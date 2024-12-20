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BİM'e Gelse de Alsak Diye Beklediğiniz Sağlıklı Yaşam Ürünleri

etiket BİM'e Gelse de Alsak Diye Beklediğiniz Sağlıklı Yaşam Ürünleri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
20.12.2024 - 10:39

Sağlıklı yaşamak için alabileceğiniz birçok ürün var. 'Ben de artık sağlıklı beslenmek istiyorum' diyorsanız o zaman sizin için seçtiğimiz ürünlere bir göz atın deriz! Sağlıklı yaşamanız için gerekli ürünlere bakalım mı?

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 20.12.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Rawberry Kids Orman Meyveli Toplar

Rawberry Kids Orman Meyveli Toplar

Sağlıklı beslenmek isteyenlerin en zorlandıklarından biri lezzetli tatlı atıştırmalık bulmak. Bu meyveli toplar hem lezzetli hem de sağlıklı. Şeker ilavesiz oldukları için rahat tüketebileceğiniz toplar aynı zamanda glutensiz ve vegan. 

8 paket gelen topların fiyatı 319 TL.

Rawberry Kids Orman Meyveli Toplar

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Sağlıklı yaşam için ürünlerden bahsediyorsak kuru yemişleri atlamamız gerek.

Sağlıklı yaşam için ürünlerden bahsediyorsak kuru yemişleri atlamamız gerek.

Ara öğünlerde tüketmek için alabileceğiniz kuru yemişlerden biri badem elbette. Kavrulmuş bademin lezzeti çok hoşunuza gidecek. 500 gram gelen badem çok taze. 

Pandemi döneminden beri bu firmayı tanıyor ve alışveriş yapıyorum. Bu sefer Amazon'da denk geldim ve firmaya aşina olduğum için hemen satın aldım. Her şeyden önce ürünler çok taze ve güzel ambalajlanmış şekilde geliyor. Kilitli torba ile gelince ürünün tazeliğini koruyabiliyorsunuz. Badem özelinde konuşursak taze ve kıtır kıtır bir bademdi. başka yerlerde biraz fazla tuzlu demişler ama bana göre tuzu abartılı değil. Satıcı çok dürüst ve güvenilir. Tereddüt etmeden ürünlerini satın alabilirsiniz.

Online Çiftçi Kavrulmuş Badem

AMAZON external

Malatya Pazarı Kurutulmuş Ananas

Malatya Pazarı Kurutulmuş Ananas

Kuru yemişler gibi kurutulmuş meyveler de sağlıklı beslenmek için ideal. 500 gramlık pakette kurutulmuş ananas bulunuyor. Kilitli paketle geldiği için tazeliğini koruyor.

Hem uygun fiyat hem de lezzetli tavsiye ederim.

Fırsat ürünlerinden olan kurutulmuş ananas 102 TL.

Malatya Pazarı Kurutulmuş Ananas

AMAZON external

Alpro Hindistan Cevizi Bitki Bazlı İçecek

Alpro Hindistan Cevizi Bitki Bazlı İçecek

Laktozsuz seçeneklerden olan Alpro Hindistan Cevizi bazlı içecek 1 litre geliyor. Şekersiz olduğu için sağlıklı bir seçenek. Kahvaltılarınızda kullanabileceğiniz içecek hem lezzetli hem de vitamin kaynağı. 

Vegan pankeklere, shake'lere vs kullanıyorum. Çok uyguna geldi. Teşekkürler.

Alpro Hindistan Cevizi Bitki Bazlı İçecek

AMAZON external

Kahvaltılar için farklı bir seçenek olacak yulaf ezmesi, aynı zamanda sağlıklı bir alternatif.

Kahvaltılar için farklı bir seçenek olacak yulaf ezmesi, aynı zamanda sağlıklı bir alternatif.

950 gramlık paketle gelen yulaf ezmesini kahvaltılarda tüketebilirsiniz. Hem sağlıklı hem de farklı bir seçenek olan yulaf ezmesini sıcak ya da soğuk sütle yemek mümkün. Süt dışında yoğurtla da tüketebilirsiniz.

Ürün gramaj ve fiyat olarak uyguna geliyor lezzetini beğeniyorum ve tavsiye ederim büyük boy ambalaj olması da benim için iyi 😌 eti ürünlerini tavsiye ederim.

Şu an %6 indirime giren yulaf ezmesi 115 TL.

Eti Lifalif Yulaf Ezmesi

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON external
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Sağlıklı yaşam için bazen dışarıdan takviye gerekebiliyor. Tabii ki takviye kullanmadan önce doktorunuza danışmalısınız.

Sağlıklı yaşam için bazen dışarıdan takviye gerekebiliyor. Tabii ki takviye kullanmadan önce doktorunuza danışmalısınız.

Balık yağı içeren takviye edici gıdanın içinde 60 kapsül var. Yetişkinlere özel bu takviyede tatlandırıcı ve koruyucu yok. 

Nutraxin kalitesi, diğer ürünlerinden de kullanıyorum ara ara. Ambalaj ve paketleme orijinallik gibi soruların önünü kesiyor. Son kullanma tarihi de 2027. İşini iyi yapan insanları takdir ediyorum. Sevgilerimle.

