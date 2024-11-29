BİM'e Gelse de Alsak Diye Beklediğiniz Yılbaşı Temalı Hediyeler

İçinde 5 farklı desende çorap olan setteki tüm çoraplar yılbaşı temalı. Hem rahat hem şık çoraplar %80 pamuk. Yumuşak ve nefes alabilen çoraplar ayaklarınızın gün boyu rahatını sağlıyor. Rengarenk çoraplar çok eğlenceli.

Yılbaşı hediyesi olarak aldım, dokusu güzel, harika kokuyor kutu içi, renkler güzel.

249 TL olan çoraplar kaçmaz!

Yılbaşı Desenli Renkli Çorap

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