı her yere kolayca taşıyabiliyorsunuz. Sert kapaklı bu defter ile günlerinizi çok daha iyi planlayacaksınız.

çok guzel cok begendim.

%5 indirime giren ajanda 236 TL, Temu'da 257 TL.

Victoria's Journals Günlük Ajanda

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