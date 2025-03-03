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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 3 Mart 2025 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 3 Mart 2025 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
03.03.2025 - 18:33

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 03.03.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Herotasarım Kısa Kollu Tişört

Herotasarım Kısa Kollu Tişört

Pandalı bu tişört çok tatlı. Üzerinde yatan bir panda olan tişört kısa kollu. Yaz boyu bu tişörtü giymek isteyeceksiniz.

149 TL olan tişört Temu'da 212 TL.

Herotasarım Kısa Kollu Tişört

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

XHAN Crop Bluz

XHAN Crop Bluz

Yuvarlak yaka bu bluzla çok şık olacaksınız. Crop model bluzla yaptığınız kombinleri herkes çok beğenecek. Uzun kollu bluz %65 pamuktan yapılmış.

169 TL olan bluzun benzeri Temu'da 260 TL.

XHAN Crop Bluz

IKEA 365+ Altlık

IKEA 365+ Altlık

Bardak altı için ideal altlıklardan olan bu model 2 tane geliyor. Mantar altlık bardakların eşyalarınızı kirletmesini engelliyor.

Ürün göründüğü gibi.Çay fincanı için aldım.Kullanışlı.Ürünler çabuk soğumuyor ve dökülmüyor.Paketleme gayet güzel.Kargo tam zamanında geliyor.

134 TL olan altlık Temu'da 139 TL.

IKEA 365+ Altlık

HAMUR Easy Case Laptop Çantası

HAMUR Easy Case Laptop Çantası

14 inç bilgisayarlar için uygun çanta çok tatlı duruyor. Yumuşak yapısıyla kullanışlı çanta dolgulu olduğu için oldukça güvenli. 37x27 cm olan çantanın dış yüzeyi leke tutmuyor.

298 TL olan çanta Temu'da 427 TL.

HAMUR Easy Case Laptop Çantası

pandaonly Banyo Paspası

pandaonly Banyo Paspası

Banyo için uygun halı 50x80 cm. Panda desenli bu paspas kaymaz yapıda olduğu için banyolarda kullanılabiliyor. 6 tane tutucuyla gelen paspas süper yumuşak yapıda.

358 TL olan paspas Temu'da 565 TL.

pandaonly Banyo Halısı

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Bohem Halı

Bohem Halı

Jüt görünümlü halı her odaya uygun. Salondan yatak odasına her yerde kullanabileceğiniz halı 50x80 cm boyutlarında. Bej halı her evin dekoruna uyuyor. 

197 TL olan halı Temu'da 397 TL.

Bohem Halı

Trend Dekoratif Saksı Standı

Trend Dekoratif Saksı Standı

2 katlı bu stand tam evlere göre. Evinizin en güzel köşesine koyabileceğiniz saksılık evin dekoruna uyum sağlayacak bir parça. Bu saksılık 70 cm uzunluğunda. Doğal ahşaptan yapılan standa bitkilerinizi koyup sergileyebilirsiniz.

349 TL olan stand Temu'da 429 TL.

Trend Dekoratif Saksı Standı

Plastik Yumurta Kutusu

Plastik Yumurta Kutusu

30 bölmeli bu kutu yumurtalar için kullanılıyor. Yumurtaların düzgün durmasını sağlayacak kutu 3 katlı. Yumurtaları saklamak için bu kap ideal!

Çok kullanışlı ve buzdolabına uyum sağlıyor.

155 TL olan kutu Temu'da 204 TL.

Plastik Yumurta Kutusu

TrendSeninle Body

TrendSeninle Body

Bisiklet yaka olan body uzun kollu. Sonbahar ve kış için uygun body her şeyle kombinlenebiliyor. Pantolon ve etekle uyabilecek body çok şık duruyor.

281 TL olan body Temu'da 375 TL.

TrendSeninle Body

Buharlı Tarak

Buharlı Tarak

Evcil hayvanları taramak için güzel bir tarak olan bu model buharlı. Hem kediler hem köpekler için kullanılabilen tarak şarj edilerek kullanılabiliyor. Plastik model fırçanın tutma sapıyla kullanması kolay.

144 TL olan tarak Temu'da 150 TL.

Buharlı Tarak

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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mulan
mulan
Onedio Üyesi
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