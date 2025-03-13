Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 13 Mart 2025 Amazon Ürün Önerileri

13 parçalık bu fırça seti içinde ihtiyacınız olan tüm fırçalar var. Fondöten, pudra, kapatıcı, göz farı ve daha birçok uygulama için kullanabileceğiniz fırçalar çok işinize yarayacak. Kendi bez çantasıyla gelen fırçaları çok seveceğiniz kesin!

Çok kaliteli değil ama yine de fiyat performans ürünü.

Bahar Fırsatı olan set 124 TL. Temu'da ise benzer özellikte olanı 603 TL.

Orret Home Makyaj Fırça Seti

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