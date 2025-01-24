BİM'e Gelse de Alsak Diye Beklediğiniz Küçük Dokunuşlarla Evinize Renk Katacak Ürünler

2 tane gelen sepetler 4x15 cm. Hasır sepetler her eve lazım. Hem eşya koyabileceğiniz hem de güzel bir dekor olarak kullanabileceğiniz sepetlerin özel fiyatı 102 TL.

Çok tatlı minnoş bir sepet.

Bella Maison Carmen Hasır Sepet

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.