Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 1 Mart 2025 Amazon Ürün Önerileri

Kolej model montlar son zamanlarda çok moda. Erkekler için tasarlanan bu kolej montu oversize. İçi yumuşak tüylü mont krem renkli. Her kombine uyacak ceket güzel bir hediye de olabilir.

331 TL olan ceket Temu'da 340 TL.

DeFacto Oversize Fit Ceket

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