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BİM'e Gelse de Alsak Diye Beklediğiniz Kişisel Bakım Ürünleri

etiket BİM'e Gelse de Alsak Diye Beklediğiniz Kişisel Bakım Ürünleri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
01.11.2024 - 12:18

Kişisel bakım yaparken kullanılan birçok elektronik cihaz var. Kişisel bakımınızı daha rahat yapmanızı sağlayacak cihazlarla hayatınız kolaylaşıyor. Sizin için seçtiğimiz cihazlara birlikte bakalım mı?

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 01.11.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Philips OneBlade Tıraş Makinesi

Philips OneBlade Tıraş Makinesi

Misket limonu yeşil ve kömür grisi renklerini bir araya getiren tıraş makinesi ile yüz ve vücuttaki kıllar alınabiliyor. Su geçirmez özelliği olan tıraş makinesini hem ıslak hem kuru kullanmak mümkün. Çift taraflı bıçakları olan tıraş makinesi hızlı şarj oluyor.

Araştırıp aldığım bir ürün. Hafif çok kullanışlı ve pratik.

1.199 TL olan tıraş makinesi çok işinize yarayacak. 

Philips OneBlade Tıraş Makinesi

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Braun FS1000 Mini Tüy Alma Makinesi

Braun FS1000 Mini Tüy Alma Makinesi

Mini tüy alma makinesi ile yüzünüzde tüy kalmıyor. Yanında pil ve temizleme fırçası ile gelen makine seyahat boy. Çantanıza atıp her yere yanınızda götürebileceğiniz makine kablosuz da kullanılabiliyor. 

Braun FS1000 Mini Tüy Alma Makinesi

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Cankypu Tam Vücut Epilatörü

Cankypu Tam Vücut Epilatörü

Hem erkek hem kadın kullanımına uygun epilatörü şarj etmek için USB yetiyor. 2 ayrı ayarı olan epilatör tüyleri kökünden alıyor. Pile gerek duymadan kullanabileceğiniz epilatörün temizleme fırçası da var.

Cankypu Tam Vücut Epilatörü

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Philips Lumea Lazer Epilasyon

Philips Lumea Lazer Epilasyon

Lazer epilasyon cihazı ile evde tüyleri almak kolaylaşıyor. Kablolu ya da kablosuz kullanılabilen epilasyon cihazı çantasıyla birlikte geliyor. Yüz ve vücut için kullanılabilen epilasyon cihazının hassas bölge için özel başlığı var.

Ürünü yaklaşım 2.5 aydır kullanıyorum. Yorumu yapmak için bu kadar süre bekledim. İlgili ürün 2.5 ayda %75-80 oranında azalttı. Ufak ufak kıl çıksa da o da işlemden sonra duş alırken kese yapmamaktan ötürü. Ürün çok iyi, alıp gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz.

15.799 TL olan lazer epilasyon cihazı ile istenmeyen tüylere acısız çözüm bulacaksınız.

Philips Lumea Lazer Epilasyon

AMAZON

Philips Epilatör Seti

Philips Epilatör Seti

Beyaz renkli epilatör seti ıslak ve kuru kullanılabiliyor. Güçlü ve hassas epilasyonun ışığı ince tüyleri bile almanıza yardımcı oluyor. Epilatörün hassas bölge başlığı da var. 

Epilatörün seti 2.199 TL.

Philips Epilatör Seti

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Philips 5000 Serisi Yüz Epilasyon Cihazı

Philips 5000 Serisi Yüz Epilasyon Cihazı

Yüzünüzdeki kıllar için epilasyon cihazı arıyorsanız bu modeli inceleyebilirsiniz. Dayanıklı cihaz ile pürüzsüz bir cilde kavuşacaksınız. Hızlıca tüylerinizi alabileceğiniz cihazın içinde ayna aparatı da var. Bu sayede kullanımı çok kolay.

Philips 5000 Serisi Yüz Epilasyon Cihazı

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Philips 3000X Serisi Tıraş Makinesi

Philips 3000X Serisi Tıraş Makinesi

Islak ve kuru kullanılabilen tıraş makinesi ile rahatça tıraş olabileceksiniz. 27 tane kendiliğinden bilenen bıçağı olan tıraş makinesi hassas ciltlerde bile temiz bir tıraş yapıyor. Cildinizi koruyan teknolojisi ile cilde hiç zarar vermiyor.

