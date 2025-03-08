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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 8 Mart 2025 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 8 Mart 2025 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
08.03.2025 - 14:54

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 08.03.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Coverzone Tablet Tutucu

Coverzone Tablet Tutucu

Tabletin yukarıda durması gereken durumlarda bu tutucu şart. Ayarlanabilir olduğu için istediğiniz şekle getirebiliyorsunuz. 155 cm olan stand ile rahat şekilde tabletinizi kullanabileceksiniz.

Ürün beklentimin çok çok üstünde. Kurulumuda çok basit. Malzeme kalitesi çok iyi. Alt tabanıda çok sağlam ve ağır olmasıda ayrıca güven verici. Ayrıca satıcıya yolladığı hediye için teşekkür ederim.

Bu ürün 734 TL. Temu'da ise 1.027 TL.

Coverzone Tablet Tutucu

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

Ahşap Cordoba Katlanır Masa

Ahşap Cordoba Katlanır Masa

60x90 cm olan masa katlanır model. Bu sayede işiniz bitince katlayıp kenara alabiliyorsunuz. Ahşap masayı yemek masası ya da çalışma masası olarak kullanmak mümkün.

çocuğumun ders yapması için aldım paketleme olsun malzeme kalitesi herşey çok güzel. Kesinlikle tavsiye ederim en iyi fiyat

1.025 TL olan masa Temu'da 1.035 TL. 

Ahşap Cordoba Katlanır Masa

Fuqiduo LED Gökyüzü Projektörü

Fuqiduo LED Gökyüzü Projektörü

Gökyüzü modelli projektör uzaktan kumandalı. Çocuklar için güzel bir hediye olacak projektörü çocuklar gece uyurken açabilirler. Yetişkinlerin de hoşun gidebilecek bu projektörün 10 ışık modu ve 3 parlaklık ayarı var.

581 TL olan projektör Temu'da 976 TL.

Fuqiduo LED Gökyüzü Projektörü

WOOVEN DESIGN TASARIM C Orta Sehpa

WOOVEN DESIGN TASARIM C Orta Sehpa

Tekerlekli bu sehpa koltuk yanları için ideal. Şık mobilya beyaz rengiyle her şeye uyuyor. C sehpa sayesinde koltukta otururken rahatça yemek yiyebilir ya da bilgisayarla ilgilenebilirsiniz. 

649 TL olan sehpa Temu'da 966 TL.

WOOVEN DESIGN TASARIM C Orta Sehpa

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

Yaootely Vinil Plak Tutucu

Yaootely Vinil Plak Tutucu

Plaklarınız çoksa o zaman tutucu şart. Plaklarınızı dizebileceğiniz bu tutucu çok işinize yarayacak. Plaklarınızı sergileyebileceğiniz bu tutucu çok güzel! 

717 TL olan tutucu Temu'da 1.037 TL.

Yaootely Vinil Plak Tutucu

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BUFFER® Çanta Tipi Tırnak Bakım Seti

BUFFER® Çanta Tipi Tırnak Bakım Seti

12 parçalık bu tırnak bakım seti çantalı olduğu için çok güzel. Seyahatlerde yanınızda taşıyabileceğiniz setin içinde tırnaklarınız için her şey var. Manikür ve pedikür seti olan bu set kaçmaz bizce!

ihtiyacı gidermeye yeterli fiyat performans ürünü

159 TL olan bakım seti Temu'da 170 TL.

BUFFER®  Çanta Tipi Tırnak Bakım Seti

Pazar Kapısı BOHE Makyaj Çantası

Pazar Kapısı BOHE Makyaj Çantası

Makyaj çantanız yoksa bunu alabilirsiniz. Her seyahate yanınızda götürebileceğiniz makyaj çantası çok kullanışlı. 

%5 indirime giren çantanın benzeri Temu'da 319 TL.

Pazar Kapısı BOHE Makyaj Çantası

Koton Bisiklet Yaka Kısa Kollu Tişört

Koton Bisiklet Yaka Kısa Kollu Tişört

Siyah düz tişörtler çok kullanışlı oluyor. Pamuklu bu tişörtle yazın rahat edeceksiniz. Kombinlemesi çok kolay tişört gardırobunuzun en kullanışlı parçalarından biri olacak.

%51 indirime giren tişört 138 TL, Temu'da 200 TL.

Koton Bisiklet Yaka Kısa Kollu Tişört

Danfiki Kadın Panço

Danfiki Kadın Panço

Panço kışın en çok kullanılanlarından biri. Soğuk havalarda sizi sıcacık tutacak pançonun renkleri de çok güzel. Her şeye uyacak panço kış için gardırobunuzda olmalı.

329 TL olan panço Temu'da 427 TL.

Danfiki Kadın Panço

DeFacto Kazak

DeFacto Kazak

Bu basic model kazak çok kullanışlı. Her şeyin üzerine giyebileceğiniz bu kazak kaçmaz!

%71 indirime giren kazak 158 TL. Temu'da benzer bir model 234 TL.

DeFacto Kazak

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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mulan
mulan
Onedio Üyesi
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