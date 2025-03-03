Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 3 Mart 2025 Amazon Ürün Önerileri

Evcil hayvanları taramak için güzel bir tarak olan bu model buharlı. Hem kediler hem köpekler için kullanılabilen tarak şarj edilerek kullanılabiliyor. Plastik model fırçanın tutma sapıyla kullanması kolay.

144 TL olan tarak Temu'da 150 TL.

Buharlı Tarak

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