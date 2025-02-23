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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 23 Şubat 2025 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 23 Şubat 2025 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
23.02.2025 - 09:09

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 23.02.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Hisli Şeyler Kareli Defter

Hisli Şeyler Kareli Defter

80 yapraklı bu defter çok şeker. Üzerinde yazısı olan defter 18.5x25 cm. Kareli bu defteri ister okul ister iş için kullanabilirsiniz. 

Arkasında çıkartmaları olan güzel bir defter.

142 TL olan defter Temu'da 151 TL.

Hisli Şeyler Kareli Defter

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

DeFacto Boxy Fit Sweatshirt

DeFacto Boxy Fit Sweatshirt

Kapüşonlu sweatshirtler kışın en sık giyilenlerden. Bu kalın sweatle kış daha rahat geçecek. 3 ayrı rengi olan sweatshirtü her şeyle kombinleyebilirsiniz. 

Şahane bir sweatshirt, kumaş kalitesi, kalınlığı, kesimi, boyu ve duruşu çok güzel ve kaliteli.. Kendi bedeninizi alabilirsiniz, kargo ve paketleme de çok özenliydi. Amazon ve Defacto ya teşekkür ederim.

359 TL olan sweatshirt Temu'da 393 TL.

DeFacto Boxy Fit Sweatshirt

Mürdüm Home Mira Havlu Seti

Mürdüm Home Mira Havlu Seti

Tek renk bu set mürdüm renginde. Setin içinde banyo havlusu, el havlusu ve mutfak havlusu var. 70x140 cm banyo havlusu, 50x90 cm el havlusu ve 30x50 cm mutfak havlusu olan set çok güzel.

Havlular biraz ince ama güzel .Kullanılır

244 TL olan setin ikilisi Temu'da 472 TL.

Mürdüm Home Mira Havlu Seti

Dreams Kuzulu Çıtçıtlı Body

Dreams Kuzulu Çıtçıtlı Body

Bodyler bebekler için en çok olması gereken parçalar. Ne kadar body alsanız o kadar iyi. Bu uzun kollu body yeşil rengiyle çok tatlı duruyor. Üzerinde kuzu desenleri olan bodynin bebeğinize çok yakışacağı kesin.

177 TL olan bodynin başka modeli Temu'da 254 TL.

Dreams Kuzulu Çıtçıtlı Body

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

LAV Galata Bardak Seti

LAV Galata Bardak Seti

12 tane gelen bu bardaklar her eve lazım. Yüksek kaliteli camdan üretilen bardaklar çok şık duruyor. Masalarınızı süsleyecek bu bardaklar iki farklı boyda geliyor. 

%5 indirime giren bardaklar 333 TL, Temu'da ise başka model 6 bardak 650 TL.

Sağlam geldi fiyatına göre harika, tekrar sipariş verdim. Küçük boyu filtre kahve - americano gibi kahveleri içmek için de güzel

LAV Galata Bardak Seti

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OnePiece Silikon Mum Kalıpları

OnePiece Silikon Mum Kalıpları

Evde mum yapıyorsanız bu set tam sizlik. İçinde 3 tane mum kalıbı olan bu setle istediğiniz mumları yapabileceksiniz. Fitil ve klips de olan setle sadece kendinize değil, sevdiklerinize de mum yapabileceksiniz.

Bu mum yapma seti 164 TL. Temu'da ise sadece 3'lü mum kalıbı 160 TL.

OnePiece Silikon Mum Kalıpları

Paşabahce Kilitli Saklama Kabı

Paşabahce Kilitli Saklama Kabı

Kilitli saklama kapları mutfakta çok işe yarıyor. 1010 cc kapasiteli bu kap çok kullanışlı. Bölmeli bir kap olduğu için ayrı ayrı şeyler koyup saklayabilirsiniz. 

Kaliteli ürün, kapak tam kapanıyor ve büyüklük ideal. Siyak ve yeşil zeytin koyarak kullanıyorum.

Bu kilitli saklama kabı 272 TL, Temu'da ise 6 tane gelen ve toplam 1062 cc kapasiteli olan kaplar 691 TL.

Paşabahce Kilitli Saklama Kabı

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

Digithome Servis Tabağı Seti

Digithome Servis Tabağı Seti

6'lı gelen tabaklar servis tabağı. 24 cm olan bu tabaklar düz krem renginde. Kurduğunuz şık sofrala çok yakışacak bu tabaklarla sofranız çok daha zarif görünecek.

649 TL olan set Temu'da 954 TL.

Digithome Servis Tabağı Seti

GRACEART Kadın Kimono

GRACEART Kadın Kimono

Üzerinde tavşan ve çiçekler olan bu kimono çok tatlı. Dışarıda da giyebileceğiniz kimonoya herkesin bayılacağına eminiz!

391 TL olan kimono Temu'da 413 TL.

GRACEART Kadın Kimono

DeFacto Kadın Etnik Desenli Mini Elbise

DeFacto Kadın Etnik Desenli Mini Elbise

Etnik desenli bu elbise mini model. Yaz için ideal elbiselerden olan elbise ile yazın çok rahat edeceksiniz. Sarı rengiyle ışıl ışıl elbise günlük giymek için uygun.

240 TL olan elbisenin daha uzunu Temu'da 366 TL.

DeFacto Kadın Etnik Desenli Mini Elbise

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mulan
mulan
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