Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 27 Şubat 2025 Amazon Ürün Önerileri

Tam set bu banyo takımı gri renkli. Çoğu banyoya uyacak bu sette olması gereken her şey var. 5 parçalık sette tuvalet fırçası, çöp kutusu, sıvı sabunluk, katı sabunluk ve diş fırçalık var.

Kesinlikle tavsiye ederim kısa sürede sorunsuz bir şekilde geldi ürün duruşu kaliteli

741 TL olan banyo seti Temu'da 785 TL.

Primanova Toskana Banyo Seti

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