%9 indirimde olan takviye 304 TL. 

Nutraxin Vitals Omega-3

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WEFOOD Organik Hindistan Cevizi Yağı

WEFOOD Organik Hindistan Cevizi Yağı

Hindistan cevizi yağı, sağlık için faydalı olan ürünlerden. Organik bu ürün 150 ml. Birçok amaçla kullanılabilen yağ organik olduğu için sağlıklı olmanıza katkı sağlıyor. 

Çocuğumun cildi için almıştım. Çok güzel koktuğundan yemek için de bir tane aldım. Kurabiyeye çok güzel bir koku verdi.

WEFOOD Organik Hindistan Cevizi Yağı

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Eti Lifalif Granola

Eti Lifalif Granola

Gronola, kahvaltı için güzel bir seçenek. İçinde kuru vişne, kakao parçaları ve fındık olan granola oldukça sağlıklı. 200 gram paketle gelen granola, şeker ilavesiz. Soğuk süt ya da yoğurtla yemeye uygun ürünü isterseniz sade şekilde de yiyebilirsiniz.

Diğer granolalardaki katkılı şeyler yerine bu enfes geldi, lezzeti tabi ki onlar kadar üst düzey değil ama sağlıklı

Eti Lifalif Granola

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Kaptan'ın Ceviz Çiftliği Kinoa Cipsi

Kaptan'ın Ceviz Çiftliği Kinoa Cipsi

Kinoa son zamanlarda oldukça popüler. Glutensiz ve vegan bu atıştırmalık cipsi canınız cips istediğinizde yiyebilirsiniz. 35 gramlık sağlıklı atıştırmalık yüksek oranda vitamin ve mineral içeriyor.

14 aylık kızım çok sevdi. Tadı çok güzel. Özellikle dışarda oyalanmak için kurtarıcımız🤭

Kaptan'ın Ceviz Çiftliği Kinoa Cipsi

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Züber Bademli Protein Bar

Züber Bademli Protein Bar

40 gramlık paketlerden 12 tane gelen protein barlar, bademli. Glutensiz olduğu için rahatça tüketilebilen protein barı canınız tatlı istediğinde ya da atıştırmalık olarak yiyebilirsiniz.

Süt ürünlerine karşı intoleransımdan dolayı tercih etmeye başladım. Açıkçası ilk olarak bir benzincide görüp almıştım. Çok memnunum, spor öncesi kan şekerimi yükseltmek için düzenli olarak kullanıyorum. Lezzeti de oldukça iyi, sadece biraz daha az tatlı olabilir. Teşekkürler

Züber Bademli Protein Bar

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Arzum Shake'n Take Kişisel Smoothie Blender

Arzum Shake'n Take Kişisel Smoothie Blender

300 Watt gücündeki blender sayesinde evde lezzetli ve sağlıklı içecekler hazırlayabileceksiniz. Kişisel blenderınız olacak bu ürünün yanında 2 farklı boyda shaker geliyor. Bu sayede hazırladığınız içecekleri istediğiniz her yere yanınızda götürebileceksiniz.

Daha önce büyük olanını almıştım ama pratik olması açısından ve yer kaplamadığı için bunu tercih ettim iyi ki de almışım harika bir ürün çok pratik içecekler yapıyorum ve yanınızda da taşıyabileceğiniz şişeleri olması, her iki şişeye de ayrı kapak koymaları da ayrıca güzel almak isteyen hiç düşünmeden alsın. En uygun fiyatı yine her zamanki gibi amazonda buldum akşam aldım sabah geldi hız konusunda da harikalar 👍🫠

Arzum Shake'n Take Kişisel Smoothie Blender

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Fellas Fıstık Ezmesi

Fellas Fıstık Ezmesi

Fıstık ezmesi seviyorsanız ama doğalını bulamıyorsanız bu ürünü deneyebilirsiniz. 2'li deneme paketiyle gelen fıstık ezmesi şeker ilavesiz. Katkısız ve koruyucusuz olduğu için sağlıklı. Yüksek lif içeriği olan fıstık ezmesinde kavrulmuş fıstık ve balın lezzeti buluşuyor. 

beğendim baya , hem içerik tertemiz hem de tadı çok iyi geldi bana , iyi ki varsın Fellas :)

Fellas Fıstık Ezmesi

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Duru Lival Çiya Tohumu

Duru Lival Çiya Tohumu

Çiya tohumu son zamanlarda faydaları nedeniyle çok tüketiliyor. Aç-dök formuyla kullanımı çok kolay çiya ile lezzetli ve sağlıklı yiyecekler hazırlayabileceksiniz. Suya dökerek kullanılabilen çiya tohumunu başka şekillerde de kullanmanız mümkün. 

Duru Lival Çiya Tohumu

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Farmhood Freeze Dried Marine Domates Cipsi

Farmhood Freeze Dried Marine Domates Cipsi

Kurumuş meyve gibi kurumuş domates de sağlıklı beslenirken ihtiyacınız olabilecek bir ürün. Dondurularak kurutulmuş bu domateslerin tadını beğeneceğinize eminiz.

Farmhood Freeze Dried Marine Domates Cipsi

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mulan
mulan
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