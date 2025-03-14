onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam , Giyim
Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 14 Mart 2025 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 14 Mart 2025 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
14.03.2025 - 12:13

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 14.03.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

MAGIC SELECT Depolama Arabası

MAGIC SELECT Depolama Arabası

4 katlı bu arabayı her yerde kullanmak mümkün. Çok amaçlı bu arabayı ister mutfakta ister banyoda isterseniz de salonda kullanabilirsiniz. 86x40x12 cm boyutlarındaki arabaya istediğiniz malzemeleri koyabilirsiniz.  

679 TL olan bu araba Temu'da 702 TL.

MAGIC SELECT Depolama Arabası

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

DeFacto Kadın Regular Fit Mayo

DeFacto Kadın Regular Fit Mayo

Yaz gelince mayo almak gerekiyor. Bu mayo hem şık hem çok kaliteli. Saks mavisi ve yeşil tonlarındaki mayonun size çok yakışacağına eminiz.

194 TL olan mayonun Temu'da kırmızısı 328 TL.

DeFacto Kadın Regular Fit Mayo

Koton Yazlık Gömlek

Koton Yazlık Gömlek

Yaz için ideal bu kısa kolluk gömlek her şeye uyuyor. Pantolon ya da şortlarla kombin yapabileceğiniz gömlek çok şık bir parça. Bu gömleğin her rengini almak isteyeceksiniz.

262 TL olan gömleğin Temu'da uzun kollusu 286 TL.

Koton Yazlık Gömlek

DeFactoFit Slim Fit Hırka

DeFactoFit Slim Fit Hırka

Hırkaya ihtiyacınız varsa bu modele bakabilirsiniz. Dalgıç kumaş bu hırka fermuarlı model. Serin havalarda kombinlerinizin üzerine giyebileceğiniz hırkayı spor için de düşünebilirsiniz.

319 TL olan hırka Temu'da 336 TL.

DeFactoFit Slim Fit Hırka

Koton Bol Paça Pantolon

Koton Bol Paça Pantolon

Bol paça pantolonlar yazın özellikle çok güzel oluyor. Efil efil giyebileceğiniz pantolon yüksek bel. Çizgili modeliyle şık bir parça olan pantolonu günlük olarak giyebilirsiniz.

239 TL olan pantolon Temu'da 316 TL.

Koton Bol Paça Pantolon

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

DeFacto Kadın Şort

DeFacto Kadın Şort

Yaz için en iyisi keten şortlar. Keten karışımlı bu şort çok şık. Hem şık hem spor bir parça olan şortun rengi de tam yaz rengi. 

Bıraz iç gosterıyor ama uygun çamaşır ile çok rahat kullanılır.

%3 indirimli şort 148 TL, Temu'da ise benzeri 244 TL.

DeFacto Kadın Şort

Homefeelzydys Yastık Kılıfları

Homefeelzydys Yastık Kılıfları

Yastık kılıflarını değiştirmek istiyorsanız bunlara bakabilirsiniz. 45x45 cm boyutlarındaki kılıflar 4'lü şekilde geliyor. Siyah-beyaz kılıflar odanıza çok yakışacak bizce!

209 TL olan kılıflar Temu'da 303 TL.

Homefeelzydys Yastık Kılıfları

Sticker Master Dekoratif Biblo Seti

Sticker Master Dekoratif Biblo Seti

Bu küçük biblo seti 3'lü şekilde geliyor. Düşünen adamlar temalı bu biblolar evinizin daha şık görünmesini sağlıyor. Ofisiniz için de düşünebileceğiniz biblolar evlere çok yakışıyor.

Çok satanlarda 1. sırada yer alan biblo 180 TL, Temu'da ise 200 TL.

Sticker Master Dekoratif Biblo Seti

Monnhein Hasır Kapı Önü Paspası

Monnhein Hasır Kapı Önü Paspası

Kapı önüne koyabileceğiniz bu paspasın üzerinde 'Hoş Geldiniz' baskısı var. Kapı önünde çok güzel duracak bu paspas 45x70 cm boyutlarında. Dekoratif paspasla evinizin girişi çok hoş olacak.

169 TL olan paspas Temu'da 261 TL.

Monnhein Hasır Kapı Önü Paspası

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

Yheonver Kawaii Hayvan Poster

Yheonver Kawaii Hayvan Poster

Zebra baskılı bu resim çok güzel. Evinizin en güzel köşesine asabileceğiniz bu poster çerçeveli. 30x40 cm boyutlarındaki çerçeve çok şık bir parça. 

248 TL olan posterin Temu'da farklı baskılısı 262 TL.

Yheonver Kawaii Hayvan Poster

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
mulan
mulan
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın