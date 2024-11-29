onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Hediye , Giyim , Ev Yaşam
BİM'e Gelse de Alsak Diye Beklediğiniz Yılbaşı Temalı Hediyeler

etiket BİM'e Gelse de Alsak Diye Beklediğiniz Yılbaşı Temalı Hediyeler

mulan
mulan - Onedio Üyesi
29.11.2024 - 11:04

Yeni yıla çok az kaldı. Yeni yıl yaklaştıkça hediye alma telaşı herkesi sarıyor. Sizin için yılbaşı temalı birçok hediye seçeneği bulduk. Sevdiklerinize alabileceğiniz hediyelere gelin birlikte bakalım...

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 29.11.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Yılbaşı Desenli Renkli Çorap

Yılbaşı Desenli Renkli Çorap

İçinde 5 farklı desende çorap olan setteki tüm çoraplar yılbaşı temalı. Hem rahat hem şık çoraplar %80 pamuk. Yumuşak ve nefes alabilen çoraplar ayaklarınızın gün boyu rahatını sağlıyor. Rengarenk çoraplar çok eğlenceli.

Yılbaşı hediyesi olarak aldım, dokusu güzel, harika kokuyor kutu içi, renkler güzel.

249 TL olan çoraplar kaçmaz!

Yılbaşı Desenli Renkli Çorap

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON external

LEGO Fındıkkıran

LEGO Fındıkkıran

Yılbaşı temalı ürünlerden olan bu lego 8 yaş ve üzeri çocuklar için uygun. 208 parça olduğu için yapması gayet kolay. Fındıkkıran figürünü önce yapıp daha sonra oynamak mümkün. Hareketli kolları ve açılan ağzı ile bu oyuncağı kime alırsanız çok hoşuna gideceği kesin!

LEGO Fındıkkıran

AMAZON external

Jumbo Canopus Yılbaşı Hediye Seti

Jumbo Canopus Yılbaşı Hediye Seti

Jumbo'nun yılbaşı hediyesi olarak tasarladığı bu sette 3 uzun siyah mum, 3 mumluk ve 2 fincan var. Yaldız işlemeleriyle çok zarif duran seti sevdiğiniz birine hediye olarak alabilirsiniz. Porselen bardaklarla bu set tam hediye almalık!

Bu set şu an Prime Fırsatı ürünlerinden.

Jumbo Canopus Yılbaşı Hediye Seti

AMAZON external

Yılbaşı Temalı Sweatshirt

Yılbaşı Temalı Sweatshirt

Yılbaşı temalı sweatshirt çok güzel. Çocukların çok hoşuna gidecek pul payet deseni olan ürün kırmızı rengiyle tam yılbaşına uygun. %62 pamuk olan kazak makinede yıkanabiliyor. 

Yılbaşı Temalı Sweatshirt

AMAZON external

Mutlu Yıllar Tasarımlı Kutu

Mutlu Yıllar Tasarımlı Kutu

Yılbaşı için tam bir hediye paketi olan bu setin içinde baston şeker, kokulu mum ve kupa var. Sevdikleriniz için farklı bir hediye arıyorsanız bu kutuyu düşünebilirsiniz.

280 TL olan kutu güzel bir hediye olabilir.

Mutlu Yıllar Tasarımlı Kutu

AMAZON external
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Monnhein Yılbaşı Dekoru Banyo Paspası

Monnhein Yılbaşı Dekoru Banyo Paspası

Kaymaz tabanı sayesinde oldukça güvenli paspas makinede yıkanabiliyor. Yeni yıl temasıyla çok beğenilecek paspas 2'li takım halinde geliyor. Bir paspas 40x60, diğeri ise 50x80 cm. Kedi seviyorsanız bu paspası da seveceğiniz kesin.

Monnhein Yılbaşı Dekoru Banyo Paspası

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON external

Charles Dickens - Bir Yılbaşı Öyküsü

Charles Dickens - Bir Yılbaşı Öyküsü

Charles Dickens'ın bu yılbaşı hikayesi, kitap okumayı sevenler için ideal bir hediye. Özellikle çocuklar için güzel bir hediye olacak kitap yılbaşı için alınabilir. 

Baskısı güzel ama yetişkinler için biraz basit. Hem resimli hem yazıları çocuklar için.

