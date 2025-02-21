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BİM'e Gelse de Alsak Diye Beklediğiniz Temizliği Zevkli Hale Getiren Ürünler

etiket BİM'e Gelse de Alsak Diye Beklediğiniz Temizliği Zevkli Hale Getiren Ürünler

mulan
mulan - Onedio Üyesi
21.02.2025 - 11:46

Temizlik yaparken hepimiz pratik ürünlere yöneliyoruz. Daha kolay ve pratik temizlik yapmanızı sağlayacak ürünleri sizler için derledik. Gelin bu ürünler neler birlikte bakalım...

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 21.02.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Fakir Alına Clean Mop Buharlı Temizleyici

Fakir Alına Clean Mop Buharlı Temizleyici

Buharlı temizleyiciler temizliği çok kolaylaştırıyor. Daha iyi bir temizliği daha kısa sürede yapmanızı sağlayacak bu buharlı temizleyici 1300 Watt güce sahip. Halılardan zeminlere, ocaklardan lavabolara her yeri bu temizleyici ile temizlemek mümkün.

Temizlikle başı dertte olanlar hiç cekinmeden alın. Kaliteli bir ürün pahalı  benzerlerinden hiç farkı yok. Buharlı bir temizlik için ideal içinize buharlı temizlik siniyorsa mutlaka alınabilir. Kolisini sanırım kargocular yakan top oynamak için kullanmış olmalilarki hiç bir aparat poşetlerde kalmamıştı hepsi isyan edip kutunun içine sinmislerdi.

Fakir Alına Clean Mop Buharlı Temizleyici

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

Sleepy Easy Clean

Sleepy Easy Clean

Sleepyler artık herkesin eli ayağı. Temizlikte o kadar çok kullanıyoruz ki neredeyse bez nedir unuttuk. Bu yeni kokuları olan Sleepyler lilyum buketi, orkide bahçesi ve kiraz çiçeği gibi kokuyor. Evi mis gibi kokutacak temizlik havluları 3 tane geliyor.

Bu tarz mendillerin arasında açık ara en iyisi sleepy bu seride çok güzel olmuş kokular harika sadece mendilleri biraz küçük gibi geldi bana paketlemede çok güzeldi.

3 tane gelen bu temizlik havluları 245 TL.

Sleepy Easy Clean

Sleepy Easy Clean Süper Yağ Çözücü&Kireç Sökücü Havlu

Sleepy Easy Clean Süper Yağ Çözücü&Kireç Sökücü Havlu

Sleepy temizlik havlularından sonra çıkan bu havlular herkesin yeni favorisi. Kireç sökücü ve yağ çözücü özellikteki temizlik havluları ile artık başka bir şeye ihtiyaç duymadan her yerdeki kirleri temizleyeceksiniz.

İkisini de çok beğendim köpük köpük sil temizle sadece durulamak gerekiyor ama aşırı pratik

Sleepy Easy Clean Süper Yağ Çözücü&Kireç Sökücü Havlu

Philips HomeRun 3000 Serisi Robot Süpürge

Philips HomeRun 3000 Serisi Robot Süpürge

Robot süpürgelerin rahatlığını artık anlatmaya gerek yok. Temizliği kolaylaştıran ve zevkli hale getiren robot süpürge hem süpürüyor hem siliyor. Evde yokken bile sizin yerinize temizlik yapacak robot süpürge işleri çok kolaylaştırıyor.

İyi ki almışım,  yorumları okuyunca acaba mı dedim, ama yorumlara aldırmadı,  4000 pa çekiş gücü segmentinde en iyisi. Bütün parkeler ve halıları tertemiz yaptı. Yorumlarda iyi süpürmüyor demişler,  bunu neden söylediler anlamadım. İyi ki de bu markayı almışım,  ilk halı yıkama süpürgem de philips Di. Bu markayı iyi tanıyorum.

Philips HomeRun 3000 Serisi Robot Süpürge

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

Ekostem Çift Cam Silme Aparatı

Ekostem Çift Cam Silme Aparatı

Mıknatıslı aparat ile cam silme derdi son buluyor. Tüm camlarda kullanabileceğiniz aparatla artık yorulmadan cam silebileceksiniz. 

Bunca zaman almadığıma pişmanım. Çok başarılı bir ürün. Elime ulaştığında camları henüz silmiştim ve uzanamadığım yerleri sopayla sildiğim için dalga dalgaydı. Sadece pedlerini ıslatarak denedim ve ilk denemeye göre bile çok başarılıydı hiç iz kalmadı. Benden duyan dört kişiye de aldırdım. Kesinlikle tavsiye ederim. Satıcıya da hızlı teslimat, eksiksiz ve düzgün kargolama için teşekkür ederim.

Ekostem Çift Cam Silme Aparatı

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Diversey Taski Clonet Banyo Temizleyicisi

Diversey Taski Clonet Banyo Temizleyicisi

Evde en zor temizlenen yerlerin başında banyolar geliyor. Kireç çözücü etkili bu temizleyici işlerinizi çok kolaylaştırıyor. 750 ml'lik şişelerde olan temizleyici 6'lı şekilde geliyor.

Süper ürün güzel paketleme uygun fiyat daha ne olsun. Teşekkürler HEPSİBURADA iyiki varsın bize bu imkanları sağliyorsun

Diversey Taski Clonet Banyo Temizleyicisi

Ss Sihirli Silikon Bulaşık Yıkama Eldiveni

Ss Sihirli Silikon Bulaşık Yıkama Eldiveni

Bulaşık yıkarken eldiven kullanıyor olabilirsiniz ama bu eldivenler çok başka. Tırtıklı model eldivenle bir şeyleri yıkarken çok rahat edeceksiniz. Mutfakta işinizi yarıya indirecek eldivenlerle temizlik yapmak çok daha zevkli!

Ss Sihirli Silikon Bulaşık Yıkama Eldiveni

Sihirli Mop Köşe Bucak Toz Mopu

Sihirli Mop Köşe Bucak Toz Mopu

Toz almak en sevilmeyen işlerden olabilir. Yanında yedek beziyle gelen bu toz bezi özellikle dar alanlar için ideal. Toz alma işini çok kolaylaştıran mop her eve lazım!

229 TL olan mop tam bir fiyat-performans ürünü.

Sihirli Mop Köşe Bucak Toz Mopu

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

Vancl Çok Amaçlı İnce Temizlik Fırçası

Vancl Çok Amaçlı İnce Temizlik Fırçası

3 tane gelen temizlik fırçası özellikle derz aralarını temizlemek için ideal. Banyodan mutfağa her yerde kullanılabilen temizleme fırçaları detaylı temizlik yaparken çok işinize yarayacak.

Sert fırçası güzel. Parasını hak ediyor. Tavsiye ederim.

Bu fırçalar çok ucuz, 89,90 TL.

Vancl Çok Amaçlı İnce Temizlik Fırçası

Domestos Tuvalet Temizleyici

Domestos Tuvalet Temizleyici

Tuvalet temizlerken yardımcı olacak bir ürün arıyorsanız bu ürünü deneyebilirsiniz. Domestos kalitesiyle gelen bu ürünün kireç çözücü fonksiyonu var. 750 ml kapasiteli Domestos ile tuvalet temizliği çok daha kolay hale gelecek.

Domestos en güçlü gerçekten banyolar için bunu kullanıyorum başka bir şeye gerek kalmıyor

Domestos Tuvalet Temizleyici

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Yakut Kendinden Sıkmalı Mop

Yakut Kendinden Sıkmalı Mop

Kendinden sıkmalı mop olan bu ürünün deterjan haznesi var. Kolayca yüzeyleri temizleyeceğiniz bu mop evde işleri çok rahat hale getiriyor. Fayans, parke, mermer gibi yüzeylerde kullanılabiliyor.

Çok pratik.

Yakut Kendinden Sıkmalı Mop

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mulan
mulan
Onedio Üyesi
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