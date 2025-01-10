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BİM'e Gelse de Alsak Diye Beklediğiniz Kahvaltı Sofranızı Şenlendirecek Ürünler

etiket BİM'e Gelse de Alsak Diye Beklediğiniz Kahvaltı Sofranızı Şenlendirecek Ürünler

mulan
mulan - Onedio Üyesi
10.01.2025 - 15:36

Kahvaltı sofralarını güzelleştireceğiniz birçok ürün var. Şık kahvaltı takımlarından çay bardaklarına hoşunuza gidebilecek her şeyi bulduk. Gelin bu ürünler nelermiş birlikte bakalım...

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 10.01.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Schafer Sunny Kahvaltı Takımı

Schafer Sunny Kahvaltı Takımı

4 kişilik bu kahvaltı takımı 10 parçadan oluşuyor. İçinde 4 pasta tabağı, 4 reçellik ve 2 sunum tabağı olan kahvaltı takımı çok güzel duruyor. Kahvaltı masanıza yakışacak bu takımın renkleri cıvıl cıvıl.

Schafera çok teşekkür ederim ben 3 tane 12 li takım yaptım renkleri süper canlı kırılmadan elime hızlı bir şekilde ulaştı tavsiye ederim  karta ayrıca teşekkür ederim

Bu takım şu an 30 günün en düşük fiyatında, 649 TL.

Schafer Sunny Kahvaltı Takımı

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

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Madame Coco Ruche Bal Kavanozu

Madame Coco Ruche Bal Kavanozu

Kahvaltı sofrasında balı güzel bir kavanozda sunabilirsiniz. Üzerinde arılar olan kavanoz çok tatlı duruyor. Fiyatı biraz yüksek olsa da kahvaltı sofranızın yıldızı olacağı kesin. Daha uygun bir bal kavanozu arıyorsanız onu da ekledik!

Çokkkkk güzel.

Madame Coco Ruche Bal Kavanozu

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Prisma Kahvaltı Tabağı

Prisma Kahvaltı Tabağı

Bölmeli kahvaltı tabakları çok kullanışlı oluyor. Herkesin kendine göre doldurabildiği bu kahvaltı tabağının 6 bölmesi var. Evde kahvaltı yapmayı kolaylaştıran tabak özellikle çocuklar için ideal.

Tabaklar bildiğiniz sert olan plastikten. Umarım sağlık açısından sorun yaratmayacaktır. Çocuklar için iyi ama. Yeterli geliyor.

Prisma Kahvaltı Tabağı

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Bambum Tickle Yumurtalık

Bambum Tickle Yumurtalık

Haşlama yumurtayı sunarken kullanabileceğiniz bu yumurtalıklar 6 tane geliyor. Hem sofranızı güzelleştirecek hem de rahat yenmesini sağlayacak yumurtalıklar bambu olduğu için çok şık duruyor.

Çok güzel 😍 Çatlak yok. Kullanıma bağlı da hemen oluşmaz umarım

Bambum Tickle Yumurtalık

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Loyderlena Sunum Peçetesi

Loyderlena Sunum Peçetesi

100 tane gelen peçetelerde çok tatlı baskılar var. Kahvaltı sunumları yaparken kullanabileceğiniz peçeteler çift katlı. 33x33 cm olan peçeteleri gören herkesin bayılacağı kesin. 

Loyderlena Sunum Peçetesi

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

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Philips Ekmek Kızartma Makinesi

Philips Ekmek Kızartma Makinesi

Kahvaltılar sıcak ekmeksiz olmaz. Ekmek kızartma yapmak için bu makineyi alabilirsiniz. 8 kızartma ayarı ile sizi hiç yormayacak makine ile sabahları mis gibi kızarmış ekmek yiyebileceksiniz.

1-Dışarı ısı vermiyor, makina çalışırken makinaya temas eden paketler vs. asla ısınmıyor

2- Makina gerçekten pek çok ekmek türü için uygun. Esmer ekmek için kullanıyorum genelde. Çok memnunum.

3- Tek bir şey dikkatimi çekti; Makinayı fişe takıp ekmeği içine hemen atarsanız son seviyede iyi kızarmış bir ekmeğiniz oluyor, ancak fişe taktıktan bir süre sonra ekmeği içine atarsanız ısındığı için ekmeği kapkara yapabiliyor. Zaman & ısı ayarını iyi yapmak lazım.

4- kısa sürede ekmek kızarıyor

5- ekmekler fırlamıyor içinden (çok küçük değilse)

6- çok yer kaplamıyor, tezgahınız küçük olsa bile.

sonuç olarak iyi ki almışım, çok memnunum.

Philips Ekmek Kızartma Makinesi

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Karaca Lori Mini Çaydanlık

Karaca Lori Mini Çaydanlık

Çay olmayan bir kahvaltı olmaz. Bu mini çaydanlık ile lezzetli çaylar yapabileceksiniz. Borosilikat cam olan çaydanlık çok tatlı duruyor. Şık bir çay sunumu yapmak için bu çaydanlık çok işinize yarayacak!

Çok şık, çok güzel. Karacaya da hepsiburadaya da teşekkürler. Dün sipariş verdim, bugün geldi. Kargo da çok hızlıydı

Karaca Lori Mini Çaydanlık

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Qlux Hamur Dağıtıcı ve Porsiyonlayıcı

Qlux Hamur Dağıtıcı ve Porsiyonlayıcı

Kahvaltıda eşit ve lezzetli pankekler servis etmek istiyorsanız bu hamur dağıtıcıyı almanız gerek. Pankek dışında başka hamur işlerinde de kullanabileceğiniz ürün mutfakta size çok yardımcı olacak.

pankek yapmak için aldım, henüz denemedim ama iş görür, sorunsuz elime ulaştı.

Qlux Hamur Dağıtıcı ve Porsiyonlayıcı

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İşsevenler Paşabahçe Saklama Kabı

İşsevenler Paşabahçe Saklama Kabı

İki bölmeli kaplar kahvaltı için ideal. Birbirinden ayrılmayan tahin-pekmek ya da bal-kaymak için bu kap şart! Kapağı da olan saklama kabı kahvaltılıkları saklarken de çok işinize yarayacak.

Boyut olarak güzel. Silikonlu kapak olmadığı için tereddüt etmiştim ama içine koku almıyor ve içindekileri kurutmuyor.

İşsevenler Paşabahçe Saklama Kabı

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Schafer Slow Star Sebze ve Meyve Sıkacağı

Schafer Slow Star Sebze ve Meyve Sıkacağı

Meyve suları kahvaltılarda sıklıkla içiliyor. Kolayca sebze ve meyve sıkmak için kullanabileceğiniz sıkacak 200 Watt gücünde. Meyve suyu ve posa haznesi olan sıkacak ile lezzetli ve sağlıklı meyve suları yapabileceksiniz.

Schafer Slow Star Sebze ve Meyve Sıkacağı

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Keramika Cheese Peynir Sunum Tabağı

Keramika Cheese Peynir Sunum Tabağı

Kahvaltılarda peynirleri sunmak bir tabağa ihtiyacınız var. 26 cm olan peynir sunum tabağı ile kahvaltılarınız çok daha güzel görünecek. Çeşit çeşit peyniri sunarken size yardımcı olacak sunum tabağı çok şık bir parça.

Keramika Cheese Peynir Sunum Tabağı

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Arow Keyf-i Ala Borosilikat Çay Seti

Arow Keyf-i Ala Borosilikat Çay Seti

Çay olmadan kahvaltı olmaz dedik. Çayı güzel bir çay bardağında içmenin keyfi bir başka. Bu çay bardakları 220 ml'lik. 6 tane gelen bardakların kulpu da var.

Mükemmel bayıldım iyiki almışım🤗🤗🤗 paketleme süper 👏👏👏👏👏

Arow Keyf-i Ala Borosilikat Çay Seti

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KKmoon Mini Elektrikli Waffle Makinesi

KKmoon Mini Elektrikli Waffle Makinesi

Mini wafflelar yapmak için bu makineyi alabilirsiniz. Kahvaltı sofrasında küçük küçük wafflelarınız olsun diyorsanız bunu almanız şart! Hem lezzetli hem şirin wafflelar için bu makineyi kaçırmayın deriz.

iyi ki almışım çok çok beğendim🥰çok minnoş avucumun içi kadar.Sabah çocuklara pişirmek için çok pratik olacak.Tam 8günde elime ulaştı.

KKmoon Mini Elektrikli Waffle Makinesi

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mulan
mulan
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