Açıkcası günlük çıkan sert sakalım için rahat bir çözüm olur diye almıştım. En az jilet kadar iyi alıyor tavsiyem traş köpüğü ile kullanılması ve cildi tahriş etmemesi için hareketlerin tek yönlü olması tek eksisi adaptör değil usb kablo ile gönderilmesi.

Philips 3000X Serisi Tıraş Makinesi

AMAZON

Remington Hygiene Clipper Smart Düzeltici

Remington Hygiene Clipper Smart Düzeltici

Burun, kulak ve kaş kılları için kullanabileceğiniz düzelticinin gelişmiş çelik bıçakları var. Yıkanabildiği için temizliği kolay. Uzayan tüylerinizi keserken bu düzeltici çok işinize yarayacak.

279 TL olan düzeltici herkese lazım!

Remington Hygiene Clipper Smart Düzeltici

AMAZON

Braun Face 810 Yüz Epilatörü ve Temizleme Fırçası

Braun Face 810 Yüz Epilatörü ve Temizleme Fırçası

Yüz epilatörü %100 suya dayanıklı, yani duşta rahatlıkla kullanabilirsiniz. Hem epilatör hem temizleme fırçası olan cihazın koruyucu kapağı var. Bu sayede istediğiniz her yere taşıyabiliyorsunuz.

Çok başarılı, tereddütsüz öneriyorum herkese.

Braun Face 810

AMAZON

Braun Silk Expert Pro 5 Yeni Nesil IPL

Braun Silk Expert Pro 5 Yeni Nesil IPL

40.000 atımlı IPL çantasıyla geldiği için saklaması kolay. 2 başlığı olan IPL ile güzellik merkezine gitmeden ev rahatlığında tüylerinizden kurtulabiliyorsunuz. 4 haftada tüylerde azalma görülüyor. Pürüzsüz bir cilde kavuşmak istiyorsanız bu cihazı deneyebilirsiniz.

ürün cidden çok şık ve kullanışlı. çantası, boyu, kablo uzunluğu çok iyi. fakat şikayet var sitesinde de rastladım, kırmızı ışık hatası veriyor ve çalışmıyor. tekrar fişi çekip takıyorum düzeliyor yeniden oluyor anında.

Braun Silk Expert Pro 5 Yeni Nesil IPL

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Trina Tüy Alma Makinası

Trina Tüy Alma Makinası

Fiyat-performans ürünü olan tüy alma makinesi çok işe yarıyor. Kolayca temizlenebilen tüy alma makinesini kullanmak da çok pratik. Her yere yanınızda taşıyabileciğiniz tüy alma makinesi ile pürüzsüz bir görünüme kavuşuyorsunuz.

Bu ürünü daha önce de kullandım, biraz eskiyince tekrar aldım, memnunum.

Trina Tüy Alma Makinası

AMAZON

Braun Series 7

Braun Series 7

Erkekler için gerekli bu cihazla birçok şey yapmak mümkün. 10'u 1 arada erkek bakım kiti ile saçtan sakala her şeyi tıraş edebiliyorsunuz. Tüm vücut için kullanabileceğiniz tıraş makinesi ile aynı zamanda saçınızı da kısaltabiliyorsunuz.

2.499 TL olan cihaz çok işinize yarayacak!

Braun Series 7

AMAZON

Kadın Epilasyon Düzeltici

Kadın Epilasyon Düzeltici

2'si 1 arada bu düzelticiyi çantaya atıp taşımak mümkün. Düzeltici ile pratik şekilde düzeltme yapabileceksiniz. Yanak kılları, dudak kulları ve çene kılları için ideal bir ürün. Sinir bozucu bu tüyleri alırken bu düzeltici size çok yardımcı olacak.

Kadın Epilasyon Düzeltici

AMAZON

Braun FaceSpa Pro 911 Şarjlı Yüz Epilatörü

Braun FaceSpa Pro 911 Şarjlı Yüz Epilatörü

3'ü 1 arada epilasyon ve cilt bakım seti ile cildinize çok iyi bakacaksınız. MicroVibration bakım başlığı ile cildinize masaj yapıyor ve kremlerinizi uygulamanıza yardımcı oluyor. Yüz temizleme fırçası ile cildinizi temizleyebiliyorsunuz. Epilatör başlığı ile ağdanın yakalayamadığı ince tüyleri bile alabiliyor.

Braun FaceSpa Pro 911 Şarjlı Yüz Epilatörü

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