Charles Dickens - Bir Yılbaşı Öyküsü

AMAZON external

Milka Bonbon Yılbaşı Çikolatası

Milka Bonbon Yılbaşı Çikolatası

Yılbaşı için alınabilecek en güzel hediyelerden biri çikolatalar. Markalar yılbaşı özel çikolataları yapıyorlar. Bu çikolataları ister kendinize ister sevdiklerinize hediye alabilirsiniz. 224 gram olan Milka'nın bu çikolatası Oreo'lu.

299 TL olan çikolata tam Oreo ve Milka sevenlere göre.

Milka Bonbon Yılbaşı Çikolatası

AMAZON external

Karaca Yılbaşı Bardak Mum

Karaca Yılbaşı Bardak Mum

Yeni yıla mumsuz girilmez. Bu bardak mum tam yılbaşına uygun. Hediye olarak alabileceğiniz bardak mum çok şeker. İçinde kardan adam olan bardak mumu kime alsanız çok sevinecek!

Karaca Yılbaşı Bardak Mum

AMAZON external

Polar Çift Kişilik Battaniye

Polar Çift Kişilik Battaniye

Kırmızı tam bir yılbaşı rengi. Yılbaşında sarılıp uyuyabileceğiniz bir polar çok güzel olmaz mı? 180x210 cm olan battaniye büyük boy. Polar battaniye yumuşacık. Soğuk gecelerde en sevdiğiniz battaniye olacak bu battaniyenin altına girip film izlemek çok keyifli!

Polar Çift Kişilik Battaniye

AMAZON external
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Kırmızı Yeni Yıl Tasarımlı Yılbaşı Seti

Kırmızı Yeni Yıl Tasarımlı Yılbaşı Seti

Bir başka hediye kutusu da bu. İçinde ajanda, baston şeker, kupa ve kokulu mum olan set yılbaşı temalı. Kırmızı renkli set tam hediye etmelik. 17x24 cm boyutların ajanda olan seti hediye alan kişi çok mutlu olacak. 

Prime Fırsatı olan yılbaşı seti 509 TL.

Kırmızı Yeni Yıl Tasarımlı Yılbaşı Seti

AMAZON external

Coverzone Noel Baba ve Noel Ağacı Cam Küre

Coverzone Noel Baba ve Noel Ağacı Cam Küre

Cam küreler yılbaşı için en çok alınan hediyelerden. Aydınlatması olan cam küreler 3 tane geliyor. 4x6 cm'lik kürelerden oluşan bu küreler pille çalışıyor. Küçük cam küreleri evinizin en güzel köşesine yerleştirebilirsiniz. 

Coverzone Noel Baba ve Noel Ağacı Cam Küre

AMAZON external

Yılbaşı Temalı Kırlent Kılıfı Seti

Yılbaşı Temalı Kırlent Kılıfı Seti

4 tane gelen kırlent kılıfı yılbaşı temalı. Kırmızı ve yeşil tonlarındaki kırlentlerin üzerinde yılbaşına özel figürler var. Evinizin dekoruna güzel bir katkı olacak kılıfları kaçırmayın deriz!

Ürünler fiyatına göre güzel, ayrıca gönderen Amazon olmamasına rağmen hızlı bir şekilde teslim edildi. Yastık kılıflarının iç kısmına ismimi güzel bir font ile işlemişler, böyle bir şey yaptıklarını bilmiyordum bu da biraz sürpriz oldu.

Yılbaşı Temalı Kırlent Kılıfı Seti

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON external

Yılbaşı Özel Taç

Yılbaşı Özel Taç

Yılbaşına özel taç ekose desenli. Kombinlerinizi tamamlayacak taç çok güzel. Taç takmayı seviyorsanız bu modeli de seveceğiniz kesin. 

Yılbaşı Özel Taç

AMAZON external

Yeni Yılın Renkleri

Yeni Yılın Renkleri

Rengarenk bir yeni yıl macerası yaşatacak bu kitap yetişkinlere özel bir boyama kitabı. Evde geçirilen zamanı keyifli hale getiren boyama kitabını istediğiniz gibi boyamanız mümkün. 

Yeni Yılın Renkleri

AMAZON external

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
mulan
mulan
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın