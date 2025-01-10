BİM'e Gelse de Alsak Diye Beklediğiniz Kahvaltı Sofranızı Şenlendirecek Ürünler

Kahvaltılar sıcak ekmeksiz olmaz. Ekmek kızartma yapmak için bu makineyi alabilirsiniz. 8 kızartma ayarı ile sizi hiç yormayacak makine ile sabahları mis gibi kızarmış ekmek yiyebileceksiniz.

1-Dışarı ısı vermiyor, makina çalışırken makinaya temas eden paketler vs. asla ısınmıyor

2- Makina gerçekten pek çok ekmek türü için uygun. Esmer ekmek için kullanıyorum genelde. Çok memnunum.

3- Tek bir şey dikkatimi çekti; Makinayı fişe takıp ekmeği içine hemen atarsanız son seviyede iyi kızarmış bir ekmeğiniz oluyor, ancak fişe taktıktan bir süre sonra ekmeği içine atarsanız ısındığı için ekmeği kapkara yapabiliyor. Zaman & ısı ayarını iyi yapmak lazım.

4- kısa sürede ekmek kızarıyor

5- ekmekler fırlamıyor içinden (çok küçük değilse)

6- çok yer kaplamıyor, tezgahınız küçük olsa bile.

sonuç olarak iyi ki almışım, çok memnunum.