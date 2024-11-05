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Efsane 11 İndirimleri Başladı! Aradığın Ürünlerde En İyi Fiyat Garantisi Burada!

etiket Efsane 11 İndirimleri Başladı! Aradığın Ürünlerde En İyi Fiyat Garantisi Burada!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
05.11.2024 - 13:31

Beklenen 'Efsane 11 İndirimleri' başladı. 5-11 Kasım tarihleri arasında seçili ürünlerde en iyi fiyat garantisi verilen ürünleri sizin için listeledik. Üstelik daha ucuzunu bulursan fiyat farkını alma garantisi ile! Daha ne bekliyorsun, hemen içeriğimize tık tık!

'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 05.11.2024 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Lenovo Ideapad Gaming 3 AMD Ryzen 5 5500H 8GB 512GB SSD RTX2050 Freedos 15.6" FHD Taşınabilir Bilgisayar

Lenovo Ideapad Gaming 3 AMD Ryzen 5 5500H 8GB 512GB SSD RTX2050 Freedos 15.6" FHD Taşınabilir Bilgisayar

Tam bir fiyat performans ürünü.

2 yıl Lenovo Türkiye garantili olduğunun da altını çizelim.

Fiyatı 19.999 TL.

Lenovo Ideapad 15.6' FHD Taşınabilir Bilgisayar

'Ürün genel olarak fiyat performans bir ürün. Oynanacağınız tüm oyunlarda kasma sorunu yaşatmayacaktır. '

Hepsiburada

Lenovo Case 15.6" Toploader B210 Notebook Sırt Çantası

Lenovo Case 15.6" Toploader B210 Notebook Sırt Çantası

Farklı renk seçenekleri de mevcut olan kullanışlı ve kaliteli bir çanta.

Fiyatı 399 TL.

Lenovo Case 15.6' Notebook Sırt Çantası

'İç bölümü laptop ve aksesuarları için fazlasıyla yeterli. Laptop dışında eşyalar için de yeterli alan sunuyor. Ön tarafında fermuarı açınca büyük bir bölümü daha var ve bu bölümde birde küçük bir cep mevcut. İç kısmında da ayrıca 2 cep bulunması gayet iyi birine adaptör diğerine mouse koymak için ideal. Fiyat performans ürünü.'

Hepsiburada

GameBooster GB-2726CF 27" 240hz VA 1ms FHD Curved R1500 Gaming Monitör

GameBooster GB-2726CF 27" 240hz VA 1ms FHD Curved R1500 Gaming Monitör

Yüksek yenileme hızı ve düşük tepki süresi ile oyun performansını artırıyor. Kullanıcılar, canlı renkleri ve ince tasarımını çok beğeniyor.

İndirimli fiyatı 4899 TL.

GameBooster FHD Curved R1500 Gaming Monitör

'Tam bir f/p ürünü. Display port ile çok iyi görüntü veriyor. Kötü diyenleri anlamıyorum çünkü fiyatı da uygun bir cihaz. Ayrıca çok akıcı. Renkler vs de oldukça güzel.'

Hepsiburada

Sleepy Easy Clean Beyaz Sabun Katkılı Yüzey Temizlik Havlusu

Sleepy Easy Clean Beyaz Sabun Katkılı Yüzey Temizlik Havlusu

Pratik temizliği sevenlerin favorisi.

Fiyatı 129 TL.

Sleepy Easy Clean Beyaz Sabun Katkılı Yüzey Temizlik Havlusu

'Sürekli kullandığım bir ürün fiyatı uygundu ürün kısa zamanda elime ulaştı paketleme mükemmel satıcıya teşekkür ediyorum.'

Hepsiburada

Bella Maison Julia Stoneware 24 Parça 6 Kişilik Yemek Takımı

Bella Maison Julia Stoneware 24 Parça 6 Kişilik Yemek Takımı

Göz alıcı güzellikte harika bir yemek takımı.

12'li takım olsun diye 2 set alanlara şaşırmamak lazım.

Bella Maison Julia Stoneware 24 Parça 6 Kişilik Yemek Takımı

'O kadar güzel ki ağlamak üzereyim.'

Hepsiburada
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Chakra Çamaşır Kokusu Soft Linen

Chakra Çamaşır Kokusu Soft Linen

Kullananların vazgeçemediği bir rün.

İndirimde en çok stoklanan Chakra ürünlerinden biri şüphesiz ki bu.

Fiyatı indirimde 264 TL.

Chakra Çamaşır Kokusu Soft Linen

'Hoş hafif bir kokusu var. Koltuklara perdelere nevresim takımıma sıktım mis gibi kokuyorlar.'

Hepsiburada

Chakra Duras Unisex Bornoz

Chakra Duras Unisex Bornoz

Kalitesi ile öne çıkan harika bir takım, fiyatı şu anda çok avantajlı.

Fiyatı indirimde 1154 TL.

Chakra Duras Unisex Bornoz

Hepsiburada

Freelook FL.1.10119.4 Kadın Kol Saati

Freelook FL.1.10119.4 Kadın Kol Saati

Saatlerde de harika indirimler sizi bekliyor.

Farklı tarzı ile öne çıkan bu modelin fiyatı 2599 TL.

Freelook Kadın Kol Saati

Hepsiburada

Shade Kadın Uzun Kolu Hakim Yaka Triko Kazak

Shade Kadın Uzun Kolu Hakim Yaka Triko Kazak

966 TL'den fiyatı düşen zamansız bir kazak.

Fiyatı indirimde sadece 266 TL.

Shade Kadın Uzun Kolu Hakim Yaka Triko Kazak

'Şık bir kazak tüylenme yapmayacak bir kumaşı var beğendim.'

Hepsiburada

Ray-Ban Rb 4340 601 50-22 Unisex Güneş Gözlüğü Wayfarer

Ray-Ban Rb 4340 601 50-22 Unisex Güneş Gözlüğü Wayfarer

Zamansız bir gözlük. Çünkü her yüz tipine uyuyor, şık ve spor bir tasarıma sahip.

Fiyatı indirimde 3325 TL.

Ray-Ban Unisex Güneş Gözlüğü Wayfarer

'Ürün gerçekten çok özenle paketlenmişti orijinal gelmez diye düşünmüştüm de ama sorgulattım çok memnun kaldım tereddüt etmeden alabilirsiniz.'

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