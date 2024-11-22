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BİM'e Gelse de Alsak Diye Beklediğiniz Yemek Sevenlerin Hayallerindeki Ürünler

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etiket BİM'e Gelse de Alsak Diye Beklediğiniz Yemek Sevenlerin Hayallerindeki Ürünler

mulan
mulan - Onedio Üyesi
22.11.2024 - 14:04

Yemek sevenlerin çok seveceği birçok ürün var. Siz de onlardan biriyseniz o zaman bu ürünlere bayılacağınız kesin. Lezzetli yemekler yapmanızı sağlayacak ürünlere birlikte bakalım mı?

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 22.11.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.' 

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Elektrikli Krep Makinesi

Elektrikli Krep Makinesi

Açma-kapama anahtarı olan krep makinesi elektrikli olduğu için krep yapmayı kolaylaştırıyor. Gözleme, tortilla, krep yapabileceğiniz makine yapışmaz yapısı ile işinizi kolaylaştırıyor.

Elektrikli Krep Makinesi

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Sinbo Pişirici

Sinbo Pişirici

Pişirici olarak geçen bu makinenin 1 litre kapasitesi var. Pişiricinin paslanmaz rezistansı var. Bu sayede uzun süre dayanıklı. Işıklı açma-kapama düğmesi var. Buharda pişirme yapan bu ürünle buharda pişen her şeyi yapabilirsiniz.

697 TL olan pişirici çok satanlarda 1. sırada.

Sinbo Pişirici

AMAZON external

Voit Hassas Mutfak Terazisi

Voit Hassas Mutfak Terazisi

Mutfakta terazi çok işe yarıyor. Özellikle lezzetli yemekler yapmak istiyorsanız bu terazi şart. LCD ekranı olan terazi paslanmaz çelik. 5 kilo tartabilen mutfak terazisi oldukça hassas.

292 TL olan mutfak terazisi her eve lazım!

Voit Hassas Mutfak Terazisi

AMAZON external

Korkmaz Mia Waffle Makinesi

Korkmaz Mia Waffle Makinesi

Waffle makinesi ile evlerde lezzetli waffle yapmak mümkün. Yapışmaz kaplaması olan waffle makinesi ile waffle yapmak çok kolay. Hızlı ve lezzetli wafflelar için bu makine şart!

Ürünü gelir gelmez demedik kendi içinden çıkan bir tarifte var onu uyguladık çok lezzetli oldu. Pişirme kısmına gelirsek ilk denemede yağ sürmeyi unutunca orta kısımlar yapıştı fakat temizlemesi çok kolay oldu diğerlerinde yağ sürünce daha güzel sorunsuz yapışmadan çıktı. Kepçeyi yarı dolu olcak şekilde dolurursanız taşma yapmıyor 3 derecede pişirdik biraz daha kızarsın diye sonra 4 e aldık. Her yeri eşit pişirdi. Çok memnun kaldık kesinlikle tavsiye ederiz.

Amazon'un Seçimi olan waffle makinesi 1.398 TL.

Korkmaz Mia Waffle Makinesi

AMAZON external

X Home Makarna Yapma Makinesi

X Home Makarna Yapma Makinesi

Paslanmaz çelik makarna yapma makinesi ile artık dışarıdan makarna almayacaksınız. Evde en lezzetli makarnaları yapacağınız makarna yapma makinesinin 7 tane ayarlanabilir kalınlığı var. Spagetti, lazanya ya da mantı yapmaya bu makine yardımcı oluyor.

X Home Makarna Yapma Makinesi

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON external
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Russell Hobbs Fiesta Patlamış Mısır Makinesi

Russell Hobbs Fiesta Patlamış Mısır Makinesi

Sıcak havayla pişiren makine ile evde sinema keyfi yapabileceksiniz. Çocukların en sevdiği patlamış mısırı kolayca yapabileceğiniz makine yağ gerektirmiyor. 1200 Watt gücü olan makineyi patlamış mısır seviyorsanız alın bizce! 

Güzel.

Russell Hobbs Fiesta Patlamış Mısır Makinesi

AMAZON external

KARACA Gastro Pizza Makinesi

KARACA Gastro Pizza Makinesi

Pizza yapmak için ihtiyacınız olan makine bu! Evde dışarıdan daha güzel pizzalar yapmanıza yardımcı olan pizza makinesinin 1500 Watt gücü var. Yanında 2 spatula ile gelen makine ile sadece pizza değil, pide, tandır, etli ekmek, gözleme ve başka birçok şey yapabilirsiniz.

Pizzadan önce kestane pişirdim:) Harika.

KARACA Gastro Pizza Makinesi

AMAZON external

Taner Lüks Elektrikli Izgara

Taner Lüks Elektrikli Izgara

Tek telli bu ızgara elektrikli olduğu için çok kullanışlı. Orta boylu ızgara sayesinde dumansız ızgara yapmanız mümkün. Yapışmaz yüzeyi sayesinde yaptıklarınız üzerine yapışmıyor.

Taner Lüks Elektrikli Izgara

AMAZON external

Sinbo Yumurta Pişirme Makinesi

Sinbo Yumurta Pişirme Makinesi

Yumurta pişirme makinesi yumurta yapmayı kolaylaştırıyor. Hele bir de kalabalık bir aileyseniz yumurta yapmak bu makine ile çok kolay. Aynı anda 7 tane yumurta pişirebilen makine 350 Watt gücünde.

545 TL olan makine beğenilen bir makine.

Sinbo Yumurta Pişirme Makinesi

AMAZON external

Kiyomi Midi Sushi Seti

Kiyomi Midi Sushi Seti

Sushi yapmak istiyorsanız ihtiyacınız olan tüm ürünler burada! İçinde pirinç, mat, yosun, chopstick ve pirinç sirkesi var. 

Restaurantta bu kadar pahalanınca evde yapmaya karar verdik. İlk sushi denemesi için temel ihtiyaçlar mevcuttu. Sadece surimi veya somon, biraz salatalık ve avokado ilave ederek ana malzemeleri oluşturdum. Ayrıca soya sosu temin ettim. 5 nori yaprağını kullanarak epeyce sushi çıkardım(30 belki fazlası). Geri kalanlar nori yosunları başka zaman kullanılacak. Bambu matı streç film ile kaplayarak temiz tuttuğum için o da sonra kullanılabilir. Paketleme iyi ve ürünlerin son kullanma tarihlerine çok zaman vardı.

Kiyomi Midi Sushi Seti

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON external
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Ariete Party Time Dondurma Makinesi

Ariete Party Time Dondurma Makinesi

Kırmızı rengiyle çok güzel duran dondurma makinesi ile dışarıdakilerden çok daha güzel dondurmalar yapabileceksiniz. Hem lezzetli hem doğal dondurmalar yapmak için bu makineyi mutlaka alın deriz!

Prime Fırsatı olan dondurma makinesi 3.916 TL.

Ariete Party Time Dondurma Makinesi

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mulan
mulan
Onedio Üyesi
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