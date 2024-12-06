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BİM'e Gelse de Alsak Diye Beklediğiniz Yılbaşında Evi Süsleyebileceğiniz Ürünler

etiket BİM'e Gelse de Alsak Diye Beklediğiniz Yılbaşında Evi Süsleyebileceğiniz Ürünler

mulan
mulan - Onedio Üyesi
06.12.2024 - 15:25

Yılbaşı, yılın en güzel zamanları. Yılbaşına yaklaştıkça her yer ışıl ışıl oluyor. Evinizin de böyle rengarenk ve ışıl ışıl olmasını istiyorsanız almanız gereken bazı ürünler var. Biz sizin için bu ürünleri derledik. Gelin seçtiğimiz ürünlere birlikte bakalım...

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'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 06.12.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Coverzone Cam Küre

Coverzone Cam Küre

Cam küreler yeni yılın en sevilen ürünleri. Genelde hediyeleşmede kullanılan cam küreleri evinizin güzelleşmesi için de alabilirsiniz. Işıklı olduğu için evi hemen yılbaşı havasına sokuyor. 

İçinde kardan adam olan cam küre  143 TL.

Coverzone Cam Küre

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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ROBEVE Kar Tanesi Led Işık

ROBEVE Kar Tanesi Led Işık

Yılbaşında evinizin ışıl ışıl olmasını istiyorsanız bu ışıkları düşünebilirsiniz. Kar tanesi şeklinde olduğu için herkesin çok ilgisini çekiyor. 5 metrelik led ışığın üstünde 28 tane kar tanesi var. Bu ürün çok satanlar listesinde 1. sırada.

Bu led ışık %10 indirimde. İndirimli fiyatı ise 179 TL.

ROBEVE Kar Tanesi Led Işık

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OBEV Led Işık

OBEV Led Işık

Ben klasik modellerden yanayım derseniz bu led tam sizlik. 10 metrelik led ışığın üzerinde 100 tane led var. Yılbaşı için mutlaka alınması gerekenlerin başında gelen led ışık fırsat ürünlerinden. 

Üç ya da dört ışık seçeneği var. 150 cm ağacı tam sarıyor. Memnun kaldık. Paketlemesi de güzeldi.

OBEV Led Işık

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Mini Tasarım Atölyem Simli Süs

Mini Tasarım Atölyem Simli Süs

Yılbaşı ağacına yakışan bu simli süslerden birkaç tane alarak ağacınızı süsleyebilirsiniz. 2 metrelik bu simli süs altın sarısı renginde.

99 TL olan süsten birkaç tane alın deriz!

Mini Tasarım Atölyem Simli Süs

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Gutecomuik Noel Kardan Adam Süsü

Gutecomuik Noel Kardan Adam Süsü

27 tane gelen kardan adam süsleri yılbaşı ağacına çok yakışıyor. Onun dışında evin her yerine asabileceğiniz bu süslerle eviniz yılbaşına hazır oluyor. Kendinden ipi olan kardan adamları asmak çok kolay!

Gutecomuik Noel Kardan Adam Süsü

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Paşateks Yılbaşı Ağaç Süsü

Paşateks Yılbaşı Ağaç Süsü

Yılbaşında ağacı güzelce süslemeden olmaz. Güzel bir süsleme için bu altın floş ziller çok güzel. Ağacınızın daha şık görünmesini sağlayacak süsler 5 tane geliyor.

Paşateks Yılbaşı Ağaç Süsü

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Yılbaşı Çam Ağacı

Yılbaşı Çam Ağacı

Yılbaşı ağaçsız olmaz. Çok satanlarda 1. sırada yer alan ağaç 150 cm. Çok beğenilen bir çam ağacı olan bu ağacı istediğiniz gibi süsleyebileceksiniz.

Hızlı teslim edildi. Çam görünümü güzel. Ancak evde çocuk varsa çok dikkat etmeniz gerek. Tüm dalların ucu sivri dikenli tel. Hepsini karga burunla (el aleti) tek tek düzeltmek zorunda kaldım. Ben ev için tavsiye etmiyorum.

Yılbaşı Çam Ağacı

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5DM Kar Spreyi

5DM Kar Spreyi

Yılbaşında dışarıda kar yağmasa bile evinizde bu ürün sayesinde kar yağacak. Çam ağacına ya da camlara kar yağdıracağınız bu kar spreyi ile yılbaşı çok daha eğlenceli geçecek. Sıktıktan sonra nasıl temizlenecek diye endişe etmenize de gerek yok, silip temizlemek mümkün.

99 TL olan bu kar spreyi çocukların çok hoşuna gidecek!

5DM Kar Spreyi

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RosyFate Noel Çorabı

RosyFate Noel Çorabı

Yılbaşında çorap asıyorsanız bu çorapları alabilirsiniz. 3 tane gelen çorabı şömineniz varsa üzerine asabilirsiniz. Desenleri çok güzel çorap evinizin yılbaşı dekorunu tamamlayacak.

RosyFate Noel Çorabı

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Herklotzn Ağaç Süslemeleri

Herklotzn Ağaç Süslemeleri

50 tane gelen süs topları yılbaşının olmazsa olmazları. Ağaca çok yakışacak süsler kırmızı ve sarı renginde. Farklı desenleri olan süslemeler ile ağacınız çok daha güzel görünecek.

Herklotzn Ağaç Süslemeleri

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ATLAS CANDLE Mebu Yılbaşı Ağacı Mumu

ATLAS CANDLE Mebu Yılbaşı Ağacı Mumu

Yılbaşında evinizi süslemek için bu mumları kullanabilirsiniz. 2 tane gelen mumların birçok rengi var. Ağaç şeklindeki mumlar çok güzel. 

100 TL olan mumları hem kendinize hem sevdiklerine alabilirsiniz.

ATLAS CANDLE Mebu Yılbaşı Ağacı Mumu

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SüSLe Yılbaşı Kapı Süsü

SüSLe Yılbaşı Kapı Süsü

Kapınıza asmak için alabileceğiniz süs ile kapıdan itibaren evi süsleyebileceksiniz. 30 cm olan çelenk ile eviniz çok daha güzel olacak. Yeşil renkli çelenk 315 TL.

SüSLe Yılbaşı Kapı Süsü

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Aden Yılbaşı Ağacı Halısı

Aden Yılbaşı Ağacı Halısı

Ağacınızı aldınız tamam ama altına halı almadan olmaz. 80x80 cm bu halı peluş. Ağacınızın daha şık görünmesini sağlayan halı beyaz renginde. Ağaç alan herkes bu halıyı da almalı!

Aden Yılbaşı Ağacı Halısı

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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mulan
mulan
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