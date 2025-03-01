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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 1 Mart 2025 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 1 Mart 2025 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
01.03.2025 - 11:47

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 01.03.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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DeFacto Oversize Fit Ceket

DeFacto Oversize Fit Ceket

Kolej model montlar son zamanlarda çok moda. Erkekler için tasarlanan bu kolej montu oversize. İçi yumuşak tüylü mont krem renkli. Her kombine uyacak ceket güzel bir hediye de olabilir.

331 TL olan ceket Temu'da 340 TL.

DeFacto Oversize Fit Ceket

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

MaNMaNing Kadın Çanta

MaNMaNing Kadın Çanta

Çapraz model çantalardan olan bu çanta çok rahat. Günlük olarak kullanabileceğiniz çantanın başka renkleri de var. 

245 TL olan çantanın benzeri Temu'da 369 TL.

MaNMaNing Kadın Çanta

Touchstone Bakır Bilezik

Touchstone Bakır Bilezik

Bakırdan yapılan bu bileklik kalın model. Üzerindeki işlemeleriyle çok güzel duran bu bilezik her şeye çok yakışıyor. Kombinlerinizi çok güzel şekilde tamamlayacak bu bilezik oldukça sağlam.

329 TL olan bileziğin farklı bir modeli Temu'da 338 TL.

Touchstone Bakır Bilezik

Herniks Kedi Tırmalama Kartonu

Herniks Kedi Tırmalama Kartonu

Kedilerin en sevdikleri şeylerin başında tırmalamak geliyor. Kedinizin bir tırmalama tahtası yoksa o zaman bunu alabilirsiniz. İstedikleri zaman üstlerinde yatabildikleri bu tırmalama tahtası kedinizin en sevdiği oyuncağı olacak.

kedilerim bayıldı tşk ederim.

144 TL olan kartonun benzeri Temu'da 262 TL.

Herniks Kedi Tırmalama Kartonu

Sky Socks Kışlık Çorap Seti

Sky Socks Kışlık Çorap Seti

5 tane gelen çoraplar kalın model. Havlu model çoraplar sayesinde kışın hiç üşümeyeceksiniz. Bu çoraplar farklı rengiyle her kombine uyuyor. 

199 TL olan çorap seti Temu'da 212 TL.

Sky Socks Kışlık Çorap Seti

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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astak At MDF Tablo

astak At MDF Tablo

12 parçalık bu tablo seti çok şık. Oturma alanına çok yakışacak tabloların üzerinde atlar var. Atları seviyorsanız bu tablolara bayılacaksınız. MDF olan tabloları kolayca duvara asabiliyorsunuz.

129 TL olan tabloların yine atlısı Temu'da 324 TL.

astak At MDF Tablo

Antika Stil Oval Poz Çerçevesi

Antika Stil Oval Poz Çerçevesi

Böyle farklı çerçeveleri seviyorsanız bu modele bayılacaksınız. Vintage çerçeve oval model. Eviniz için güzel bir dekorasyon ürünü olacak bu çerçeve çok şık bir parça!

280 TL olan çerçeve Temu'da 325 TL.

Antika Stil Oval Poz Çerçevesi

Lovelybird Tpe Yoga Fitnes Matı

Lovelybird Tpe Yoga Fitnes Matı

Yoga yapıyorsanız bu mantar kaplama matı alabilirsiniz. Hem rahat hem de kullanışlı olan matla çok daha rahat yoga yapabileceksiniz. Yoga yaparken rahat olmak istiyorsanız bu matı deneyin deriz!

801 TL olan mat Temu'da 887 TL.

Lovelybird Tpe Yoga Fitnes Matı

Cata Rio Masa Lambası

Cata Rio Masa Lambası

Masa lambası arıyorsanız bu modele bakabilirsiniz. 3 ayrı rengi olan lambayı şarj ederek kullanmak mümkün. Metal tabanı olan lamba dokunmatik şekilde kullanılabiliyor.

419 TL olan masa lambası Temu'da 447 TL.

Cata Rio Masa Lambası

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

YWHWXB Koleksiyonluk Fil Set

YWHWXB Koleksiyonluk Fil Set

Evde süs objelerini seviyorsanız bunları da çok seveceğiniz kesin. 3 tane fil olan bu sette bir anne fil ve 2 yavru fil var. Asılı şekilde duran süsleri rafa koyarak sergileyebilirsiniz.

162 TL olan set Temu'da 530 TL.

YWHWXB Koleksiyonluk Fil Set

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mulan
mulan
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