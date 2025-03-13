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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 13 Mart 2025 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 13 Mart 2025 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
13.03.2025 - 21:28

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 13.03.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Orret Home Makyaj Fırça Seti

Orret Home Makyaj Fırça Seti

13 parçalık bu fırça seti içinde ihtiyacınız olan tüm fırçalar var. Fondöten, pudra, kapatıcı, göz farı ve daha birçok uygulama için kullanabileceğiniz fırçalar çok işinize yarayacak. Kendi bez çantasıyla gelen fırçaları çok seveceğiniz kesin!

Çok kaliteli değil ama yine de fiyat performans ürünü.

Bahar Fırsatı olan set 124 TL. Temu'da ise benzer özellikte olanı 603 TL.

Orret Home Makyaj Fırça Seti

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

Tektaş Yüzük

Tektaş Yüzük

Tektaş bu yüzük 925 ayar gümüş. Zarif bu yüzüğü gören herkes bayılacak. Gösterişli yapısıyla şık yüzük evlilik ya da nişan yüzüğü olarak tercih edilebilir. 

810 TL olan yüzük Temu'da 1.065 TL.

Tektaş Yüzük

CKSpor Koridor Kapı Barfiksi

CKSpor Koridor Kapı Barfiksi

Evde spor yaparken ihtiyaç duyabileceğiniz bu barfiks aleti oldukça dayanıklı. Üst vücut çalıştırırken kullanabileceğiniz barfiks kapıya takılabiliyor. Kolayca kurabileceğiniz bu barfiks spor yapmayı kolaylaştırıyor.

Çok beğendim.

899 TL olan barfiks Temu'da 1.049 TL.

CKSpor Koridor Kapı Barfiksi

İlk Bisikletim Box Bisiklet

İlk Bisikletim Box Bisiklet

3 tekerlekli bu bisiklet çocukların ilk bisikleti olmak için ideal. Çocuğunuza bisiklet binmeyi öğretebileceğiniz bu bisiklet oldukça da güvenli. 

Hızlı kargo ve kaliteli paketleme için teşekkür ederim. Oğlumun öğrenmesi için güzel bisiklet dolu markasını genelde kaliteli ustelik digerlerine göre uygun.

1.019 TL olan bisiklet Temu'da 1.064 TL.

İlk Bisikletim Box Bisiklet

Koton Spor Şort

Koton Spor Şort

Beli bağcıklı bu şort çok şık. Spor yaparken giyebileceğiniz şortun önünde baskısı da var. Siyah renkli olduğu için her şeyle uyuyor. 

Spor yaparken giyiyorum. Teri belli etmiyor. Rahat.

Şu an bu şort %16 indirimde. İndirimli fiyatı 194 TL. Temu'da ise 279 TL.

Koton Spor Şort

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Kadın Spor Ayakkabı

Kadın Spor Ayakkabı

Yüksek tabanlı bu spor ayakkabının 6 cm topuğu var. Her şeyin altına yakışacak ayakkabı oldukça rahat. Bu ayakkabının başka renkleri de var. Dayanıklı ayakkabı size çok yakışacak!

635 TL olan ayakkabı Temu'da 1.129 TL.

Kadın Spor Ayakkabı

Koton Slim Fit Crop

Koton Slim Fit Crop

Kolsuz model bu üst çok şık bir parça. Özel günler için kombinleyebileceğiniz bu üstü günlük olarak da giyebilirsiniz. Simli bu üst kot pantolonlarla çok yakışır bizce!

181 TL olan üstün benzeri Temu'da 196 TL.

Koton Slim Fit Crop

DeFacto Kadın Oversize Fit Gömlek

DeFacto Kadın Oversize Fit Gömlek

Oversize ürünleri seviyorsanız bu gömlek tam sizlik. Uzun kollu bu gömlek tunik model. İstediğiniz şekilde kombin yapabileceğiniz gömlek çok satanlarda 1. sırada.

Tam istediğim gibi beden de tam.

252 TL olan gömlek Temu'da 327 TL.

DeFacto Kadın Oversize Fit Gömlek

Buffer Mikrodalga Fırın Koruma Kapağı

Buffer Mikrodalga Fırın Koruma Kapağı

Mikrodalga fırınınız varsa o zaman koruma kapağınız olması gerekiyor. Koyduğunuz yemeklerin üzerini kapatabileceğiniz bu kapak çok kullanışlı.

Eskiden hiç farkında olmadan açık koyduğum tabaklar meğer dünya kadar buhar salıyormuş, bir kere bozulup, zor tamir edince akıllandım, bu kapak tam ilaç oldu. Tavsiye ederim.

131 TL olan kapak Temu'da 140 TL.

Buffer Mikrodalga Fırın Koruma Kapağı

DLD Mutfak Yardımcısı Seti

DLD Mutfak Yardımcısı Seti

Bu setin içinde yok yok. İçinde 25 tane mutfak eşyası olan sette ihtiyacınız olan her şey var. Isıya dayanıklı ahşap sapları sayesinde tutmak çok kolay. Silikon bu ürünler çok kullanışlı.

çok güzel çok ama çok kaliteli bir ürün, şiddetle almanızı tavsiyte ederim.

320 TL olan set Temu'da 481 TL.

DLD Mutfak Yardımcısı Seti

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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mulan
mulan
Onedio Üyesi
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