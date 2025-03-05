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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 5 Mart 2025 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 5 Mart 2025 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
05.03.2025 - 16:53

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 05.03.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Peluş Kedi Evi

Peluş Kedi Evi

Peluş kedi evi çok tatlı. Kediniz varsa alabileceğiniz kedi evi, su geçirmiyor ve soğuğa dayanıklı. Kedilerin içine girerek uyumaya bayılacağı bu evi kedinize hediye olarak alabilirsiniz.

Hediyeniz için çok teşekkürler ürünü beğendik sadece boyutu küçük ona dikkat etmemişim.

349 TL olan kedi evi Temu'da 375 TL.

Peluş Kedi Evi

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

LOLPALONE Boho Örme Battaniye

LOLPALONE Boho Örme Battaniye

Televizyonda bir şeyler izlerken üstünüzü örtmek için bu battaniye ideal. 127x172 cm olan battaniye yumuşacık. Desenine hayran olacağınız battaniye çok şık duruyor.

845 TL olan battaniye Temu'da 849 TL.

LOLPALONE Boho Örme Battaniye

Clixde Ayak Masaj Aleti

Clixde Ayak Masaj Aleti

Ayaklarınıza masaj yapmak için bu aleti alabilirsiniz. Yorulduğunuz, çok ayakta kaldığınız günlerde bu masaj aleti kurtarıcı olacak.

260 TL olan masaj aleti Temu'da benzeri 269 TL.

Clixde Ayak Masaj Aleti

DeFacto Kadın Sweatshirt

DeFacto Kadın Sweatshirt

Sweatshirt almak istiyorsanız bu modele bakabilirsiniz. Oversize model bu sweatin kapüşonu da var. Bu sweat çok satanlarda 1. sırada yer alıyor.

Kalınlığı çok güzel.

%53 indirime giren sweat 243 TL, Temu'da ise benzer bir sweat 302 TL.

DeFacto Kadın Sweatshirt

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

Gözayn Kapaklı Dekoratif Küllük

Gözayn Kapaklı Dekoratif Küllük

Kapağı olan küllük çok şık. Hem kullanışlı hem de dekoratif küllük sigara içenler için şart. Bu küllük seramikten yapılmış.

285 TL olan küllük Temu'da 327 TL.

Gözayn Kapaklı Dekoratif Küllük

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DeFacto Okul Sırt Çantası

DeFacto Okul Sırt Çantası

Büyük boy sırt çantası çok kullanışlı. Özellikle okula giderken ideal çantalardan olan bu çanta beyaz rengiyle çok güzel duruyor.

Ürünü Bayadır kullanıyorum rengi krem ve açık gri arası kumaş olarak ince ama kalın kitap termos vs. taşımama rağmen hala sağlam tavsiye ederim

%4 indirime giren sırt çantası Temu'da 410 TL.

DeFacto Okul Sırt Çantası

Kış Pilot Şapkası

Kış Pilot Şapkası

Pilot şapkası modeli olan bu şapka modeli kış için ideal. Kafanızı sıcak tutacak şapka kulakları da kapatıyor. 

339 TL olan şapka Temu'da 438 TL.

Kış Pilot Şapkası

CHYIR Kore Tarzı Dikdörtgen Tava

CHYIR Kore Tarzı Dikdörtgen Tava

Yapışmaz yapısı ile çok kullanışı tava dikdörtgen model. Açıkta bir şeyler pişirmek için bu tava ideal. 

499 TL olan tava Temu'da 508 TL.

CHYIR Kore Tarzı Dikdörtgen Tava

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

Emey Zemin Derzi Fırçası

Emey Zemin Derzi Fırçası

Çok fonksiyonlu bu fırça zeminler için kullanılıyor. Sert kılları olduğu için zeminleri mis gibi yapıyor. Banyodan mutfağa her yerde bu fırça kullanılabiliyor.

Güzel sert fırçası iyi kazıyor. 

Şu an bu fırça %6 indirimde. 70 TL olan fırça Temu'da 158 TL.

Emey Zemin Derzi Fırçası

Pazar Kapısı Kurutma Bezleri

Pazar Kapısı Kurutma Bezleri

Bu kurulama bezleri her mutfağa şart. 30x30 cm kurutma bezleri çok işinize yarayacak. Üç ayrı renk gelen bu bezler bal kabağı, krem ve bej renklerinde. Bu bezler aynı zamanda mikrofiber.

%5 indirimli bezler 118 TL. Temu'da ise 203 TL.

Pazar Kapısı Kurutma Bezleri

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mulan
mulan
Onedio Üyesi
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