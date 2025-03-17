Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 17 Mart 2025 Amazon Ürün Önerileri

Damlatmayan bardak çocuğunuzun su içmesini kolaylaştırıyor. 6 aydan sonra kullanılabilen bu bardak eğitici özellikte. Bebeğinizin kendi başına su içmesi için bu ürün ideal.

Yorumlara bakarak çok tedirgin aldım çoğu kullanıcı damlattığını yazmış ancak bir haftadır kullanıyoruz hiçbir damlatma durumu yaşamadık tavsiye ederiz

229 TL olan bardak Temu'da 283 TL.

Philips Avent Damlatmaz Bardak

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