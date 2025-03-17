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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 17 Mart 2025 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 17 Mart 2025 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
17.03.2025 - 14:04

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 17.03.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Philips Avent Damlatmaz Bardak

Philips Avent Damlatmaz Bardak

Damlatmayan bardak çocuğunuzun su içmesini kolaylaştırıyor. 6 aydan sonra kullanılabilen bu bardak eğitici özellikte. Bebeğinizin kendi başına su içmesi için bu ürün ideal.

Yorumlara bakarak çok tedirgin aldım çoğu kullanıcı damlattığını yazmış ancak bir haftadır kullanıyoruz hiçbir damlatma durumu yaşamadık tavsiye ederiz

229 TL olan bardak Temu'da 283 TL.

Philips Avent Damlatmaz Bardak

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

A5 Defter

A5 Defter

A5 boyutundaki defter ciltli model. 64 yaprak olan bu defteri okulda ya da ofiste kullanabilirsiniz. Siyah kapaklı defter çok şık duruyor. 

Sayfa ve kapak kalitesi oldukça iyi, fiyatına göre son derece iyi bir defter, öneririm.

127 TL olan defterin benzeri Temu'da 175 TL.

A5 Defter

Universal Lazy Cep Telefonu Tutucu

Universal Lazy Cep Telefonu Tutucu

Telefonunuzu tutmak için bu tutucu ideal. Bükülebilir yapısıyla çok kullanışlı telefon tutucuya istediğiniz şekli verebileceksiniz. Telefonu istediğiniz konuma getirebileceğiniz tutucu oldukça sağlam.

130 TL olan telefon tutucu Temu'da 140 TL.

Universal Lazy Cep Telefonu Tutucu

Dockers Tişört

Dockers Tişört

Beyaz tişörtler en çok kullanılanlar. Logolu tişörtle güzel kombinler yapacaksınız. Şortla ya da pantolonla bu tişört çok güzel olur bizce! Bu tişörtün başka renkleri de var.

Yüzde yüz pamuklu ve oldukça şık bir ürün. Teşekkürler Amazon.

291 TL olan tişörtün benzeri Temu'da 298 TL.

Dockers Tişört

DeFacto Kadın Eşofman

DeFacto Kadın Eşofman

Gri rengiyle çok güzel eşofman çok da rahat. Evde ya da dışarıda giyebileceğiniz eşofman tişörtle çok güzel olabilir. 

384 TL olan eşofman Temu'da 415 TL.

DeFacto Kadın Eşofman

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Oversize Spor Tişört

Oversize Spor Tişört

Kısa kollu tişörtü spor yaparken kullanabilirsiniz. Günlük olarak da kullanabileceğiniz tişört bisiklet yaka. Oversize model olduğu için taytlarla çok hoş durabilir.

113 TL olan tişört Temu'da 205 TL.

Oversize Spor Tişört

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

Orret Home Otomatik Bahçe Sulama Tabancası

Orret Home Otomatik Bahçe Sulama Tabancası

7 fonksiyonu olan bahçe sulama tabancası ile çimleri sulamak kolaylaşıyor. İstediğiniz şekilde bahçenizi sulayabileceğiniz bu tabanca ile çeşitli şekillerde sulamalar yapmak mümkün.

Suyun tazyik ayarlamasını istediğiniz gibi yapabilirsiniz, ayarlaması çok kolay tavsiye ediyorum.

263 TL olan sulama tabancası Temu'da 344 TL.

Orret Home Otomatik Bahçe Sulama Tabancası

Kiwi Tiftik Temizleyici

Kiwi Tiftik Temizleyici

Kıyafetleriniz sıklıkla tiftik oluyorsa o zaman bu temizleyici size şart. Kıyafetlerinizdeki tüyleri toplayan temizleyici ile kıyafetleriniz yeni alınmış gibi olacak.

2 tane AA pil ile çalışıyor. Haznesine topluyor. Hepsinin yaptığı şey aynı yani. Bu kadar basit bir ürünü bile beğenmeyenler çıkıyor yani. Ben gayet beğendim işini yapıyor.

%12 indirime giren temizleyici 229 TL, Temu'da 250 TL.

Kiwi Tiftik Temizleyici

Kahve Kapsülü Düzenleyici

Kahve Kapsülü Düzenleyici

Kapsüllü kahve makineniz varsa bu düzenleyici size gerek. Çekmece şeklindeki bu düzenleyici ile her şey çok daha temiz duracak. Makinenin altına koyacağınız için tezgahta yer kaplamayacak.

422 TL olan düzenleyici Temu'da 835 TL.

Kahve Kapsülü Düzenleyici

House By House Kozmetik Düzenleyici

House By House Kozmetik Düzenleyici

Çekmeceli bu kozmetik düzenleyici oldukça geniş. Krem renkli düzenleyici ile tüm kozmetik malzemeleriniz ortadan kalkacak. Şeffaf kapağı sayesinde içinde ne olduğu görebiliyorsunuz.

Çok satanlarda 1. sırada yer alan düzenleyici 589 TL, Temu'da ise benzer bir modeli 823 TL.

House By House Kozmetik Düzenleyici

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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mulan
mulan
Onedio Üyesi
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