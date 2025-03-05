Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 5 Mart 2025 Amazon Ürün Önerileri

Sweatshirt almak istiyorsanız bu modele bakabilirsiniz. Oversize model bu sweatin kapüşonu da var. Bu sweat çok satanlarda 1. sırada yer alıyor.

Kalınlığı çok güzel.

%53 indirime giren sweat 243 TL, Temu'da ise benzer bir sweat 302 TL.

DeFacto Kadın Sweatshirt

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