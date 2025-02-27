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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 27 Şubat 2025 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 27 Şubat 2025 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
27.02.2025 - 16:47

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 27.02.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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SGerste Çocuk Golf Sopası

SGerste Çocuk Golf Sopası

Çocuklar için tasarlanan bu golf sopaları çok güzel. Çocuklar yazın bu sopalarla dışarıda her yerde oyun oynayabilecekler. Dayanıklı sopalarla çocuklarınızla birlikte eğlenceli aktiviteler yapabileceksiniz.

350 TL olan golf seti Temu'da 352 TL.

SGerste Çocuk Golf Sopası

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

MediWitt Bacak Arası Pozisyon Yastığı

MediWitt Bacak Arası Pozisyon Yastığı

Yan yatanlar için gerekli bu bacak arası yastıkla rahat uyumak mümkün. Eğer yana dönerek yatıyorsanız o zaman kendinize bu yastıktan bir tane alın deriz! Bu yastıktan sonra rahat uyuyacağınız kesin.

300 TL olan yastık Temu'da 442 TL.

MediWitt Bacak Arası Pozisyon Yastığı

Duoc Barok Taç

Duoc Barok Taç

Özel günlerde takabileceğiniz bu taç çok şık. Düğün ya da başka özel günler için ideal taç her elbiseye çok yakışacaktır. Siyah taşlı bu taçla çok güzel olacağınız kesin.

279 TL olan taç Temu'da 376 TL.

Duoc Barok Taç

Primanova Toskana Banyo Seti

Primanova Toskana Banyo Seti

Tam set bu banyo takımı gri renkli. Çoğu banyoya uyacak bu sette olması gereken her şey var. 5 parçalık sette tuvalet fırçası, çöp kutusu, sıvı sabunluk, katı sabunluk ve diş fırçalık var.

Kesinlikle tavsiye ederim kısa sürede sorunsuz bir şekilde geldi ürün duruşu kaliteli

741 TL olan banyo seti Temu'da 785 TL.

Primanova Toskana Banyo Seti

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

adL Büzgülü Bluz

adL Büzgülü Bluz

Kolları büzgülü bu bluz çok şık duruyor. Günlük ya da özel günler için kullanılabilecek bluz turuncu rengiyle çok göze çarpıyor. Etek ya da pantolonlarla kombinlenebilecek bluz size çok yakışacak bizce.

240 TL olan bluz Temu'da 332 TL.

adL Büzgülü Bluz

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Lava Döküm Izgara Tava

Lava Döküm Izgara Tava

Döküm ızgara 21x30 cm. Silikon saplı tava ile evde leziz yemekler yapacaksınız. 

Ürün göründüğünden kaliteli ve ergonomik kullanım, yalnız tutacak tarafı güven vermiyor havlu ile tutuyorum.

709 TL olan tava Temu'da 873 TL.

Lava Döküm Izgara Tava

Wedity Kristal Kolye Seti

Wedity Kristal Kolye Seti

Kristal kolye çok güzel duruyor. Yanında küpeleri de olan kolye setini özel günler için düşünebilirsiniz. Düğün için ideal takılardan olacak set tam fiyat-performans ürünü.

188 TL olan setin benzeri Temu'da 264 TL.

Wedity Kristal Kolye Seti

SEMECCA TEXTILE Pamuklu Kadife Bornoz

SEMECCA TEXTILE Pamuklu Kadife Bornoz

Bornozunuz yoksa bu modele bakabilirsiniz. Kadife kumaştan üretilen bornoz pamuklu kumaştan yapılmış. Rahat bornozun kapüşonu da var. Yeşil renkli bornoz çok şık duruyor.

1. sınıf bir bornoz değil ama fiyatına göre çok iyi. Çok iyisi x3 fiyatlı.

529 TL olan bornoz Temu'da 694 TL.

SEMECCA TEXTILE Pamuklu Kadife Bornoz

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

xesha Yapay Sarmaşık

xesha Yapay Sarmaşık

2.5 metre gelen sarmaşık yapay. Eviniz için güzel bir dekor olacak bu sarmaşık ile eviniz çok daha hoş görünecek. 

89 TL olan sarmaşığın Temu'da başka modeli 157 TL.

xesha Yapay Sarmaşık

Bino Yan Sehpa

Bino Yan Sehpa

Yan sehpalar evde çok kullanışlı oluyor. Modern bu sehpayı koltuğun kenarına koyabilirsiniz. Üzerine yiyeceklerinizi ya da içeceklerinizi koyarak rahatça oturabilirsiniz.

699 TL olan sehpa Temu'da 935 TL.

Bino Yan Sehpa

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mulan
mulan
Onedio Üyesi
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