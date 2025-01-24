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BİM'e Gelse de Alsak Diye Beklediğiniz Küçük Dokunuşlarla Evinize Renk Katacak Ürünler

etiket BİM'e Gelse de Alsak Diye Beklediğiniz Küçük Dokunuşlarla Evinize Renk Katacak Ürünler

mulan
mulan - Onedio Üyesi
24.01.2025 - 18:19

Evinizi güzelleştirmek için öyle büyük büyük dekor ürünlerine ihtiyacınız yok. Küçük ürünlerle de evinizi güzel hale getirmeniz mümkün. Gelin sizin için seçtiklerimize birlikte bakalım...

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 24.01.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Özcanlar Tablo Seti

Özcanlar Tablo Seti

Çerçeve görünümlü bu tablolar 6 parça geliyor. Salonunuz için güzel bir dekor olacak bu tabloların üzerinde çeşitli şekiller var.

Çok güzel çok kaliteli  bayıldımmm bir puan kırmamın sebebi,ben alana kadar fiyatı düşmeyen ürün ben aldıktan sonra fiyatı düşmüş,üzdü dhdhhd

Sepete özel fiyatı 200 TL olan tablo seti kaçmaz!

Özcanlar Tablo Seti

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

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Askar Decor Minimal Vazo Seti

Askar Decor Minimal Vazo Seti

10 cm olan biblolar beyaz rengiyle çok güzel. Dekoratif ürünler üçlü set olarak geliyor. Vazo seti güzel bir ev hediyesi de olabilir. 

Çok beğendim çok güzel.

98 TL olan set evinize çok güzel bir dokunuş olacak.

Askar Decor Minimal Vazo Seti

HEPSİBURADA

Nur Metal Fotoğraf Askısı

Nur Metal Fotoğraf Askısı

Duvar panosu, evleri şık hale getirmek için ideal ürünlerden. 55x75 cm olan panoya fotoğraflar ya da başka şeyler asabilirsiniz. Metal pano odaların dekoruna da güzel şekilde uyuyor.

Fazla yorum yoktu ilk başta tereddut ettim ama yeni baslamislar gayet sağlam ve kaliteli bir ürün geldi. Eğilme bükülme hiçbir sorun yoktu ve gorseldekiyle birebir.bu büyüklüğe piyasa fiyatının yarısının bile altında aldım.tesekkur ederim 🙏

Nur Metal Fotoğraf Askısı

HEPSİBURADA

BH Bohem Handmade Duvar Süsü

BH Bohem Handmade Duvar Süsü

Makromeler son zamanlarda çok moda. Odanızın havasını bir anda değiştirecek el yapımı duvar süsünün rafı da var. 50 cm olan duvar süsünü boş bir duvara asıp odanızın dekoruna katkı sağlayabilirsiniz.

Elinize sağlık gayet güzel kaliteli el emeği olması ayrıca güzel.

30 günün en düşük fiyatında olan süs 435 TL.

BH Bohem Handmade Duvar Süsü

HEPSİBURADA

Bella Maison Carmen Hasır Sepet

Bella Maison Carmen Hasır Sepet

2 tane gelen sepetler 4x15 cm. Hasır sepetler her eve lazım. Hem eşya koyabileceğiniz hem de güzel bir dekor olarak kullanabileceğiniz sepetlerin özel fiyatı 102 TL.

Çok tatlı minnoş bir sepet.

Bella Maison Carmen Hasır Sepet

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

HEPSİBURADA
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Homing Saksıda Sarkan Okaliptus

Homing Saksıda Sarkan Okaliptus

28 cm'lik yapay bitki evde canlı bitki bakamayanlar için ideal. Okaliptus çiçeği olan saksıdaki bitki yere doğru sarkıyor. 

Ürün güzel öyle kalitesiz durmuyor sadece arada uzun dallar olabilirdi ve biraz daha sık olabilirdi.

Homing Saksıda Sarkan Okaliptus

HEPSİBURADA

English Home Pure Çubuklu Oda Kokusu

English Home Pure Çubuklu Oda Kokusu

Odaya hem koku veren hem de şık bir dekor olacak bir şey arıyorsanız bu çubuklu oda kokusunu alabilirsiniz. Açık pembe rengindeki koku 100 ml geliyor. 

Çok güzel, temiz bebeksi bir koku. İçeriğini merak edenler için fotoğraf ekledim.

English Home Pure Çubuklu Oda Kokusu

HEPSİBURADA

Reset Punch Nakışlı Kırlent Kılıfı

Reset Punch Nakışlı Kırlent Kılıfı

Odaların dekoruna katkı yapan en güzel ürünler yastık kılıfları. Üzerinde punch nakışı olan kırlent kılıfları 2 tane geliyor. Koltuklarınıza yakışacak kılıflar çok tatlı duruyor.

Ayakta alkışlanacak satıcı.👏 paketlemeye gösterilen özen, ürünler kadar mutlu edici kendimi özel hissettiğim bir alışveriş oldu🥰çoook teşekkür ederim işlemesi renkleri çok iyi😍😍

Reset Punch Nakışlı Kırlent Kılıfı

HEPSİBURADA

MCM Aksesuar Semplice Duvar Rafı

MCM Aksesuar Semplice Duvar Rafı

Duvarlarınız boşsa doldurmak için böyle bir raf alabilirsiniz. Üzerinde 2 raf olan duvar rafı şu an indirimde. Evinizi Pinterest evine çevirecek duvar rafı çok güzel duruyor.

219 TL olan duvar rafı çok güzel bir ürün!

MCM Aksesuar Semplice Duvar Rafı

HEPSİBURADA

Saraz Hasır Dokuma Halı

Saraz Hasır Dokuma Halı

Halılar evlerin havasını bir anda değiştiriyor. Bu hasır görünümlü halı çok şık duruyor. Antialerjik halı modern bir görünme sahip. Dikdörtgen halı ile odanız artık çok daha güzel gözükecek.

100 yıldız olsa 100 yıldız verilir gerçekten bayıldım. İncecik kilim gibi değil yumuşak asla kir göstermeyecek bir halı rengi fotoda gözüktüğü gibi o kadar yakıştı ki evime bir tane de mutfak için alacağım. Bu renk ve bu tarz bir şey arıyorsanız kesinlikle bu halıyı tercih edin. Gönülden öneriyorum. Satıcıya teşekkür ederim.

Saraz Hasır Dokuma Halı

HEPSİBURADA
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Enc Home Mona Konsol Aynası

Enc Home Mona Konsol Aynası

Aynalar evleri daha ferah ve güzel gösteriyor. 70x45 cm boyutlarındaki aynanın kalınlığı 4 mm. 

Sepete özel fiyatı 489 TL olan ayna kaçmaz bizce!

Enc Home Mona Konsol Aynası

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

HEPSİBURADA

Madame Coco Delisle Duvar Saati

Madame Coco Delisle Duvar Saati

Duvarınız için hoş bir dekor olacak duvar saati aynı zamanda kullanışlı. Saati görebileceğiniz ürünün ahşap çerçevesiyle çok hoş bir duruşu var. Kaliteli duvar saati ile odanız daha hoş görünecek.

Madame Coco Delisle Duvar Saati

HEPSİBURADA

Mediterian Turuncu Duvar Örtüsü

Mediterian Turuncu Duvar Örtüsü

Son zamanlarda herkes evine duvar halısı asıyor. Turuncu renkli bu duvar halısının kumaşı kadife. Üzerindeki desenle çok güzel duran duvar halısı leke tutmuyor.

Mediterian Turuncu Duvar Örtüsü

HEPSİBURADA

Beylerbeyi Handmade Krem Puf

Beylerbeyi Handmade Krem Puf

Küçük mobilyalar da evleri şık hale getiriyor. Ahşap ayaklı bu pufu ister kapı girişinde ister salonda kullanabilirsiniz. Krem renkli koltuğu olan pufun oturma alanı oldukça geniş.

Sağlam ürün,orası burası oynamıyor.Ben ayak uzatmak için aldım mecbur kanılırsa oturmak içinde kullanılabilir.Satıcıya teşekkürler

Beylerbeyi Handmade Krem Puf

HEPSİBURADA

Yutedekor Lagertha Beyaz Avize

Yutedekor Lagertha Beyaz Avize

Avizelerle evi şık hale getirmek mümkün. Salon ya da odalar için uygun avizenin bohem bir havası var. 

Ofis için aldık çok begendik lambader başlığı olsa onu da alacaktık hem hızlı hem hasarsız geldi. Üstelik her gören çok begendi. El emeği olduğu özeninden belli bayıldık

Yutedekor Lagertha Beyaz Avize

HEPSİBURADA

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mulan
mulan
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