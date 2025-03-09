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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 9 Mart 2025 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 9 Mart 2025 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
09.03.2025 - 11:26

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 09.03.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Çiçek Baskılı Kadın Elbise

Çiçek Baskılı Kadın Elbise

Her zaman giyebileceğiniz bu elbise çok güzel. Mavi tonlarındaki elbiseyi her yerde giymeniz mümkün. Çok tatlı bu elbiseyi beğeneceğinize eminiz!

639 TL olan elbise Temu'da 710 TL.

Çiçek Baskılı Kadın Elbise

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

ONEGenug Kozmetik Çantası

ONEGenug Kozmetik Çantası

Makyaj malzemelerinizi koyup istediğiniz yere taşıyabileceğiniz çanta 23x10x14 cm. Yanında aynasıyla gelen çanta ile gittiğiniz yerlere makyaj malzemelerinizi rahatça götürebileceksiniz.

350 TL olan çanta Temu'da 774 TL.

ONEGenug Kozmetik Çantası

Myvision Su Şişesi Pompası

Myvision Su Şişesi Pompası

USB şarjlı bu su pompası ile su doldurmak artık çok kolay. Otomatik olduğu için herkes kolayca kullanabiliyor.

200 TL olan pompa Temu'da 283 TL.

Myvision Su Şişesi Pompası

Raxove Buharlı Ütü

Raxove Buharlı Ütü

Giysilerinizi her yerde ütülemenizi sağlayacak bu buharlı ütü sayesinde giysileriniz kırıştığı gibi ütüleyebiliyorsunuz. Seyahate giderken yanınıza alabileceğiniz ütü ile çok rahat edeceksiniz.

615 TL olan buharlı ütü Temu'da 806 TL.

Raxove Buharlı Ütü

Kalp Desenli Pijama Takımı

Kalp Desenli Pijama Takımı

Kalp desenli bu pijama takımı çok tatlı. Yuvarlak yaka pijama takımıyla yatarken çok rahat edeceksiniz. Ev içinde de giyebileceğiniz pijama takımı çok şık duruyor.

349 TL olan takımın benzeri Temu'da 374 TL.

Kalp Desenli Pijama Takımı

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Mistaha Çok Fonksiyonlu Selfie Çubuğu

Mistaha Çok Fonksiyonlu Selfie Çubuğu

Bu çubuk 107 cm oluyor. 360 derece döndürülebilir selfie çubuğu uzaktan kontrol edilebiliyor. Değişen boyutları ile istediğiniz şekilde ayarlayabiliyorsunuz. 

517 TL olan selfie çubuğu Temu'da 533 TL.

Mistaha Çok Fonksiyonlu Selfie Çubuğu

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

Intex Hava Yatağı

Intex Hava Yatağı

Şişme yatağa ne zaman ihtiyaç duyulacağı bilinmiyor. Evde bir tane olsa iyi olur diye düşünüyorsanız bu yatağı alabilirsiniz. 191x76x25 cm boyutlarındaki bu yatak çok da rahat!

Fiyatına göre oldukça kaliteli bir ürün, gönül rahatlığıyla herkese önerebilirim. Hızlı ve sorunsuz gönderim için teşekkürler.

679 TL olan yatak Temu'da 987 TL.

Intex Hava Yatağı

Sevinse Home Bambu Düzenleyici

Sevinse Home Bambu Düzenleyici

İçinde 3 bölme bulunan kutu her mutfağa lazım. Streç ve folyo kesmeyi kolaylaştıran kutu bambu. Duvara asarak ya da çekmece içinde kullanabileceğiniz kutu çok kullanışlı.

429 TL olan düzenleyici Temu'da 877 TL.

Sevinse Home Bambu Düzenleyici

DERJLY Şişme Kanepe

DERJLY Şişme Kanepe

Dışarıda ya da evde kullanabileceğiniz bu şişme kanepe çok rahat. Her yere yanınızda taşımak için çantası olan şişme kanepeyi ister sahil kenarında ister festival alanında kullanabilirsiniz.

568 TL olan şişme kanepe Temu'da 630 TL.

DERJLY Şişme Kanepe

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

Ozcanlar Mdf Tablo Seti

Ozcanlar Mdf Tablo Seti

Çerçevesiz bu tablolar 10 parça geliyor. MDF olan tablolarla evinizin görünümü çok değişecek. Bu tabloları salona ya da odalara asabilirsiniz. 

264 TL olan set Temu'da 305 TL.

Ozcanlar Mdf Tablo Seti

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mulan
mulan
Onedio Üyesi
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