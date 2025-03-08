Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 8 Mart 2025 Amazon Ürün Önerileri

Tabletin yukarıda durması gereken durumlarda bu tutucu şart. Ayarlanabilir olduğu için istediğiniz şekle getirebiliyorsunuz. 155 cm olan stand ile rahat şekilde tabletinizi kullanabileceksiniz.

Ürün beklentimin çok çok üstünde. Kurulumuda çok basit. Malzeme kalitesi çok iyi. Alt tabanıda çok sağlam ve ağır olmasıda ayrıca güven verici. Ayrıca satıcıya yolladığı hediye için teşekkür ederim.

Bu ürün 734 TL. Temu'da ise 1.027 TL.

Coverzone Tablet Tutucu

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