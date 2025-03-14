Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 14 Mart 2025 Amazon Ürün Önerileri

4 katlı bu arabayı her yerde kullanmak mümkün. Çok amaçlı bu arabayı ister mutfakta ister banyoda isterseniz de salonda kullanabilirsiniz. 86x40x12 cm boyutlarındaki arabaya istediğiniz malzemeleri koyabilirsiniz.

679 TL olan bu araba Temu'da 702 TL.

MAGIC SELECT Depolama Arabası

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